В Вязниках волонтеры всю ночь искали пропавшего мужчину

7 января в середине дня 28-летний житель Вязников ушел на прогулку. Мужчина имеет особенности ментального развития, далеко от дома никогда не уходил, но тут родители спохватились: «Ильи на улице не видно!»

Родители сразу обратились в полицию, затем - в поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры которого приступили к печати ориентировок. Тем временем с Ильей не было связи 10 часов.

- Собираем информацию и благодаря ориентировке, размещенной в соцсетях, узнаем: похожего человека видели на трассе М7, - говорит координатор поиска Юлия Хисамиева. - Объявляю срочный сбор, понимая, что время не ждет, Илью нужно искать как можно быстрее. Ведь он только на вид взрослый мужчина, позаботиться о себе самостоятельно молодой человек не в силах. Один экипаж отрабатывает город, второй - проверяет свидетельство с трассы.

Другой волонтер, который позже найдет Илью, Татьяна Белякова, рассказывает, что именно ей и добровольцу Евгению дали задание осмотреть трассу от Вязников до Сенинских Двориков и обратно.

- Расклейка ориентировок на остановках, магазинах, кафе, АЗС, опрос работающего персонала: «Возможно, видели?», «Посмотрите, пожалуйста, внимательно!» - спрашивала каждого Татьяна. - Едем дальше, почти граница Вязниковского района, в голове одно: «Как мог уйти так далеко от дома?».

Волонтеры «Лизы Алерт» проехали уже 30 километров от Вязников, пошел снег, следы, которые могли бы помочь, замело - ничего не видно! Но на обочине дороги мелькнула фигура мужчины, идущая навстречу машине. Татьяна подумала: «ОН!»

- Илья, это ты? Молодой человек в синей куртке ответил: «Да». В это время так хотелось его обнять, но нужно собрать эмоции и срочно звонить координатору поиска Юлии. На часах было 05.12. Мы сказали, что Илья замерз и готов сесть к нам в машину, - продолжала Татьяна. - По дороге Илья рассказывал, где живет, что любит слушать музыку и гулять. Так искренне он рассказывал о брате и маме, которые верили в то, что их родной человек вернется. И слова звучат, как заклинание: «Найден! Жив!».

Волонтеры отмечают, спасенный Илья — заслуга и всех экипажей поиска, и инфоргов, и групп прозвонов и репостов.