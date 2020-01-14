2020-01-13T16:50:47+03:00
Общество

В воскресенье по Владимиру пробежали около 3000 Дедов Морозов и Снегурочек

12 января в городе прошел традиционный "Забег Дедов Морозов".
Вероника ПАНИНА
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Забег Дедов МорозовЗабег Дедов МорозовФото: Администрация города Владимира
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Стартовали бегуны в полдень от Золотых ворот. Дистанция была небольшой, 600 метров, принять участие могли все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Единственное условие - костюм Деда Мороза или Снегурочки. Или хотя бы пара элементов такого костюма.

Каждый участник забега получил памятный сертификат, а победители – призы и подарки.

1 место в номинации «Самый быстрый Дед Мороз» занял Дмитрий Скороход. «Серебро» - у Максима Мельникова. 3 место завоевал Дмитрий Морозов. Первой в номинации «Самая быстрая Снегурочка» стала Анна Седых. Второе место — у Дарьи Шпагилевой. «Бронза» досталась Диане Кулаковой.

В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победителями признаны Анатолий Митрофанов и Виктор Бубнов. «Самой опытной Снегурочкой» стала Елена Смирнова. Победа в номинациях «Самый нарядный Дед Мороз» и «Самая нарядная Снегурочка» присуждена Ярославу Скичко и Алене Некрасовой.

«Самым юным Дедом Морозом» и «Самой юной Снегурочкой» стали Мирон Ионов и Ульяна Купцова. А в номинации «Самая Снежная семья» победили семьи Разумовских, Гончаровых, Крайновых и Царегородцевых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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