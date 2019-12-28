На мусорного оператора во Владимирской области завели уголовное дело

В отношении мусорного регионального оператора в зоне № 3 возбуждено сразу два дела, причем одно из них - уголовное. В арбитражном суде конкуренты компании требуют у департамента природопользования признать договор с компанией "Эко-Транс" недействительным. А полиция изучает, были ли поддельными документы сотрудников этой фирмы, предъявленные на момент проведения торгов.

Судиться с департаментом природопользования администрации Владимирской области и региональным оператором в мусорной зоне № 3 "Эко-Транс" решила фирма ООО "Комплект". Арбитражный суд принял иск со второй попытки. Конкуренты муромских мусорщиков просят признать сделку с оператором недействительной из-за неправильно оформленной банковской гарантии.

Банковская гарантия дается мусорной компании на случай какого-либо форс-мажора, чтобы быстро возместить убытки государству. Например, если фирма по какой-то причине перестала вывозить мусор или сорвала сроки работ, то банк вернет деньги в бюджет Владимирской области, а потом взыщет их со своего клиента. И получать такие банковские гарантии нужно на 30 различных обязательств, причем в банке, который входит в официальный список Минфина РФ. Из искового заявления ООО "Комплект" (имеется в распоряжении редакции) известно, что муромский "Эко-Транс" получил гарантии от банка "Уралсиб", который в официальный список Минфина не входит. А еще выяснилось, что гарантия покрывает только одно обязательство, правда оно основное - "организация работы по обращению с отходами". Но если региональный оператор допустит не 12, как указано в заявке на торги, а 100 нарушений, все равно это не станет основанием для выплаты банковской гарантией.

По сравнению со вторым, уже уголовным делом, вся эта история выглядит простой технической ошибкой юриста компании. 30 ноября полиция возбудила уголовное дело по факту подделки документов. Оказалось, что все конкурсанты в зонах № 2 и 3 заявляли на торгах одних и тех же сотрудников, в заявках компаний у них совпадали фамилии и инициалы. Причем, группа одних и тех же людей замечена в фирме "Перспектива", которая выиграла вторые по счету торги в зоне № 2, отменные ФАС.

Торги в зоне № 3 прошли раньше, и поначалу никто ничего не заметил. История с подделками вскрылась уже при торгах в зоне № 2, когда сразу две фирмы ("Перспектива" и "Вектор") предъявили документы на тех же людей, что и "Эко-Транс" на конкурсе летом. Казалось бы, что такого. Люди увольняются и уходят на работу в другие конторы. Но суть в том, что потенциальный региональный оператор показывает трудовые книжки своих сотрудников не просто так. За стаж работы сотрудников более чем три года компания получает на торгах дополнительные очки. Значит получается, что по факту эти люди работают не в "Эко-Трансе", а других фирмах.

При этом авторы иска утверждают, что как минимум несколько владимирских мусорных компаний аффилированы друг с другом. Потому и неудивительно, что все они вносили в заявки на торги фамилии и инициалы одних и тех же людей.