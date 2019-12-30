Как владимирцы наряжают питомцев на Новый год?

Готовясь к новогодним праздникам, горожане украшают квартиры и офисы, покупают наряды для себя. Но некоторые, не останавливаясь на этом, улучшают и домашних животных. Сегодня для этого есть все возможности: наряды, цветные накладки на когти, блестки.

Кот Филипп

Как рассказывают владимирские грумеры, в последние дни перед новым годом попасть на стрижку нереально: записываться к собачьим парикмахерам и стилистам начинали в октябре. Правда, изыски типа специальных блесток и креативные окрашивания для питомцев у владимирцев не в почете, хотя считается, что они абсолютно безопасны для зверей. Большинство владельцев ограничивается стрижкой и как максимум – блестящими бантиками.

А вот новогодние костюмчики пользуются популярностью. Для своих любимцев горожане выбирают специальные карнавальные костюмы, которые используют только для фотографии. Кстати, в регионе есть умельцы, которые свяжут и сошьют платьице снежинки для вашего мопса и костюм пчелы для мейнкуна. Цена зависит от сложности исполнения и габаритов зверюшки, но по объявлениям можно найти от ста рублей. Как говорят мастерицы, желающих достаточно.

- У меня постоянно есть заказы, хотя шить одежду для собак – мое хобби, а не основная работа, - говорит Ирина Бондарева. – Заказывают не только для собак, но кошек, причем как повседневную одежду – для тех, кто выгуливает их зимой, так и специальные костюмы для фотосессий. А мой самый необычный заказ – юбочка для хомяка.

Фотографиями с наряженными питомцами горожане делятся в соцсетях, но специалисты советуют не увлекаться нарядами для питомцев.

Пес Тим

- Если вы надеваете на животных одежду в помещении, у них может случиться перегрев, особенно это касается мопсов, боксеров и т.д. У животного может появиться раздражение, аллергия, ведь такие костюмы сшиты, как правило, из дешевых тканей. Опасно обматывать питомца и гирляндами, мишурой. Во-первых, он может их съесть, а во-вторых, они просто будут ему мешать двигаться и могут привести к несчастным случаям, предупреждает ветеринар Ольга Кононова. – Если очень хочется нарядить домашнего любимца – лучше делать это с минимальным количеством декора и ненадолго, только для фотосессии.