Владимирскими автобусами управляют Дедушки Морозы, а Снегурочки-кондукторы угощают пассажиров мандаринами

Многодетный отец Иван Громов, водитель 26 автобуса, каждый год 10 лет подряд, начиная с 20 декабря, садится за руль в костюме Дедушки Мороза. В таком виде он ездит всю смену. И только в перерывах, которые бывают дважды в сутки, он снимает костюм, чтобы передохнуть.

- Перчатки мне не мешают - кручу баранку без проблем. Костюм Дедушки Мороза у меня облегченный, поэтому мне не жарко. Да и в шапке ничего. А вот борода… С ней жарко. Поэтому передохнуть пару раз в день очень даже неплохо, - поделился Иван Громов.

Идея превратить общественный автобус в новогодние сани пришла Ивану не сразу. Сначала он просто украшал салон мишурой и шарами, потом поставил елочку, а дальше пришла мысль смастерить табличку «Сани Деда Мороза».

Олег Сабуров в костюме Дедушки Мороза может и автобус починитьФото: Елена Масленникова

- Понимаете, украсить салон автобуса мишурой - в этом нет ничего особенного, а вот табличка с санями произвела фурор. Ко мне чуть ли не каждый пассажир подходил и говорит, что сани - крутая идея, - рассказал Иван. - Ну вот я и решил, что буду поднимать людям настроение перед Новым годом.

Потом водитель 26 автобуса решил приобрести костюм Дедушки Мороза. А так как он работает в паре с кондуктором Татьяной, стал ее уговаривать переодеться в Снегурочку. Она недолго сопротивлялась.

- Ну да, уговаривал. Поначалу я как-то сомневалась, но потом решила попробовать. Дальше даже снимать костюм не захотелось. Столько добрых слов слышишь, это очень приятно. Детишки радуются, когда видят меня и Дедушку Мороза. Мы даже решили конфеты раздавать с мандаринами, ведь дети нас настоящими считают. Они нам и стихи рассказывают, и песни поют. Я, честно говоря, иногда даже чувствую себя волшебницей, - поделилась Снегурочка -кондуктор Татьяна Евдокимова.

В этом году у Ивана появился последователь, коллега Олег Сабуров. Он «рулит» по Владимиру на 28 автобусе.

Дед Мороз Олег Сабуров держит посох при себеФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

- Мне кажется, это отличная идея. В этом году погода еще не удалась, поэтому я решил поддержать Ваню, и мой кондуктор Танюшка согласилась,- рассказал Олег.

У Олега есть своя «дедморозовская фишка» - волшебный посох. Он держит его при себе, рядом с водительским сиденьем. Тут же, кстати, и тарелочка с конфетами. Это для тех, кто Дедушке стих захочет рассказать.

Владимирцы в восторге от водитель Дедушки Мороза и кондуктора СнегурочкиФото: Елена Масленникова

- Ну должен же я чем-то отличаться. Вот посох у меня. Дети в восторге обычно, но прикоснуться боятся. Коллеги посмеиваются, когда я выхожу с ним на улицу. Но у меня Снегурка есть. Она держит посох, а я в машине вожусь, если есть необходимость. Люди, когда это видят, даже останавливаются. Но мне нравится, я ж настоящий Дед Мороз, - шутит Олег.

Снегурка Татьяна Конюхова говорит, что в костюме «внучки» ей удобно, и настроение поднимается.

- Костюм у меня белый с серебристыми переливами. Я его обожаю. Чувствую себя принцессой. Надоедает повседневная одежда, - рассказала Татьяна. - И в принципе удобно. Вот у меня на поясе тут терминал, и тут же мешок с подарками- сладостями. Все успеваю. С конфетами руководство помогает. Они тоже «за», чтобы горожан вкусняшками угощать перед праздниками.

Дед Мороз и Снегурочка из 28 автобусаФото: Елена Масленникова

Иногда водители 26 и 28 автобусов включают музыку для пассажиров. Репертуар «новогодне-плясательный». Тут треки из советских фильмов, новогодних мультиков и даже Верка Сердючка.

- У нас тут и в пляс владимирцы пускаются, и подпевают. Настроение появляется у всех. Мы этому очень рады, - говорит Татьяна Конюхова.

В костюмах главных новогодних волшебников водители и кондукторы 26 и 28 автобусов будут ездить до 8 января. Просто хочется улыбаться самим и смотреть на улыбки других, говорит Дедушка Мороз, сидящий за баранкой новогодних саней под номером 26.