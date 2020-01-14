2020-01-14T16:28:58+03:00
Политика

Андрей Шохин: «Партийные списки на муниципальном уровне выборов не нужны»

Сити-менеджер Владимира высказался по прямым выборам в горсовет
Алексей СУХОВ
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Андрей ШохинАндрей ШохинФото: Алексей СУХОВ
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Глава администрации города Владимира Андрей Шохин на первой своей пресс-конференции в 2020 году высказался по отмене выборов по партийным спискам во владимирский Горсовет. Сити-менеджер считает, что новая система отбора депутатов более демократическая и «ближе к народу». Напомним, выборы в совет народных депутатов Владимира состоятся в сентябре 2020 года.

- Мое личное мнение в том, что чем ближе человек находится к избирателю, тем лучше, - сказал он. - Однозначно, что партийные списки должны быть на выборах в Законодательное собрание или Государственную думу. Потому что любая партия представляет собой выстроенную систему с четкими целями и программами. На таком уровне это необходимо. А вот на муниципальном уровне партийные списки не нужны. Тут нужно встретиться лично с людьми, собрать от них конкретные пожелания, а потом выполнять их в Горсовете.

Напомним, что еще в конце прошлого года было решено изменить систему выборов во Владимирский Горсовет. С 2020 года депутатов будут избирать лишь по одномандатным округам. При этом депутатский корпус сократится с 35 до 25 человек. Ранее из 35 депутатов горсовета 17 были избраны напрямую, а 18 депутатов получили мандаты за счет победы их партий.

При этом Шохин формально даже не против прямых выборов мэра населением, а не из состава Горсовета, как происходит сейчас.

- Наверное, к этому варианту тоже можно прийти, - сказал он. - По сути, в таком случае мы лишь вернемся к прежней избирательной системе.

При этом когда Андрея Шохина напрямую спросили, планирует ли он остаться главой администрации и сколько для этого лояльных депутатов в Горсовете ему необходимо, он ответил, что у него и сейчас вполне нормальные отношения с представителями оппозиционных партий.

- Я нормально общаюсь с представителями и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливой России» и «Яблока», - сказал он. - А когда выборы пройдут, то будем общаться с депутатами, убеждать их. И если мне доверят, то продолжу работать. В противном случае — нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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