Двое рыбаков за два дня провалились в воду во Владимирской области

Хотят поймать рыбу к новогоднему столу, поэтому выходят на тающий лед? Какой бы причина не была, нужно на первое место ставить свою безопасность. Но думают не о ней, а о хорошем улове.

- Многие рыбаки не берут в счет длительную оттепель. Считается, что если три дня температура держится выше 0 градусов, то ледовый покров ослабляется на 25%. После оттепели немного подморозило, и любители подледной ловли сразу решили проверить толщину льда. Зря, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области. - Вчера — 26 декабря — провалился по пояс мужчина 1952 года рождения на Дичковском озере в Александровском районе. Уже сегодня с утра вышел на Клязьму рыбак 1954 года рождения и тоже провалился. Мужчин, угодивших под лед, заметили очевидцы и позвонили по номеру 112. Через 5 минут у водоемов уже были поисково-спасательные отряды. Теперь обоим рыбакам может грозить штраф от 800 до 4000 рублей — штрафуют уже органы местного самоуправления.

Сотрудники МЧС и органов местного самоуправления усилят патрулированияФото: Валерия ПРОНИНА

Игорь Богомазов отмечает, что сейчас везде запрещен выход на лед, кроме одного водоема в Кольчугинском районе. Но в такую погоду туда тоже соваться не стоит.

- Разрешенные места должны быть подготовлены в соответствии с методическими рекомендациями. Это донесено до органов местного самоуправления. Они также проводят патрулирования и составляют протоколы об административных правонарушениях. С начала года ОМСУ выявили 67 нарушений, выписали 62 протокола. В новогодние праздники контроль будет усилен, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах.

Напомним, что в конце ноября утонули также два рыбака. 55-летний мужчина провалился под лед вместе с сыном на Глазовском водохранилище в Суздальском районе. Сын сумел выбраться из воды благодаря очевидцам, которые поспешили на помощь, а отец пошел ко дну. Кстати, этих мужчин наградят медалью МЧС «За спасение погибавших на воде». Вторая трагедия произошла на Оке в Меленковском районе: тело молодого человека искали несколько дней.

КОНКРЕТНО

До 20 января 2020 года во Владимирской области проводится акция «Безопасный лед». Особое внимание будут уделять рекам, на лед которых массово выходят рыбаки.