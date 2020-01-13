«Без чертежей, по фото»: ковровчанин смастерил два деревянных грузовика для воспитанников детсада

Житель Коврова Василий Лютницкий работает с деревом 6 лет. Сначала мастерил небольшие предметы для дома, а потом для детского сада, в который ходит его сын. Стол, лавочки, забор, домик, баскетбольный щит в виде солнца, а за ним и большой грузовик из дерева - все это Василий, не жалея своего времени, сделал и поставил на территории сада бесплатно.

Мастер Василий Лютницкий

- Когда воспитатели попросили смастерить из дерева грузовик, супруга ответила, что мы сделаем за свой счет на радость детям. Раньше я не брался за такие крупные работы, но решил попробовать: вдруг получится? Конечно, стал искать в интернете похожие работы. То, что нам нужно, не нашлось. Попалась лишь одна машина, которая более-менее понравилась. Сейчас, сравнивая ее с моей, можно смело сказать: она и рядом не стоит! - рассказал «Комсомолке» Василий. - Приступил к созданию машины без чертежей, было лишь несколько фото. Каждый этап работы продумал сам, ведь для детей важна безопасность, надежность вещи, а также практичность, чтобы она простояла много лет.

Есть даже номера!

Ковровчанин говорит, что его хобби никак не связано с работой — он трудится в компании, которая специализируется на изготовлении матрасов. Признается: возможно потом получится заработать на создании предметов из дерева. А пока — одни расходы: на инструменты, дерево, краску…

Когда Василий приступил к первой машине, он понятия не имел, в какую сумму встанет ее создание. Но работу нужно было закончить — пообещал. Через полтора месяца грузовик был готов.

- Если первый ГАЗ, который я назвал в честь своей музыкальной группы «ASTOVER», меня просили сделать, то уже второй - «ЗИЛ- Рок 2019» - создал без просьб. Просто захотелось, и уже было неважно, на какое место его определят, - продолжил мастер. - Только во второй раз мне помогли собрать небольшую сумму неравнодушные жители.

«ЗИЛ- Рок 2019» был готов через три месяца — 25 декабря 2019 года Василий привез грузовик в детский сад. Но привезти — одно дело, другое — проверить на безопасность.

Создание второго грузовика

- Заведующая приглашала комиссию, которая проводила экспертизу: соответствуют ли требованиями безопасности грузовики? Эксперты пришли к единому мнению: «безопасно». Детскому саду я сделал документ, в котором говорится, что это — мой подарок для детей. Теперь грузовики - собственность сада, - сказал мастер. - Еще полгода назад я представить не мог, что получится сделать такое. Выглядят машины достойно: можно залезть в кузов, открыть дверь кабины, порулить — все по-настоящему.

Весной мастер планирует сделать третий грузовик, возможно, уже для детского дома. Только все вновь упирается в деньги. Если вы хотите помочь Василию финансово, напишите на страницу - https://vk.com/overvasya

А если думаете сделать своим детям что-то подобное, тогда захотите на канал и смотрите видео мастера. Скоро там появится ролик о создании второго грузовика.