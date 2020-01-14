2020-01-13T16:47:19+03:00
Общество

Недоделанная владимирская зима испортила электронные табло на остановках

Для механизмов индикаторов сделают дополнительную гидроизоляцию, а скоро на остановках поставят еще 25 экранов
Валерия ПРОНИНА
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Табло восстанавливает ярославская компанияТабло восстанавливает ярославская компанияФото: Валерия ПРОНИНА
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Еще в начале января жители города заметили, что электронные табло с движением транспорта на двух остановках «Площадь Победы» отключились. Все подумали: «Починят после праздников», но прошло пять дней, а на табло — чернота.

Выяснилось, что такая проблема не только на этой остановке. Всему виной — плюсовая температура и повышенная влажность. 13 января мы застали на «Площади Победы» двоих работников, которые рассказали, что постепенно ремонтируют пострадавшие от погоды табло. Они отмечают, что чинить поломанное всего-то минут 30-40. Спрашивается, почему раньше этого не сделали, наверняка жители уже привыкли отслеживать транспорт? Дело в том, что компания, у которой администрация города заказала индикаторы, находится в Ярославле.

Заработало! Фото: Валерия ПРОНИНА

Заработало!Фото: Валерия ПРОНИНА

- У нас произошел выход из строя нескольких электронных табло. Причина — повышенная влажность, сырость, конденсация. Ярославская компания-изготовитель направила к нам свою бригаду, которая принялась чинить табло. Некоторые, кстати, восстановил отдел транспорта и связи городской администрации. Сейчас ярославская компания проверяет все табло. Планируется, что до среды — до 15 января — специалисты сделают дополнительную гидроизоляцию, чтобы экраны больше не выходили из строя. Хочу отметить, что работы проводятся не за бюджетные деньги, а в рамках гарантийного срока компании-изготовителя, - пояснил официальный представитель администрации города Владимира Игорь Ефремов.

А руководитель владимирского филиала сервисной компании Russ Outdoor Андрей Пряхин рассказал, что скоро к тем 25 табло на остановках, которые стоят в городе, добавятся еще 25 штук.

- До 1 мая мы должны повесить табло на оставшихся остановках. Наша задача — смонтировать, отследить запуск и поставить на баланс города, - сказал Андрей Пряхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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