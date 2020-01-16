2020-01-15T16:29:56+03:00
Общество

Судогодский фермер заставил Областную больницу сделать электронную запись к врачу

Теперь записаться на прием можно будет и через интернет
Ирина Мальцева
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Теперь для записи к областным специалистам не нужно будет ехать в регистратуруТеперь для записи к областным специалистам не нужно будет ехать в регистратуруФото: Роман КОМОВ
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Судогодец Александр Малышенко, заболев, пришел в местную амбулаторию, но гастроэнтеролога, который был ему нужен, там, естественно не было. Врач выписал направление к специалисту в ОКБ, но попасть туда оказалось непросто. Фермер не сумел записаться ни через личный кабинет на портале Госуслуги, ни получить электронное направление к узкому специалисту у участкового терапевта в амбулатории Судогодской ЦРБ по системе «врач-врач». Не получилось и дозвониться на «горячую линию»: там просто было постоянно занято.

Ему предложили лично отправиться во Владимир и там, постояв в очереди в регистратуру, получить заветный талончик, но у мужчины, работавшего на земле с утра до вечера, просто не было времени ездить в областную столицу. Александр Малышенко обратился за разъяснениями во все инстанции, но результатов так и не добился: Областная клиническая больница считала, что записать пациента к врачу должны были в Головинской амбулатории на приеме, а в департаменте здравоохранения лишь сообщили, что знают о проблеме, но не сказали, что с этим делать. Восстановить свои права фермер решил в суде, где выяснилось, что обычный пациент сам записаться в Областную больницу через интернет в принципе не может. Дескать, записывать его в случае необходимости должен врач на приеме, но эта система тоже временно не работает, когда заработает - неясно, а пока владимирцам предлагают подождать, понять и простить. В случае же, если человеку резко стало плохо и консультация врача из ОКБ нужна срочно – вопрос будет решаться индивидуально.

Октябрьский районный суд встал на сторону пациентов и обязал Судогодскую ЦРБ, Областную клиническую больницу и Медицинский информационно-аналитический центр, обеспечивающий работу интернет-ресурсов, устранить нарушение и наладить процесс электронной записи в ОКБ по принципу «врач-врач». Сделать это нужно было в течение месяца после вступления решения в законную силу, но руководство больницы обжаловало решение суда в вышестоящей инстанции. Но вновь проиграло: 15 января Владимирский областной суд оставил его в силе, признав незаконным бездействие больниц, не обеспечивших возможность пациентам записаться к врачу в электронном виде.

- Это значит, что ГБУЗ ВО «ОКБ» все-таки придется для жителей Владимирского региона наладить запись к своим узким врачам-специалистам через портал Госуслуг и регистратура33.рф. В случае отказа лечебных учреждений обеспечить запись жителей региона к узким врачам-специалистам для получения медицинской помощи, по исполнительному листу через службу судебных приставов ГБУЗ ВО «ОКБ» выполнят это требование в принудительном порядке, - прокомментировал юрист ВРОО «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен, вместе с Александром Малышенко подававшим административный иск в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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