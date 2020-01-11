2020-01-10T17:22:22+03:00
Общество

Каток на бульваре Пушкина выдержит до 200 человек за раз

Если больше, кататься будет сложно
Алексей СУХОВ
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Пушкинский катокПушкинский катокФото: Алексей СУХОВ
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Вечером 10 января на Пушкинском бульваре с концертом и файер-шоу открыли каток. Вообще его хотели открыть еще до нового года, однако погода внесла коррективы. Да даже сейчас природа словно не хочет, чтобы владимирцы вставали на коньки.

- Если погода позволит, то каток может работать хоть до марта, - рассказала заместитель начальника управления по физкультуре и спорту Елена Корнева. - Однако вы видите, что творится на улице. Поэтому даже сейчас мы не уверены, что в ближайшие месяцы мы не будем его закрывать по техническим причинам. Каток выдерживает температуру до плюс двух градусов, потом же придется приостанавливать его работу.

Кстати, и в день открытия было как раз +2. В мэрии молились, чтобы не стало теплее. Повезло. Однако на качестве льда вся эта «распутица» все равно сказалось. Было видно, что подготовка к катанию проходила в спешке и в неидеальных условиях. Сам лед был тонкий и ребристый. Упасть на таком льду неприятно. Впрочем, у организаторов еще будет время поправить все шероховатости.

. Фото: Алексей СУХОВ

.Фото: Алексей СУХОВ

Кроме того, очевидно, что даже в таких условиях каток будет пользоваться безумной популярностью. Ведь в городе не так уж много мест для катания. Да еще и в мэрии решили в этом году сделать вход бесплатным для всех, кто придет со своими коньками. Даже в прошлом году, когда вход стоил 20 рублей (для взрослых), за 75 дней на лед в центре вышли 36,5 тысяч жителей и гостей города. То есть почти по 500 человек ежедневно.

- Для тех же, кто не имеет своих коньков, аренда будет равняться 150 рублям без ограничений по времени, - сказала Елена Корнева. - Плюс надо будет оставить полторы тысячи рублей в залог. Оплата аренды может производиться и по безналичному расчету. Кроме того, на входе будет работать шатер, где можно будет погреться, а также оставить в специальных ячейках свои вещи — их аренда стоит 50 рублей.

В прокате будет находиться около 200 пар коньков. Как взрослых, так и детских. На такое количество катающихся каток и рассчитан. Однако, учитывая ширину дорожек, при таком наплыве людей на катке начнется толкучка. С маленькими детьми кататься будет не очень удобно. Да и взрослым будет тесновато.

В остальном каток просто отличный. Вдоль дорожек стоят лавочки, урны. Освещение праздничное, все украшено. Да и в мэрии обещают по максимуму разнообразить программу даже в будние дни. Так что — скользим!

. Фото: Алексей СУХОВ

.Фото: Алексей СУХОВ

КОНКРЕТНО

В будни каток будет работать с 16.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни - с 11.00 до 22.00 (технический перерыв с 16.00 до 17.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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