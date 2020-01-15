2020-01-14T17:10:48+03:00
Общество

«Художка» может перестать быть кинотеатром

В мэрии больше не будут отдавать здание в аренду и попытаются восстановить его своими силами
Алексей СУХОВ
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Интерьер кинотеатра "Художественный"Интерьер кинотеатра "Художественный"Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Новость, от которой могут всплакнуть все владимирские кинолюбы. Кинотеатр «Художественный», по словам сити-менеджера Андрея Шохина, в случае восстановления может перестать быть кинотеатром. Впервые за более чем столетнюю историю здания!

В мэрии, похоже, окончательно отчаялись вернуть «Художке» былой блеск за счет чужих рук. А своими силами кинотеатр тянуть тяжело. Стало быть, нужно искать другие варианты.

- Мы точно больше не будем отдавать его в аренду, - сказал глава администрации города Андрей Шохин. - Другое дело, что сейчас здание находится в удручающем состоянии. Там даже полы разобраны. Так что теперь нам нужно сделать проект восстановления данного здания. Создать смету. И только после этого можно попытаться поучаствовать в федеральных программах по культуре для получения финансирования.

Однако это предполагает, что у «Художки» может смениться род деятельности, так как под кинотеатр выбить финансирование не так-то просто. Но в мэрии готовы пойти на это.

- Наверное, один зал под кинотеатр можно оставить, но остальные помещения вполне могут изменить свое назначение под современные нужды, - заметил Андрей Шохин. - Это может быть и молодежный центр, и место для театральных кружков, и музей, и так далее. Программы в Минкульте под это существуют. Проект точно будет готов в 2020 году. Но согласование его точно будет идти долго, так как в здании много чего взято под охрану. Например, лепнина, часть стен, барельефы, зеркала...

Напомним, что в конце 2019 года стало известно, что администрация города Владимира разорвала концессионное соглашение с московской компанией «Лилу Продакшн». Та получила в 2017 году здание в аренду с условием, что «Художку» приведут в порядок, при этом сохранив исторический облик. Бизнесмены обещали сделать из «Художественного» современный киноцентр. Однако уже в 2018 году стало ясно, что проблем не избежать. Концессионер «кормил завтраками» мэрию, при этом копил долги по коммуналке и договору. В итоге, в 2019 году у чиновников кончилось терпение, и мэрия подала в суд на «Лилу Продакшн».

Здание, в котором располагался кинотеатр «Художественный» (последние фильмы там показывали в 2010 году), имеет более чем столетнюю историю. В начале XX века здесь располагался сначала электротеатр «Фурор», а с 1913 года — кинотеатр «Ампир». В советское время кинотеатр стал носить более известное горожанам имя - «Художественный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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