А ровно в полдень Деды Морозы побежали, побежали...

Это уже традиция — устраивать в первые выходные после праздников забег Дедов Морозов и Снегурочек. Первый раз во Владимире его провели в 2011 году, наглядевшись на подобные забавы в Америке и Скандинавии. Тогда для России это было в новинку. Сейчас же в каждом городе люди готовы нарядиться в костюм главного зимнего волшебника и выйти на беговую дорожку.

Во Владимире традиционно забег стартует от Золотых ворот и заканчивается на Соборной площади. Всего надо пробежать 600 метров. При этом главное условие для участия — надеть на себя какой-нибудь атрибут новогоднего костюма. Шапку, бороду, валенки, шубу. Можно костюм Снегурочки.

- Все больше спортсменов принимает участие в забеге, однако по-прежнему для нас главное в этом мероприятии — его праздничность, - сказала заместитель начальника управления по культуре Наталья Литвинова. - Поэтому мы ежегодно награждаем не только тех, кто быстрее пробежал дистанцию, но и самых нарядных дедов Морозов и Снегурочек, самых опытных и самых юных участников, самую снежную семью.

Из года в год это яркое спортивно-массовое соревнование собирает всё больше горожан. В первые годы в забеге принимали участие около 600 человек. В прошлом году на дистанцию вышли уже около 3 тысяч участников. В этом году в мэрии ждут не меньше народу. Каждый участник забега получит памятный сертификат, а победители – призы и подарки.

Регистрация будет проходить с 11.00 до 11.45 на Театральной площади. Медицинских справок не надо. Показал часть костюма - получил персональный номер. Параллельно здесь же будут проходить различные интерактивные конкурсы, а в 11.40 начнется общая танцевальная разминка, чтобы разогреть мышцы, да и просто для веселья. Сам же старт запланирован на 12.00 от Золотых ворот.

КОНКРЕТНО

На время забега центр города от Студеной горы до площади Фрунзе перекроют для машин. Транспорт пустят в объезд по Октябрьскому проспекту. Закроют центр где-то около 11.40, а откроют сразу по окончании соревнований.

- Формально перекрытие сделано до 14 часов, однако по факту центр окроют для автотранспорта уже где-то через полчаса или сорок минут, - сказали в администрации города.