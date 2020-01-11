В администрации Владимирской области не знают, законно ли ввозится мусор из Москвы

В конце прошлого года после публикации территориальной схемы по утилизации отходов города Москвы стало известно, что столица собирается завезти во Владимирскую область 9 миллионов тонн мусора за девять лет. Администрация Владимирской области, несмотря на этот документ, продолжила читать мантру о том, что столичных отходов в территориальной схеме Владимирской области не прописано. При этом в администрации региона тем, кто интересуется законностью ввоза мусора, советуют обращаться в прокуратуру. Сами власти определиться не могут.

И.о. директора департамента природопользования администрации Владимирской области Татьяна Клименко заявила, что межрегионального соглашения на ввоз мусора из Москвы во Владимирскую область нет. Глава Влададмтехнадзора Виктор Придыбайло слышал о существовании неких контрактов с частными фирмами на утилизацию мусора, но сам их не видел. Оба чиновника, пытаясь пояснить ситуацию, ссылаются на положение федерального закона № 89-ФЗ.

- Если рассматривать 89-ФЗ, если территориальная схема не предусматривает [размещение отходов из другого региона], там включается статья 8, пункт 2, - пояснил Виктор Придыбайло. - За ввоз мусора, который по цепочке идет через закон об охране окружающей среды и 89-ФЗ, если нет территориальной схемы и не заключено соглашение, то тогда [ввоз мусора осуществляется] незаконно. Что касается контрактов, я как бы не понимаю, что это за контракты такие. Когда вы говорите, что напрямую [контракт] заключило правительство Москвы с полигоном и возит, если ли эти контракты, чтобы их посмотреть? У нас их нет. Мы об этом знаем только по слухам. Сейчас мы не можем саму суть дела обсуждать, потому что я сам в прокуратуру звонил и спрашивал. Надо смотреть закон. Позволяет ли закон какие-то контракты, которые обходят 89-ФЗ.

И.о. директора департамента природопользования Татьяна Клименко считает иначе.

- Надо посмотреть чисто с юридической точки зрения. Если закон говорит, обязывает или предписывает заключать какие-то госконтракты, и они заключены, значит они заключены в рамках действующего законодательства.

Кроме основопологающего закона № 89-ФЗ работу регионов с мусором есть еще изменения в него, носящие статус отдельного закона (а не редакции) за номером № 458-ФЗ. Пункт 9 статьи 23 говорит, что государственные контракты на утилизацию и захоронение ТБО, заключенные более чем на 10 лет до 1 января 2016 года продолжают действовать. По сути, это и есть тот самый обходной путь для ввоза московского мусора в регион.