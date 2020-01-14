Куда владимирцам жаловаться, если мусор во дворе не вывозят, а контейнеры убрали

Беспрецедентная ситуация: областная и городская администрации солидарны по какому-то вопросу. Уровень недовольства работой мусорного оператора (ООО «Биотехнологии»), отвечающего за вывоз ТБО во Владимире и других городах зоны №2, достиг такого размаха, что в мэрии и «белом доме» наконец сошлись во мнении: надо что-то делать.

Контейнеров не хватает, людей тоже

Сотрудники областной администрации в выходные большой комиссией отправились в путешествие по дворам. И ужаснулись: «переполненные мусорные контейнеры, твёрдые коммунальные отходы, складированные вне контейнеров, отсутствие оборудованных должным образом контейнерных площадок, отсутствие на контейнерных площадках актуальной контактной информации для жителей».

Члены комиссии ужаснулись по следующим адресам: улица Кирова, 13, 14а, 22; улица 1-я Пионерская, 63, 82а; улица Балакирева, 37в и 51; улица Лакина, 195; улица Сурикова, 22; проспект Строителей, 34; улица Труда, 24; улица Северная, 110 и так далее. В итоге, «Биотехнологии» обещали в следующий раз оштрафовать.

Недовольны оператором и в городской администрации. И не только потому, что город «зарастает грязью».

Каманина, 18Фото: Администрация Владимирской области

- Люди нам постоянно жалуются, хотя с 1 января администрация не отвечает за уборку мусора, - сказал Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ. - Тем не менее мы, чтобы город не покрылся слоями мусора, помогаем региональному оператору. С самого начала года и по сей день около 5-6 машин городских коммунальных служб ежедневно работает на вывозе мусора из дворов. За первые девять дней 2020 года силами администрации в итоге вывезена тысяча кубометров отходов.

В «Биотехнологиях» не скрывают, что проблемы есть, хотя уверены, что власти и жители краски сгущают.

- К нам в последние дни вообще никто не обращался с жалобами на мусор, - сказал Альберт Скворцов, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «Биотехнологии». - Странно, что люди жалуются в мэрию и "белый дом", а не на нашу горячую линию. Что касается помощи мэрии, то я удивлен. По нашим данным, с начала недели мы уже справляемся своими силами. - Контейнеров у нас действительно не хватает, мы их постепенно закупаем. А если люди видят, что у них не вывозят мусор, то надо жаловаться непосредственно нам. Чтобы мы могли работать по конкретным адресам.

Лакина, 195Фото: Администрация Владимирской области

Мусор должны вывозить ежедневно

Владимирцы жалуются еще и на то, что мусор вывозят слишком редко, а крупногабаритный мусор не вывозят вовсе.

Когда в департаменте цен и тарифов определяли тариф по вывозу мусора для зоны №2 в 110 рублей с человека, сразу оговоривалось, что вообще по нормативу мусор обязаны вывозить раз в три дня, ио тариф делают выше, так как оператор обещал вывозить мусор ежедневно.

- По факту этого не происходит, - сказал Альберт Русанен, руководитель общественной организации «ЖКХ-контроль». - Мы своей организацией решили контролировать этот момент и будем постоянно сообщать о случаях нарушений.

Мы попробовали сделать именно это - сообщить о нарушениях. Например, на улице Фатьянова, 27-а за два дня скопилось столько мусора, что люди стали складывать его у контейнеров. В понедельник мусоровоз забрал содержимое контейнеров, а пакеты на земле оставил.

Почаевская, 25Фото: Администрация Владимирской области

Когда я позвонил на горячую линию ООО «Биотехнологии», меня сразу послали в диспетчерскую по Ленинскому району. Заодно я взял контакты и для двух других районов областного центра.

Оба телефона диспетчерской в Ленинском районе были заняты, и пробиться мне не удалось. Тогда я наудачу решил позвонить в Октябрьский район. Тут со второй попытки трубку все-таки взяли.

- Здравствуйте, я из Ленинского района, не могу до ваших коллег дозвониться, - начал я и рассказал всю историю. Меня выслушали и ответили:

- Вам надо звонить мастеру Сергею, он вам поможет с мусором.

После чего продиктовали телефон. "Мастер Сергей" действительно ответил, вот только оказалось, что его компания занимается вывозом мусора восточной части города Владимира. А за юго-запад отвечает компания «Эко-Простор», у которой с «Биотехнологиями» контракт.

- Зачем же мне вас дали? - задал я риторический вопрос.

- Этого уж я не знаю, - получил я соответствующий ответ.

КУДА ЗВОНИТЬ

Телефон «горячей линии» ООО «Биотехнологии» - 8(4922)77-30-05.

Диспетчерская регоператора в Ленинском районе — 8(4922)46-67-30, 8(958)510-67-30.

Диспетчерская регоператора в Октябрьском и Фрунзенском районах: 8(4922)36-36-00, 36-37-00.