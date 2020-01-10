2020-01-09T16:19:39+03:00
Общество

На Пушкинском бульваре заливают каток

Его откроют вечером 10 января
Алексей СУХОВ
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Фото администрации города ВладимираФото администрации города Владимира
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Каток на Соборной площади во Владимире должны были открыть еще 28 декабря, но из-за плюсовой температуры старт массового катания приходилось переносить. И лишь под конец новогодних праздников посох дедушки Мороза удалось починить, и снега навалило достаточно для того, чтобы сказать - «зима пришла!»

Долгожданное открытие «Катка в сердце Владимира» запланировано на 10 января. Заливать же его начали накануне — 9-го числа.

- Работа будет вестись в несколько этапов, - рассказали в мэрии. - Сначала черновая заливка, потом утрамбовка, потом еще заливка и снова утрамбовка.

В итоге, ледовое покрытие на катке будет состоять из нескольких слоев по 3-8 миллиметров. Этого достаточно, чтобы дальше поддерживать его в рабочем состоянии даже при небольшой плюсовой температуре. Более того, теплая погода даже в чем-то полезна для катания, ведь на льду появляется тонкая водяная прослойка, усиливающая скольжение.

Открытие катка пройдет 10 января в 19.00. Для жителей и гостей города выступят юные спортсмены из ДЮСШ №8 по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также артисты с огненным шоу. После этого каток станет открытым для отдыха горожан. Причем в этом году выход на лед сделали бесплатным для всех (в прошлые годы бесплатно катались только дети и студенты). То есть, если у вас есть свои коньки, вам вообще не надо будет платить за веселье.

Если же коньков нет, то не беда - как и в предыдущие годы, рядом будет работать пункт проката. Коньки выдаются под залог в полторы тысячи рублей, также придется заплатить за аренду 150 рублей в час.

Для удобства посетителей будет открыт обогреваемый павильон, где можно переодеться, предусмотрены ячейки для хранения вещей. Каток также порадует любителей активного отдыха возможностью сделать красивое и необычное новогоднее фото. Здесь специально будут оборудованы праздничные фотозоны.

КОНКРЕТНО

Расписание работы катка на пушкинском бульваре

Будни — с 16 до 22 часов.

Выходные - с 11 до 22 часов (технический перерыв - с 16.00 до 17.00).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Также до конца недели во Владимире зальют и хоккейные ледовые площадки. Всего их в городе более 30. Отвечать за заливку кортов должны районные администрации. Так что если в вашем дворе, детей не порадовали — смело жалуйтесь в мэрию по телефону «05».

ИСТОЧНИК KP.RU

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