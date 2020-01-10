2020-01-10T08:40:55+03:00
Общество

Рождественская ярмарка на Георгиевской: лучше или хуже, чем на Соборной площади?

Журналисты "Комсомолки" выясняли мнение горожан о новом месте праздничных гуляний
Александр МЕЩЕРЯКОВЕлена Масленникова
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Из пяти аттракционов на Георгиевской, самым популярный- ПаравозикИз пяти аттракционов на Георгиевской, самым популярный- ПаравозикФото: Елена Масленникова
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Своими впечатлениями о Рождественской ярмарке, которая с Соборной площади переехала на улицу Георгиевскую, владимирцы начали делиться в социальных сетях в середине новогодних каникул. Мнения разные, но недовольных все-таки больше.

- Вечером гуляли с семьей на ярмарке на Георгиевской. Делать там совсем нечего, народу было очень мало. Думается, что эта ярмарка совсем не рентабельна. И в следующем году ее уже не будет, - пишет Яна Ларионова.

- Особенно смешно, как была проанонсирована данная ярмарка! И карусели свадебные, итальянские, и концерты, и освещение! На деле карусель мне по пояс, и все, - поделилась Ирина Иванова.

Владимирцы готовы стоять в очереди,чтобы выковать свой первый гвоздь Фото: Елена Масленникова

Владимирцы готовы стоять в очереди,чтобы выковать свой первый гвоздьФото: Елена Масленникова

- Ярмарка в Липках была намного интереснее и красивее, чем на Георгиевской, где сегодня тусило два с половиной человека, - считает Александр Чунаев.

- А мне показалось, что место выбрано удачно. Проезжей части рядом нет, одни улочки, прогуляться хорошо. Пофотографироваться тоже. И шашлыки там вкусные, правда, в очереди долго стояли за ними, - выразил свое мнение Сергей Соснов.

Журналисты "Комсомолки" отправились на Рождественскую ярмарку 4 4 января, когда все уже отошли от новогодней ночи, но еще не утомились от выходных. Днем там оказалось многолюдно. Владимирцы не спеша прогуливаются, фотографируются возле арт-объектов - скульптур сыщика, шалопая, пожарного. Очередь собралась у кузницы Бородиных. Желающих пройти мастер-класс по кузнечному ремеслу и выковать свой первый гвоздь оказалось немало.

- Мы из Мурома приехали. Нам очень нравится здесь. Попадаешь сюда, в этот переулок, и словно в 18 веке оказываешься. Мощеная дорожка, старинные фонари, старая аптека. Как будто в другой мир меня перенесли. Я в восторге, - поделилась Марина.

На ярмарке можно перекусить шашлыком Фото: Елена Масленникова

На ярмарке можно перекусить шашлыкомФото: Елена Масленникова

- Я бы не сказал, что здесь интересно. Прогуляться можно. Ну может, еще шашлычок скушать или горячего чая выпить. Развлечений для детей стало намного меньше. В основном для самых маленьких, - считает Дмитрий из Судогды.

Из 10 аттракционов, в прошлом году работавщих на Соборке, на Георгиевской смогли разместить только 5: "Дракончики", "Карусель-цепочка", "Паравозики", "Фабрика сладостей" и мини-карусель "Лошадки". Организаторы аттракционов говорят, что народу в этом году раза в 4 меньше. Торговцы булками и сувенирами тоже отметили снижение количества гостей на ярмарке.

- Сюда люди приходят и практически сразу уходят. Они сделают пару фотографий, ну, может чайку попьют, но долго не задерживаются. Родители с детьми спрашивают, а где тут еще у вас аттракционы? Да и просто народу здесь меньше, может просто не все знают, что ярмарку перенесли сюда? - предположил Александр, продавец билетов на аттракционы.

Возможно, развлечений здесь и правда маловато, зато вечером, когда зажигаются огни, становится невероятно красиво. Световые инсталляции на каждом шагу, а со смотровой открывается потрясающий вид на Успенский собор в подсветке и горящие фонари в парке имени Пушкина. Правда, почему-то кафе «Блинчики», которое должно манить туристов, работает только до 20.00.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рождественская ярмарка в Суздале: что почем

Александр МЕЩЕРЯКОВ.

В городе-музее торговали традиционно - на Торговой площади.

В Суздале на пустоту и вялую торговлю жаловаться не приходится. Несмотря на то, что все каникулы площадь перед Торговыми рядами представляла собой ледяной не посыпанный реагентами каток, по ней ходили толпы веселых туристов, а близлежащие кафе и рестораны были до отказа забиты едоками.

На Торговой площади, кроме привычных палаток с привычным сувенирным репертуаром стояли и деревянные домики-«скворечники» со всевозможной снедью. Вот где был интересный разброс цифр на ценниках!

Донской казак Дмитрий торговал рыбой как разного способа копчения, так и соленой в тузлуке. Рыба – из полноводного Дона! Копченый крупный язь шел от 1200 до 2500 рублей за штуку, а сомий балык – 5000 рублей за килограмм. А вот донская солонина ценниками приятно радовала: икроносную воблу можно было купить по 50-100 рублей за штуку, а судачка за 200.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Неподалеку торговала Света из села Малое Борисово (это Суздальский район). Вот где почти халява! Бочковые соленые помидоры и огурцы стоят по 15 рублей за экземпляр, а моченые яблоки – по 20 рублей за штуку. Трехлитровые банки соленых краснокочанной капусты и огурцов идут по 300 рублей, а такая же банка маринованных яблок стоит 350. Еще у Светы на прилавке есть компоты: яблочный и крыжовенный – 300 руб. за 3-литровую банку, а вишневый – 350.

- Почему так дешево?

- По нашим (деревенским.-Авт.) меркам даже три сотни за банку и то дорого!

Да… Но Суздаль – не деревня, к тому же в городе ярмарка.

Местная жительница Татьяна торговала не только заводской медовухой разнообразного репертуара и крепости, включая безалкогольную, но и блинными мешочками с жульенной начинкой из курятины и грибов. Один такой блинчик-жульенчик стоил 150 рублей. И совсем неподалеку можно было отведать комстромской шашлык. 100 граммов стоят 150 рублей.

Конечно же, ярмарка не обошлась без пряников, среди которых доминировали тульские. Были и покровские. А отличались они оттенком: тульские темнее, покровские – светлее. А цена на них разнилась от 50 до 200 рублей.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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