2020-01-14T17:23:05+03:00
Общество

В Вязниках волонтеры всю ночь искали пропавшего мужчину

28-летний Илья ушел за 30 километров от города
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Илья - в черном посерединеИлья - в черном посерединеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

7 января в середине дня 28-летний житель Вязников ушел на прогулку. Мужчина имеет особенности ментального развития, далеко от дома никогда не уходил, но тут родители спохватились: «Ильи на улице не видно!»

Родители сразу обратились в полицию, затем - в поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры которого приступили к печати ориентировок. Тем временем с Ильей не было связи 10 часов.

- Собираем информацию и благодаря ориентировке, размещенной в соцсетях, узнаем: похожего человека видели на трассе М7, - говорит координатор поиска Юлия Хисамиева. - Объявляю срочный сбор, понимая, что время не ждет, Илью нужно искать как можно быстрее. Ведь он только на вид взрослый мужчина, позаботиться о себе самостоятельно молодой человек не в силах. Один экипаж отрабатывает город, второй - проверяет свидетельство с трассы.

Другой волонтер, который позже найдет Илью, Татьяна Белякова, рассказывает, что именно ей и добровольцу Евгению дали задание осмотреть трассу от Вязников до Сенинских Двориков и обратно.

- Расклейка ориентировок на остановках, магазинах, кафе, АЗС, опрос работающего персонала: «Возможно, видели?», «Посмотрите, пожалуйста, внимательно!» - спрашивала каждого Татьяна. - Едем дальше, почти граница Вязниковского района, в голове одно: «Как мог уйти так далеко от дома?».

Волонтеры «Лизы Алерт» проехали уже 30 километров от Вязников, пошел снег, следы, которые могли бы помочь, замело - ничего не видно! Но на обочине дороги мелькнула фигура мужчины, идущая навстречу машине. Татьяна подумала: «ОН!»

- Илья, это ты? Молодой человек в синей куртке ответил: «Да». В это время так хотелось его обнять, но нужно собрать эмоции и срочно звонить координатору поиска Юлии. На часах было 05.12. Мы сказали, что Илья замерз и готов сесть к нам в машину, - продолжала Татьяна. - По дороге Илья рассказывал, где живет, что любит слушать музыку и гулять. Так искренне он рассказывал о брате и маме, которые верили в то, что их родной человек вернется. И слова звучат, как заклинание: «Найден! Жив!».

Волонтеры отмечают, спасенный Илья — заслуга и всех экипажей поиска, и инфоргов, и групп прозвонов и репостов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Новости 24
В центре Владимира закрыли каток
Дети войны получат 1000 рублей в честь Дня Победы
Сельчанин из Юрьев-Польского района угнал у соседа машину
Ковровчанин познакомился с горожанкой и обокрал ее
Во Владимире на отлов бездомных собак выделено больше 6 миллионов рублей
Полмиллиона клиентов ВТБ провели новогодние праздники за рубежом
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
Во Владимире женщина разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки
Более 300 жительниц Владимирской области смогут получить дополнительное профобразование
В Коврове прошел первый этап Кубка России по полиатлону
В 2019 году владимирские трансфузиологи заготовили более 14 тысяч литров крови
В Коврове открыли мемориальную доску в честь врача-околога Евгения Докорина
В Карабанове подростки-сокурсники наворовали из дачных домиков добра на 100 тысяч рублей
За следующие три года в 33 регионе новое жилье получат около 11 тысяч человек
Гость из Иваново убил суздальчанина на новогодних праздниках
По пожару в Камешковском районе началась доследственная проверка
В Камешковском районе на пожаре погибли двое человек
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
Два игрока ФК "Муром" отправились на сборы в Турцию вместе с казанским "Рубином"
В Юрьев-Польском мужчину могут лишить свободы на шесть лет за кражу кошелька
Алексей Слепов впервые в сезоне выступил на международных соревнованиях
14 тысяч жителей Владимирской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь
Во Владимирской области болеют дети
ВТБ Капитал Форекс получил рейтинг Эксперт РА на уровне ruAA+
ВТБ Лизинг поставит «Белоруснефть-Сибирь» буровую установку