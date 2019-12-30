2019-12-28T16:43:12+03:00
Общество

За владимирцами, запускающими фейерверки, будут следить сотрудники МЧС и МВД

Во Владимире пускать салюты разрешили только на четырех площадках
Валерия ПРОНИНА
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Запускайте фейерверки правильноЗапускайте фейерверки правильноФото: Евгения ГУСЕВА
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Площадки для запусков выбрали на окраинах города, и, естественно, многие жители поленятся туда ехать. Из года в год, не задумываясь о безопасности, люди стреляют салютами и кидают петарды прямо на улицах города. А что если кому-то «граната» прилетит на балкон? Или заденет провода? К счастью, в прошлом году погибших и пострадавших при использовании пиротехники не было. Но никто не знает, что будет в этот раз. Поэтому сотрудники МВД и МЧС будут дежурит в новогоднюю ночь на центральных площадях и на улицах города: если попадется нарушитель, который, допустим, кидает петарды к ногам людей, то его могут привлечь к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Нужно отметить, что вправе накладывать штрафы только полицейские.

- Все новогодние праздники во Владимирской области будут работать оперативные группы. Фейерверки должны запускаться в специальных местах людьми старше 18 лет. Если жители вблизи домов, линий электропередач и деревьев зажгут батарею салюта, то при запуске это может послужить причиной возникновения пожара или выхода из строя электрооборудования, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов. - Всего определено по области 49 площадок для запуска пиротехники. На этих площадках будут контролироваться вопросы безопасности.

По состоянию на 27 декабря во Владимирской области органами государственного пожарного надзора проверены 82 точки продажи пиротехнической продукции, из них 8 — во Владимире. В 17 магазинах нашли 28 нарушений требований пожарной безопасности. Работа по устранению нарушений находится на контроле у прокуратуры.

КОНКРЕТНО

Разрешенные площадки для запуска фейерверков во Владимире: поле за гипермаркетом «Лента», городской пляж и стадион «Прометей» у Судогодского шоссе, поле за федеральной автодорогой М-7, где улица Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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