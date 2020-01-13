2020-01-12T16:46:07+03:00
Общество

Владимирские ветврачи пытаются спасти собаку, в которую стреляли из ружья

В новогодние каникулы владимирцы в животных стреляли, наносили им ножевые ранения, крали и бросали голодать
Елена Масленникова
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В новогодние праздники количество выброшенных на улицу животных возрастаетВ новогодние праздники количество выброшенных на улицу животных возрастаетФото: Елена Масленникова
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По традиции Новый год многие воспринимают как время добрых дел, невероятных чудес и исполнения заветных желаний. Наверное, для большинства так и есть. Однако в эти новогодние каникулы всеобщую праздничную атмосферу то и дело нарушали ужасающие истории в соцсетях про покалеченных горожанами животных. Казалось, что кто-то в Новый год решил выплеснуть всю скопившуюся злобу на беззащитных четвероногих.

Свои нечеловеческие качества люди начали проявлять в канун волшебного праздника. Во Владимире на Элеваторной, 12, где находится мебельное производство, была найдена дворняжка с многочисленными пулевыми ранениями.

- Собака бездомная, да. Но, как выяснилось, она два года жила во дворе соседнего дома, на Элеваторной 14А. И ее знали все жители этой малоэтажки. С ней играла детвора. Кому пришло в голову расстреливать из ружья собаку? - возмущалась волонтер Собянина Марина.

Альма, Найда, Виктория, - все эти клички дети придумали для своей любимой дворняги. Правда поиграть с ней на улице в своем дворе они теперь не смогут - собака до сих пор находится в тяжелом состоянии в приюте "Атлант". Ветеринары пытаются спасти ей жизнь.

- Собака сейчас находится на интенсивном лечении. Она была прооперирована. Мы вынули 2 пули. У собаки раздроблена челюсть и плечевая кость. Еще несколько пуль остались в районе головы - 7 или 8. Но сейчас извлекать эти пули опасно, потому что собака может не выдержать и умереть, - заявила директор приюта Лариса Гвоздева.

Дети с улицы Элеваторной своего друга не забывают: навещают и ждут, что ветеринары спасут собаку. Между тем, волонтеры написали заявление в полицию, чтобы изверга, который так жестоко расправился с животным, нашли. Но, похоже, шанса нет.

- Мы написали заявление, но в полиции над нами только посмеялись. Мол, отвлекаем мы их от работы, от серьезных преступлений. Я все понимаю, но кто даст гарантию, что этот ненормальный, который расстрелял собаку из огнестрельного оружия, не начнет стрелять в детей или пожилых людей, - высказала свое мнение Марина Собянина.

Директор "Атланты" Лариса Гвоздева говорит, что случаев жестокого обращения с бездомными животными становится все больше. Звери поступают и с ножевыми ранениями, а иногда даже без лап.

Собака с пулевыми ранениями находится в ветклинике Атлант

Собака с пулевыми ранениями находится в ветклинике Атлант

- Вчера звонили жители с Верхней Дубровы. Они нашли на улице пакет с отрубленными кошачьими лапами. Спрашивали, не поступала ли к нам кошка с ножевыми ранениями, - рассказала Лариса Гвоздева.

В эти же новогодние каникулы в "Атлант" поступили четыре кошки. Их спасли волонтеры. Животные остались запертыми в праздники на даче. Хозяева оставили им корм, но он замерз.

- Кошки поступили слабые. Видимо, голодные сидели там. Без еды и воды, - рассказала Лариса Гвоздева.

В Суздале у местных жителей и волонтеров своя война. С их слов, в городе орудуют так называемые "черные ловцы", которые отлавливают бездомных собак и увозят в неизвестном направлении. Торговцы сувенирами рассказали, что недавно на улице Кремлевской, в самом сердце Суздаля, прямо на глазах у туристов, неизвестный мужчина выстрелил в пса по кличке Малёк, затащил его в машину и скрылся. Скандал разразился нешуточный.

- Малёк - талисман местной пожарной части и своего рода "визитная карточка Суздаля". Пес заядлый любитель туристических экскурсий по городу. Он всегда сопровождал туристов с экскурсоводом, поэтому его знает весь город. Да, какое-то время собака была бездомной и жила на торговой площади. Мы ее кормили, а потом хозяин нашелся - это местный пожарный, - рассказала Юлия Глыбина, жительница города Суздаля.

К поиску пса подключился все неравнодушные суздальчане, даже священнослужители. Малька нашли. От страха он 4 дня просидел дома. И сейчас боится выходить на улицу. Вот такая изощренная жестокость одних людей, и неравнодушие и любовь - других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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