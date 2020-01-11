2020-01-13T09:59:37+03:00
Общество

В администрации Владимирской области не знают, законно ли ввозится мусор из Москвы

Чиновники рекомендуют почитать законы
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Захоронение отходовЗахоронение отходовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В конце прошлого года после публикации территориальной схемы по утилизации отходов города Москвы стало известно, что столица собирается завезти во Владимирскую область 9 миллионов тонн мусора за девять лет. Администрация Владимирской области, несмотря на этот документ, продолжила читать мантру о том, что столичных отходов в территориальной схеме Владимирской области не прописано. При этом в администрации региона тем, кто интересуется законностью ввоза мусора, советуют обращаться в прокуратуру. Сами власти определиться не могут.

И.о. директора департамента природопользования администрации Владимирской области Татьяна Клименко заявила, что межрегионального соглашения на ввоз мусора из Москвы во Владимирскую область нет. Глава Влададмтехнадзора Виктор Придыбайло слышал о существовании неких контрактов с частными фирмами на утилизацию мусора, но сам их не видел. Оба чиновника, пытаясь пояснить ситуацию, ссылаются на положение федерального закона № 89-ФЗ.

- Если рассматривать 89-ФЗ, если территориальная схема не предусматривает [размещение отходов из другого региона], там включается статья 8, пункт 2, - пояснил Виктор Придыбайло. - За ввоз мусора, который по цепочке идет через закон об охране окружающей среды и 89-ФЗ, если нет территориальной схемы и не заключено соглашение, то тогда [ввоз мусора осуществляется] незаконно. Что касается контрактов, я как бы не понимаю, что это за контракты такие. Когда вы говорите, что напрямую [контракт] заключило правительство Москвы с полигоном и возит, если ли эти контракты, чтобы их посмотреть? У нас их нет. Мы об этом знаем только по слухам. Сейчас мы не можем саму суть дела обсуждать, потому что я сам в прокуратуру звонил и спрашивал. Надо смотреть закон. Позволяет ли закон какие-то контракты, которые обходят 89-ФЗ.

И.о. директора департамента природопользования Татьяна Клименко считает иначе.

- Надо посмотреть чисто с юридической точки зрения. Если закон говорит, обязывает или предписывает заключать какие-то госконтракты, и они заключены, значит они заключены в рамках действующего законодательства.

Кроме основопологающего закона № 89-ФЗ работу регионов с мусором есть еще изменения в него, носящие статус отдельного закона (а не редакции) за номером № 458-ФЗ. Пункт 9 статьи 23 говорит, что государственные контракты на утилизацию и захоронение ТБО, заключенные более чем на 10 лет до 1 января 2016 года продолжают действовать. По сути, это и есть тот самый обходной путь для ввоза московского мусора в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят
Новости 24
Во Владимире обстреляли пассажирский автобус
В Александрове росгвардейцы задержали водителя, который сбил ребенка и пытался скрыться с места ДТП
В центре ИЗО откроется выставка художника Дмитрия Холина
В Струнино пожарные дважды за сутки тушили один дом
Во Владимире пройдет вечер древнерусской певческой культуры
Во Владимире установят измельчитель для елок
12,8% населения Владимирской области живут за чертой бедности
Мобильный комплекс ПФР отправится в отдаленные населенные пункты 33 региона
Муромлянин украл у женщины телефон, пока она мыла полы в подъезде
Пьяный ковровчанин избил знакомого и отобрал духи, еду и алкоголь
В Камешковском районе на пожаре погибли двое человек
На лекарственное обеспечение владимирцев с редкими заболеваниями в 2019 году было направлено свыше 835 млн рублей
Владимирские дети из хоровой капеллы ЦКМ стали лауреатами всероссийского конкурса вокалистов
По центру Владимира пробежало около трех тысяч Дедов Морозов и Снегурочек
Владимирский биатлонист Алексей Слепов на кубке IBU стал лишь двадцатым
Во Владимире появится мемориальная доска в честь народных артистов, работавших в драмтеатре
Во Владимирской области уже более 300 раз изымали снюсы из продажи
Во Владимирской области открылась "горячая линия" по мусорным проблемам
В Вязниковском районе фура влетела в стоящую на светофоре легковушку