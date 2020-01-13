2020-01-12T16:43:39+03:00
Общество

«Без чертежей, по фото»: ковровчанин смастерил два деревянных грузовика для воспитанников детсада

В планах у Василия Лютницкого — еще одна большая машина, скорее всего, для детского дома
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Подарок для детейПодарок для детейФото: из архива героя публикации
Изменить размер текста:

Житель Коврова Василий Лютницкий работает с деревом 6 лет. Сначала мастерил небольшие предметы для дома, а потом для детского сада, в который ходит его сын. Стол, лавочки, забор, домик, баскетбольный щит в виде солнца, а за ним и большой грузовик из дерева - все это Василий, не жалея своего времени, сделал и поставил на территории сада бесплатно.

Мастер Василий Лютницкий

Мастер Василий Лютницкий

- Когда воспитатели попросили смастерить из дерева грузовик, супруга ответила, что мы сделаем за свой счет на радость детям. Раньше я не брался за такие крупные работы, но решил попробовать: вдруг получится? Конечно, стал искать в интернете похожие работы. То, что нам нужно, не нашлось. Попалась лишь одна машина, которая более-менее понравилась. Сейчас, сравнивая ее с моей, можно смело сказать: она и рядом не стоит! - рассказал «Комсомолке» Василий. - Приступил к созданию машины без чертежей, было лишь несколько фото. Каждый этап работы продумал сам, ведь для детей важна безопасность, надежность вещи, а также практичность, чтобы она простояла много лет.

Есть даже номера!

Есть даже номера!

Ковровчанин говорит, что его хобби никак не связано с работой — он трудится в компании, которая специализируется на изготовлении матрасов. Признается: возможно потом получится заработать на создании предметов из дерева. А пока — одни расходы: на инструменты, дерево, краску…

Когда Василий приступил к первой машине, он понятия не имел, в какую сумму встанет ее создание. Но работу нужно было закончить — пообещал. Через полтора месяца грузовик был готов.

- Если первый ГАЗ, который я назвал в честь своей музыкальной группы «ASTOVER», меня просили сделать, то уже второй - «ЗИЛ- Рок 2019» - создал без просьб. Просто захотелось, и уже было неважно, на какое место его определят, - продолжил мастер. - Только во второй раз мне помогли собрать небольшую сумму неравнодушные жители.

«ЗИЛ- Рок 2019» был готов через три месяца — 25 декабря 2019 года Василий привез грузовик в детский сад. Но привезти — одно дело, другое — проверить на безопасность.

Создание второго грузовика

Создание второго грузовика

- Заведующая приглашала комиссию, которая проводила экспертизу: соответствуют ли требованиями безопасности грузовики? Эксперты пришли к единому мнению: «безопасно». Детскому саду я сделал документ, в котором говорится, что это — мой подарок для детей. Теперь грузовики - собственность сада, - сказал мастер. - Еще полгода назад я представить не мог, что получится сделать такое. Выглядят машины достойно: можно залезть в кузов, открыть дверь кабины, порулить — все по-настоящему.

Весной мастер планирует сделать третий грузовик, возможно, уже для детского дома. Только все вновь упирается в деньги. Если вы хотите помочь Василию финансово, напишите на страницу - https://vk.com/overvasya

А если думаете сделать своим детям что-то подобное, тогда захотите на канал и смотрите видео мастера. Скоро там появится ролик о создании второго грузовика.

Первый грузовик

Первый грузовик

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят
Новости 24
На лекарственное обеспечение владимирцев с редкими заболеваниями в 2019 году было направлено свыше 835 млн рублей
Владимирские дети из хоровой капеллы ЦКМ стали лауреатами всероссийского конкурса вокалистов
По центру Владимира пробежало около трех тысяч Дедов Морозов и Снегурочек
Владимирский биатлонист Алексей Слепов на кубке IBU стал лишь двадцатым
Во Владимире появится мемориальная доска в честь народных артистов, работавших в драмтеатре
Во Владимирской области уже более 300 раз изымали снюсы из продажи
Во Владимирской области открылась "горячая линия" по мусорным проблемам
В Вязниковском районе фура влетела в стоящую на светофоре легковушку
Во Владимире на крупном пожаре в двухквартирном доме пострадал мужчина
В ДТП в Ковровском районе погибли три человека
В Вязниках пожар в частном доме тушили 14 человек
Во Владимире в Палатах пройдет бесплатный концерт известных мировых флейтистов
В Коврове собутыльник избил и ограбил нового знакомого
Прокуратура Юрьев-Польского района обнаружила сайты, рекламировавшие снюсы
Ковровчанин украл деньги у друга, пока тот отдыхал в сауне
В Юрьев-Польском нетрезвого водителя могут лишить свободы на 2 года
С 1 февраля во Владимирской области появится департамент региональной политики
ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
В Судогде экс-полицейский и предприниматель осуждены за незаконную вырубку леса
В Юрьев-Польском районе сгорел жилой дом
12 января перекроют центр Владимира
За кражу 69 тысяч рублей гороховчанин получил более 2 лет тюрьмы
В январе двое жителей Владимирской области отметят 100-летний юбилей
Во Владимире назвали лучших спортсменов и тренеров 2019 года
Во Владимирской области оборудовали 51 место для крещенских купаний
К 2022 году областной бюджет будет отчислять муниципалитетам почти 1,2 миллиарда рублей
ВТБ обеспечит прием карт «Мир» по акции на турникетах метрополитена
"Ростелеком" предоставил единый номер для работы центра срочной социальной помощи жителям Владимирской области.