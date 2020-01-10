2020-01-09T16:23:57+03:00
Общество

Одна погибла, трое — без крыши над головой: во Владимирской области в новогодние праздники случилось 58 пожаров

Сотрудники МЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности
Валерия ПРОНИНА
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Пожар в МетениноПожар в МетениноФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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С 1 по 8 января на территории региона не зарегистрировано крупных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Но но тем не менее жертв избежать не удалось: есть один погибший и пострадавший. Всего за новогодние праздники произошло 58 пожаров, в прошлом году насчитывалось 60.

Уснула с сигаретой

Пожар в Александрове Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Пожар в АлександровеФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электроприборов. Так, к первой причине можно отнести возгорание в многоэтажке Александрова. 3 января 58-летняя хозяйка квартиры уснула с непотушенной сигаретой. Соседи заметили пламя и бросились тушить. Несмотря на то, что площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, хозяйка погибла - задохнулась дымом. Ко второй причине — пожар в бараке в ночь на 5 января в деревне Метенино Петушинского района. Сгорело четыре квартиры на площади 96 квадратных метров.

- Из четырех квартир была заселена только одна, в ней проживало трое. В результате пожара одна из жительниц 1964 года рождения была травмирована – получила порез руки, когда отгоняла машину от горящего дома, - рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко. - Трое жильцов остались без крыши над головой. Сейчас они находятся у родственников, органы местного самоуправления решают вопрос о предоставлении семье дома маневренного фонда.

В прошлом году пострадавших на пожарах с 1 по 8 января было больше: насчитывалось двое погибших и шестеро травмированных.

На реках все спокойно

На воде происшествий не зафиксировано, хотя лед сейчас тонкий и неравномерный: на реках нет даже 5 сантиметров толщины. Сотрудники МЧС и спасатели дежурили на Улыбышевских карьерах, затоне рек Клязьмы и Оки, на Пекше в Кольчугине и Букле в Камешковском районе, карьерах в Собинке. Всего было проведено 600 патрулирований. До 13 января пожарные и спасатели будут работать в режиме повышенной готовности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала января сотрудники МЧС провели более 20 тысяч рейдов и подворовых обходов, раздали 25 тысяч памяток для населения. Кроме тушения пожаров, сотрудники МЧС 10 раз выезжали на места ДТП для деблокирования людей. Удалось спасти 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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