2019-12-27T15:52:01+03:00
Общество

Двое рыбаков за два дня провалились в воду во Владимирской области

Любители зимней ловли хотели проверить толщину льда
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Выход на лед сейчас запретили вездеВыход на лед сейчас запретили вездеФото: Валерия ПРОНИНА
Изменить размер текста:

Хотят поймать рыбу к новогоднему столу, поэтому выходят на тающий лед? Какой бы причина не была, нужно на первое место ставить свою безопасность. Но думают не о ней, а о хорошем улове.

- Многие рыбаки не берут в счет длительную оттепель. Считается, что если три дня температура держится выше 0 градусов, то ледовый покров ослабляется на 25%. После оттепели немного подморозило, и любители подледной ловли сразу решили проверить толщину льда. Зря, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области. - Вчера — 26 декабря — провалился по пояс мужчина 1952 года рождения на Дичковском озере в Александровском районе. Уже сегодня с утра вышел на Клязьму рыбак 1954 года рождения и тоже провалился. Мужчин, угодивших под лед, заметили очевидцы и позвонили по номеру 112. Через 5 минут у водоемов уже были поисково-спасательные отряды. Теперь обоим рыбакам может грозить штраф от 800 до 4000 рублей — штрафуют уже органы местного самоуправления.

Сотрудники МЧС и органов местного самоуправления усилят патрулирования Фото: Валерия ПРОНИНА

Сотрудники МЧС и органов местного самоуправления усилят патрулированияФото: Валерия ПРОНИНА

Игорь Богомазов отмечает, что сейчас везде запрещен выход на лед, кроме одного водоема в Кольчугинском районе. Но в такую погоду туда тоже соваться не стоит.

- Разрешенные места должны быть подготовлены в соответствии с методическими рекомендациями. Это донесено до органов местного самоуправления. Они также проводят патрулирования и составляют протоколы об административных правонарушениях. С начала года ОМСУ выявили 67 нарушений, выписали 62 протокола. В новогодние праздники контроль будет усилен, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах.

Напомним, что в конце ноября утонули также два рыбака. 55-летний мужчина провалился под лед вместе с сыном на Глазовском водохранилище в Суздальском районе. Сын сумел выбраться из воды благодаря очевидцам, которые поспешили на помощь, а отец пошел ко дну. Кстати, этих мужчин наградят медалью МЧС «За спасение погибавших на воде». Вторая трагедия произошла на Оке в Меленковском районе: тело молодого человека искали несколько дней.

КОНКРЕТНО

До 20 января 2020 года во Владимирской области проводится акция «Безопасный лед». Особое внимание будут уделять рекам, на лед которых массово выходят рыбаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
По данным источника «КП» в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в СК на доследование [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Во Владимире эвакуировали терминал рынка "Тандем"
«Ростелеком» предоставил единый номер для жертв семейно-бытового насилия во Владимире
Владимирская полиция призывает жителей оплатить административные штрафы
Во Владимире эвакуировали арбитражный суд и гимназии № 23
В Гусь-Хрустальном в четырех гаражах нашли огромный склад оружия
В Муроме незаконно уволили беременную
Лучшие спортсмены Владимирской области получат по 10 тысяч рублей
На Пекинке во Владимире ночью 29 декабря перекроют движение в двух местах
ВТБ Лизинг передал Делимобилю 1000 автомобилей
Портфель привлечения ВТБ во Владимирской области превысил 40 млрд рублей
Житель Подмосковья наладил канал поставки наркотиков во Владимирскую область
В Муромском районе столкнулись иномарка и большегруз
Сегодня утром в Собинском районе в аварии погибли два человека
Мопедам и скутерам разрешили ездить по центру Владимира
Суздаль вошел в десятку самых посещаемых городов
Во владимирской многоэтажке на Дуброве из-за гирлянды загорелась квартира
Ленинский районный суд рассмотрит дело о смерти владимирца от малярии
Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Житель Кольчугино в банке ограбил пенсионера
Александровские пожарные спасли из горящего дома шестерых человек, включая двоих детей
Как во Владимирской области в праздники будет работать почта
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 96,6 млрд руб
В Кольчугино открылся исправительный центр для тех, кого наказали принудительными работами
На Пушкинском бульваре во Владимире 28 декабря не откроется каток