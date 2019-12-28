Проснулся 1 января и побежал: во Владимире пройдет «Забег обещаний»

«Забег обещаний» - еще одно мировое событие, которое добралось до Владимира. Изначально мировое легкоатлетическое движение I Love Running предложила всем, кто любит бегать, выходить 1 января на пробежку. Организаторы уверены, что забег в первое утро года помогает не только начать год с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают свои новогодние пожелания на номере и вешают его на грудь.

В 2019 году к акции впервые присоединились владимирцы. Из 100 зарегистрированных участников на старт вышло 63 человека. В этом году организаторы уверены, что желающих будет еще больше. Забег состоится 1 января 2020 года. Стартовать будут от Театральной площади ровно в полдень.

Принять участие в «Забеге обещаний-2020» может любой желающий. В прошлом году, например, бежали целыми семьями. Особенно радовались акции дети, которые в большинстве своем давали обещание учиться хорошо и слушаться родителей. Взрослые были более разнообразны. Кто-то ставил конкретные цели (съездить в Питер или на море), а кто-то наоборот выбирал абстрактное пожелание (к примеру, быть храбрее).

В прошлом году маршрут забега был построен таким образом, чтобы не перекрывать движение в центре. Люди бежали вокруг парка «Липки», вдоль Большой Московской до Золотых ворот, далее до Спасской церкви и по пешеходной Георгиевской обратно до Соборной площади. В этом году, скорее всего, постараются также не создавать проблем для населения.

КОНКРЕТНО

Что нужно для забега?

- зарегистрироваться на сайте https://vladimir.ilovesupersport.com/running/commitment-day;

- скачать номер (распечатать самостоятельно или получить в магазине «Декатлон» по адресу Московское шоссе, 2);

- выйти на пробежку 1 января 2020 года в 12.00.

Дополнительную информацию можно получить у представителя движения I Love Supersport во Владимире Алексея Лукашина:

E-mail: vladimir@ilovesupersport.com. Телефон: +7(904)956-20-12.