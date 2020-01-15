2020-01-14T17:40:56+03:00
Общество

На пустыре у Студеной горы появится гостиница

Ее можно будет увидеть в створе Золотых ворот
Сергей МОРКОВКИН
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Так выглядел створ Золотых ворот в сторону Студеной горы до 2006 годаТак выглядел створ Золотых ворот в сторону Студеной горы до 2006 годаФото: Антон ТУШИН
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Мэрия Владимира объявила торги на сдачу в аренду участка земли в самом центре города. Речь идет о пустыре напротив церкви Архистратига Михаила по адресу Студеная гора, дом 6 А. В постановлении администрации города прямо указано, что строить на участке разрешено гостиницу.

Участок предназначен под деловую и общественную застройку. Согласно градостроительному плану земельного участка, прилагающемуся к документации по торгам, построить здание можно высотой до 15 метров. Учитывая, что участок находится прямо на перекрестке улиц Дворянской и Студеная гора, новую гостиницу при удачном ракурсе можно будет увидеть в створе Золотых ворот.

План улицы с участком

План улицы с участком

Земельный участок сдается в аренду на три года, начальная цена аренды — 3,3 миллиона рублей. Потенциальный инвестор, как только построит гостиницу с парковкой, сможет выкупить участок на льготных основаниях. Такая практика привычна при строительстве крупных торговых, офисных и гостиничных комплексов. Кадастровая стоимость участка на Студеной горе, составляет 19,6 миллиона рублей.

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Последние 20 лет на этом месте был пустырь, который в 2010 году оградили металлическим забором. Что именно собирались там построить 10 лет назад, ныне узнать не представляется возможным. До 2006 года рядом с этим пустырем находился небольшой дом дореволюционной постройки, в котором сначала был магазин оптики, а потом — брендовой одежды. Домик снесли вместе с еще одним старым зданием, стаявшем немного ниже, под строительство Лыбедской магистрали.

Металлический забор, ограждавший участок в 2010 году Фото: Яндекс

Металлический забор, ограждавший участок в 2010 годуФото: Яндекс

Кроме участка «6А» на Студеной горе есть еще один участок, предназначенный под строительство гостиницы. В 2014 году с другой стороны храма Архистратига Михаила, на нечетной стороне, гостиничный комплекс бренда «Хилтон» попытался построить тогдашний депутат ЗС, известный предприниматель Сергей Авакян. Планам было не суждено сбыться. Последний, кто проявлял интерес к участку, была турецкая фирма Polimeks, ее представитель Джюнейт Юнал приезжал во Владимир в начале ноября 2018 года. Строительство до сих пор не началось.

Визит турецкого инвестора в 2018 году Фото: Администрация Владимирской области

Визит турецкого инвестора в 2018 годуФото: Администрация Владимирской области

Для полноты картины напомним, что в этом же районе, буквально в 100 метрах от будущей стройки, находится знаменитая гостиница «Заря», построенная в 1980 году. Недавно у нее появился арендатор — компания «Курорт», взявшая отель у «Россельхозбанка» на 10 лет. Банку же гостиница досталась от прежнего владельца, известного владимирского предпринимателя Сергея Конина, не справившегося с кредитом.

В гостинице «Заря» - 190 номеров. При этом приезжавший в 2018 году во Владимир представитель турецкой фирмы Polimeks Джюнейт Юнал, побывав в ней сообщил, что заполняемость гостиницы составляет от 50 до 64% фонда. В 2018 году, судя по данным пресс-службы администрации Владимирской области, в гостинице было 226 номеров. На новом официальном сайте «Заря» сообщается, что их на 36 меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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