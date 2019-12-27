Двое рыбаков за два дня провалились в воду во Владимирской области
Хотят поймать рыбу к новогоднему столу, поэтому выходят на тающий лед? Какой бы причина не была, нужно на первое место ставить свою безопасность. Но думают не о ней, а о хорошем улове.
- Многие рыбаки не берут в счет длительную оттепель. Считается, что если три дня температура держится выше 0 градусов, то ледовый покров ослабляется на 25%. После оттепели немного подморозило, и любители подледной ловли сразу решили проверить толщину льда. Зря, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области. - Вчера — 26 декабря — провалился по пояс мужчина 1952 года рождения на Дичковском озере в Александровском районе. Уже сегодня с утра вышел на Клязьму рыбак 1954 года рождения и тоже провалился. Мужчин, угодивших под лед, заметили очевидцы и позвонили по номеру 112. Через 5 минут у водоемов уже были поисково-спасательные отряды. Теперь обоим рыбакам может грозить штраф от 800 до 4000 рублей — штрафуют уже органы местного самоуправления.
Сотрудники МЧС и органов местного самоуправления усилят патрулированияФото: Валерия ПРОНИНА
Игорь Богомазов отмечает, что сейчас везде запрещен выход на лед, кроме одного водоема в Кольчугинском районе. Но в такую погоду туда тоже соваться не стоит.
- Разрешенные места должны быть подготовлены в соответствии с методическими рекомендациями. Это донесено до органов местного самоуправления. Они также проводят патрулирования и составляют протоколы об административных правонарушениях. С начала года ОМСУ выявили 67 нарушений, выписали 62 протокола. В новогодние праздники контроль будет усилен, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах.
Напомним, что в конце ноября утонули также два рыбака. 55-летний мужчина провалился под лед вместе с сыном на Глазовском водохранилище в Суздальском районе. Сын сумел выбраться из воды благодаря очевидцам, которые поспешили на помощь, а отец пошел ко дну. Кстати, этих мужчин наградят медалью МЧС «За спасение погибавших на воде». Вторая трагедия произошла на Оке в Меленковском районе: тело молодого человека искали несколько дней.
КОНКРЕТНО
До 20 января 2020 года во Владимирской области проводится акция «Безопасный лед». Особое внимание будут уделять рекам, на лед которых массово выходят рыбаки.
ИСТОЧНИК KP.RU