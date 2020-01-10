2020-01-10T12:28:12+03:00
Общество

Гибель многодетной во владимирском роддоме: вопросов к медикам нет

Это уже третья громкая и история гибели роженицы во Владимирской области
Илья АРХИПОВ
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В роддомеВ роддомеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Под самый Новый год во Владимире оборвалась жизнь роженицы, которая за два дня до этого произвела на свет здорового ребенка. Многодетной маме из Юрьева-Польского было 40 лет. За последние годы эта третья громкая история с гибелью роженицы во Владимире, которые теперь не обошли все наши роддома — и оба городских, и областной в Загородном. Сейчас историю разбирают в Следственном комитете и облздраве. Первые же выводы следствия указывают: претензий к действиям медиков, во всяком случае владимирским, быть не может.

- Юрьев-польские врачи, с учетом анамнеза роженицы, не взяли на себя ответственность, и было принято решение о госпитализации жензины в областную клиническую больницу во Владимире, - рассказала «Комсомолке» Ирина Минина, старший помощник руководителя Следственного управления Следкома по региону. - 13 декабря она поступила в областную больницу, и до 27-го никаких проблем не возникало. Женщину осмотрели многие врачи, в том числе, узкопрофильные специалисты. Каждый из врачей предупредил о возможных рисках.

27 числа на свет появилась здоровая девочка, и мама чувствовала себя нормально. Наступило раннее утро 30 декабря, женщина направилась в туалет, где ее затем без сознания обнаружила акушерка. Это был стационар, поэтому сразу последовали реанимационные мероприятия, но возобновить жизненные силы было невозможно. Предварительная причина смерти, которую озвучил первый эксперт — внезапная остановка сердца. Ирина Минина отмечает: есть основания полагать, что к такой трагической случайности могли быть предпосылки. Существовали риски как по возрасту мамы (женщине 40 лет), так и по диагностике. У женщины остались четверо маленьких детей, судьбой которых будут заниматься органы опеки Юрьев-Польского района. Дело в том, что формально семья считается неполной: кроха появилась на свет от неофициального супруга.

- Мы критически относимся к ситуациям, когда на медиков в дело и не в дело набрасываются, не разобравшись. И в данном случае следствие считает, что такой тенденции нет места. Всё указывает на отсутствие тактических ошибок в дородовом и послеродовом наблюдении медицинского персонала. Изъята документация, в том числе в Юрьеве-Польском, где женщина стояла на учете. Назначена гистология — сложное и объективное исследование, по его результатам придем к справедливым выводам. Мы находимся в деловом контакте с департаментом здравоохранения, - добавила официальный представитель следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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