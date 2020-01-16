Во Владимирской области растет заболеваемость коклюшем

В 2019 году случаев коклюша выявили на 4 процента больше, чем в 2018 году. И количество заразившихся этим вирусом год от год становится только больше. Во владимирском управлении Роспотребнадзора говорят, что такая тенденция характерна не только для нашего региона, но и для всей страны в целом. И причины тут две.

От коклюша может спасти прививкаФото: Елена Масленникова

- Основная причина, конечно, это отказ от прививок. Детям начинают делать АКДС с 3 месяцев. Эта вакцина включает в себя противококлюшевый компонент. А вторая причина - замена по медицинским показаниям этой прививки на другую, АДСМ, которая не содержит этого компонента, - рассказала официальный представитель владимирского управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. - Терапевт принимает решение о замене вакцины АКДС на АДСМ тогда, когда у ребенка слабый иммунитет. И таких случаев у нас много.

Вот и результат. Некоторые родители, которые в свое время отказались от прививки и у которых дети переболели сейчас, пожалели, что своевременно не вакцинировались. Марина Сергеева - мама первоклассника одной из владимирских школ. Ее сыну 7 лет. Ребенок заболел коклюшем в ноябре 2019-го. Два месяца женщине пришлось наблюдать, как от нескончаемого приступообразного кашля мучался ее сын.

- Я жалею, что не сделала прививку сыну. Честно говоря, я просто боялась. Боялась осложнений. У моей подруги после этой вакцины у ребенка держалась температура под 39 три дня подряд и раздуло ногу. Я много раз слышала, что АКДС очень тяжело переносится детьми. И не стала прививать. Но после того, как мы переболели коклюшем, я очень пожалела, что не вакцинировалась, - поделилась Марина.

Родители, дети которых заболели коклюшем,могут находиться на больничном около 2 месяцевФото: Елена Масленникова

Владимирские педиатры говорят, что коклюш - острая бактериальная инфекция, которая сопровождается приступообразным сухим кашлем, от которого дети просто задыхаются. и этот кашель может длится до полугода.

Только лабораторные исследования могут подтвердить коклюшФото: Елена Масленникова

- Диагностировать у ребенка коклюш можно только с помощью лабораторных анализов. Это заболевание по своим признакам в самом начале очень похоже на ОРВИ. Если кашель не проходит в течение 7 дней, мы назначаем лабораторные исследования,- рассказала педиатр Татьяна Марова.

Во владимирском Роспотребнадзоре констатировали, что из 165 проведенных исследований в 2019 году, возбудитель коклюша был выявлен в 40 процентах случаев. Все заболевшие - дети.

- Мы понимаем, почему врачи страхуются. Коклюш - очень тяжелое заболевание и затяжное. Если его вовремя не диагностировать, могут наступить осложнения в виде пневмонии или астматического синдрома,- рассказала Марина Колтунова.

Анализы и лабораторные исследования при подозрении на коклюш назначаются через 7 днейФото: Елена Масленникова

Больной коклюшем может быть заразен для окружающих в течение 21 дня. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Но возбудитель коклюша неустойчивый. Он погибает даже при обычном проветривании помещения, поэтому владимирские эпидемиологи и врачи советуют подальше держаться от кашляющих людей, почаще проветривать и прививаться.