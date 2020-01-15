Снижаем потливость и повышаем сексуальную активность: что предлагают владимирцам салоны красоты после новогодних каникул

Обычно после новогодних каникул повышается спрос на абонементы на фитнес, увеличивается количество желающих "прокачать" свое тело в тренажерках. Но мечтающих похудеть и в целом преобразиться особо не напрягаясь и не тратя уйму времени тоже немало. И судя по тем услугам, которые предлагают владимирцам салоны красоты, таких "ленивцев" даже больше.

Худеем лежа на кушетке

Миостимуляция, LPG-массаж, антицеллюлитный и лимфодренажный массаж - предложений избавиться от лишних килограммов и целлюлита столько, что разбегаются глаза. Но смысл всех этих процедур один - лежи и худей. И многим такой способ скорректировать свою фигуру ближе, чем скакать в спортзалах. Остается только определиться, как именно худеть. Разберем несколько вариантов.

Миостимуляция - это косметическая процедура, которая проводится с помощью специального аппарата - электромиостимулятора. Электрические импульсы действуют на определенные группы мышц. В салонах красоты обещают, что после нескольких сеансов, а их рекомендуется сделать не менее 10, уменьшится вес, исчезнет целлюлит и кожа в проблемных зонах станет более упругой. Цена за 1 процедуру - от 800 рублей за 30 минут.

LPG-массаж, или вакуумно-роликовый массаж, тоже проводится с помощь аппарата. Описать это можно так: один роллер массажного аппарата захватывает кожную складку, а другой ее разглаживает. Эффект от этой процедуры становится заметным уже после 3 сеанса. Обещают, что помощью LPG-массажа можно избавиться от морщин на лице и второго подбородка. Абонемент на 10 сеансов по 40 минут будет стоить от 3200 рублей.

А этот способ более понятный и привычный - антицеллюлитный массаж. Он выполняется не аппаратом, а руками мастера. За 1 сеанс, включающего зону бридж+зону живота+ бедра, продолжительностью в 30 минут, придется заплатить от 400 рублей.

1 укол за 15 тысяч рублей - и прощай, потливость

Казалось бы, неужели такая процедура имеет спрос? Да, имеет, несмотря даже на дороговизну. Вот владимирских салонах рассказывают, что подобной услугой изначально интересовались спортсмены. И это хотя бы объяснимо. Но теперь такая процедура стала востребованной и у обычных людей. Видимо, пятна от пота на одежде и неприятный запах владимирцев здорово раздражают, раз они готовы выкладывать от 12 до 20 тысяч рублей. В салонах обещают: всего один укол может избавить от подобных проблем на год - полтора. Взрослые приводят даже своих совершеннолетних детей. Процедура разрешена с 18 лет. Количество вводимого препарата, который блокирует работу потовых желез, определяет врач-косметолог.

Улучшаем настроение и повышаем сексуальную активность

Похудели, от излишней потливости избавились - самое время повышать сексуальную активность, считают представители местной индустрии красоты. И тут они советуют озонотерапию. Правда снова придется "колоться". 1 укол - от 500 рублей. В среднем нужно сделать 10. Но какие результаты? После знакомства с этим методом терапии на сайтах владимирских салонов красоты, складывается ощущение, что жизнь наладиться в всех смыслах. Косметологи обещают, что внутривенная озонотерапия избавит от хронической усталости, укрепит иммунитет, улучшит самочувствие, повысит работоспособность и сексуальную активность. В погоне за красотой стоит узнать о противопоказаниях предлагаемых процедур, и как максимум, получить информацию о квалификации специалистов и изучить сертификаты на используемую продукцию.