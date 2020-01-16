Владимиру не хватает еще 500 мусорных контейнеров

14 января прошла пресс-конференция главы администрации Владимира Андрея Шохина. Естественно, там опять коснулись больной темы: вывоза мусора регоператором - компанией «Биотехнологии». Оказалось, что у мэрии претензии есть не только к нынешнему виновнику мусорного безобразия, но и к тем, кто работал в этой сфере до нового года.

- Мусоровывозящие компании, которые работали во Владимире в 2019 году, обязаны были по контракту доработать до самого конца 31 декабря, - сказал Андрей Шохин. - И вывоз контейнеров компаниями «УНР-17» и «Спецтранс» - это демарш, которым они навредили в первую очередь, не горожанам, а самим себе. Мы их еще до нового года предупредили, что они совершают незаконные действия, которые караются крупными неустойками, и направили письмо в прокуратуру. Мое мнение, что их должны наказать по всей строгости закона. А в дальнейшем такие компании…

Дальше свою мысль градоначальник не продолжил. Но намек был понятен, что в администрации работать с предприятиями после этого не хотят. Даже несмотря на былые заслуги.

Что касается нынешнего мусорного оператора, то, по мнению Шохина, тот оказался не готов к работе во Владимире. И с «Биотехнологий» ответственности за это не снимает даже тот факт, что они пришли в зону №2 в последний момент.

- Конечно, были объективные причины, мешавшие подготовке: суды, невозможность заранее заключить договоры, - сказал сити-менеджер. - Но они заявлялись для участие в конкурсах, а значит должны были понимать размер своей будущей ответственности. А у них до сих пор не хватает во Владимире около 500 контейнеров. Они, правда, доставлены во Владимир, но еще не расставлены по адресам. Кроме того, регоператор должен докупить мусоровозы. И мне бы хотелось, чтобы была, наконец, решена проблема вывоза крупногабаритного мусора. Он ведь с 1 января еще не вывозился! Вообще! Хорошо еще хоть сейчас зима, а то летом мы бы поплыли.

При этом даже спустя две недели «Биотехнологии» еще не заключили договоры ни с одной школой и детским садом. Из всех мусор вывозится силами мэрии.

- Уж, казалось бы, что проще — заключить договор со школами и детсадами, но этого не сделано, - сказал Андрей Шохин. - Хорошо хоть на текущий момент наши муниципальные службы практически не требуются в помощь регоператору по вывозу мусора. Но счет компании мы готовим. Сейчас наши сотрудники подсчитывают объем наших затрат.

Когда же главу администрации спросили, не пора ли ему встретиться с руководством регоператора лично, Андрей Шохин ответил, что, наверное, пора.

- На следующей неделе встретимся, причем пригласим и СМИ, чтобы люди сразу узнали об итогах нашего общения, - обещал сити-менеджер.