2020-01-13T18:15:11+03:00
Общество

Владимирка, истерзанная бродячими собаками, через суд пытается получить миллион

Деньги она требует с городской администрации и компаний, занимавшихся отловом животных
Ирина Мальцева
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Бездомная собакаБездомная собакаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия произошла прошлой зимой, 23 февраля 2019 года около десяти вечера. В Добром на горожанку, возвращавшуюся домой через гаражи «Восток-2», напали собаки. Спасли женщину сотрудники Росгвардии, услышавшие громкий лай собак. Мужчины потом признавались, что зрелище было жуткое: фары высветили стаю псов, которые рвали и грызли окровавленную женщину, которую дома ждал муж и дочка-подросток. Несчастная, видимо, пыталась отбиться от них сумкой, но потом просто свернулась, пытаясь защититься, и потеряла сознание, а стая сорвали с нее всю одежду, даже стащили сапоги. Истерзанную женщину, на которой не было ни одного живого места, доставили в больницу скорой помощи, где она пришла в себя в реанимации.

В БСП женщина провела больше месяца. Впрочем, на этом лечение не закончилось, Антонина Жолудь лечится до сих пор: оказалось, что травмы и их последствия серьезнее, чем думали медики сначала, в том числе из-за инфицированных после укусов ран и переломов. Изначально вред, причиненный ее здоровью, оценили как средний, не подразумевавший серьезных последствий. 30 октября прошлого года жительница Владимира получила 3 группу инвалидности, ходит с трудом и продолжает лечиться, в том числе у нейрохирурга. На препараты и процедуры ей уже пришлось потратить около полумиллиона рублей.

Женщина, пережившая шок и несколько операций, обратилась в суд с иском к администрации Владимира, городскому управлению ЖКХ и компаниям «Амест» и «Атлант», одна из которых должна была заниматься отловом бездомных собак, а вторая – их стерилизацией и лечением.

Михаил Виноградов, представитель пострадавшей горожанки, уверен, что она пострадала сильнее, чем решили изначально. Фото: Ирина Мальцева

Михаил Виноградов, представитель пострадавшей горожанки, уверен, что она пострадала сильнее, чем решили изначально.Фото: Ирина Мальцева

Женщина просила взыскать с них компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей, а еще полмиллиона – в качестве компенсации морального вреда мужу и тринадцатилетней дочке, переживавших за маму и боявшихся ее потерять. Средства она просила взыскать с каждого поровну.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Платить добровольно ей отказались: все ответчики полагали, что их вины в случившемся нет. Да и вообще, по их мнению, непонятно, что и как произошло, ведь пострадавшая не смогла точно назвать количество напавших на нее собак, да и напасть могли домашние животные, которых нерадивые хозяева отпустили на самовыгул.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Первое судебное заседание по делу состоялось 13 января, но до вынесения решения пока далеко. Сейчас назначена новая медицинская экспертиза, которая поможет точно ответить, насколько сильно пострадала Антонина Жолудь от встречи с бродячими псами. Максимальный срок, отведенный на это по закону – два месяца. О проведении экспертизы попросил представитель потерпевшей Михаил Виноградов, он же представил и приобщенные к делу медицинские документы: заключения врачей в том числе из Областной клинической больницы, амбулаторную карту молодой женщины. Сама Антонина и ее супруг прийти в суд не смогли: муж увез пострадавшую в соседнюю область, где она проходит очередной курс восстановления. Женщина надеется, что снова сможет нормально ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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