Как во Владимирской области в праздники будут работать почта и поликлиники

Пока большинство жителей Владимирской области будут отдыхать, некоторые все же будут работать. В частности, почта, банки, медицинские учреждения. Но по особому графику.

Отделения почты России в новогодние каникулы будут работать так:

31 декабря - рабочий день по расписанию, сокращенный на 1 час;

1, 2 и 7 января - выходные дни, письма и посылки не принимаются и не доставляются.

3, 4, 5, 6 и 8 января - почта работает по обычному расписанию.

В сельской местности для своевременной доставки пенсии может быть установлен другой режим работы. Посмотреть расписание работы любого почтового отделения можно в мобильном приложении «Почты России».

Основные медицинские учреждения Владимира будут работать так:

Областная клиническая больница - стационар и отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи работают круглосуточно, тел.: 32-96-28, 32-46-65.

Станция «скорой помощи» - круглосуточно работает 13 бригад, тел.: 44-71-84; 03, 103 и 112.

Областная детская клиническая больница - с 08.00 до 15.00 обслуживание вызовов на дому участковыми врачами-педиатрами; прием вызовов до 17.00; до 18.00 обслуживание вызовов на дому (неотложная медицинская помощь). Телефоны: 21-68-36 (приемное отделение стационара – круглосуточно); 21-11-76 – травмпункт (круглосуточно); 21-10-45 (поликлиника, вызов врача на дом).

Областной кожно-венерологический диспансер - 31 декабря – с 8.00 до 13.00; 3, 4, 6, 8 января – с 9.00 до 15.00. Тел.: 32-49-68 – регистратура.

Детская городская поликлиника №1 - 1 января прием вызовов на дом с 8.00 до 13.00; с 2 по 8 января прием дежурного врача до 14.00, прием вызовов на дом до 13.00. Тел.: 32-72-87; 32-29-36.

Городская поликлиника №1 - 31.12.2018 – с 08.30 до 15.00; с 01.01 по 08.01.2019 – с 09.00 до 15.00, с 9 00 до 13.00 – прием вызовов на дом. Тел.: 54-19-62, 54-19-76.

Городская поликлиника №2 - 31 декабря прием дежурного врача (с 9.00 до 15.00); прием вызовов на дом (с 15.00 до 18.00). С 1 по 8 января – амбулаторный прием (с 09.00 до 15.00); прием вызовов на дом (с 15.00 до 18.00). Тел.: 53-35-05, 32-21-29.

Городская больница №2. 31 декабря с 08.00 до 13.00 амбулаторный прием; с 08.00 до 12.00 прием вызовов на дом; с 10.30 обслуживание вызовов на дому. С 1 по 8 января с 09.00 до 12.00 амбулаторный прием пациентов и прием вызовов на дом; с 10.30 обслуживание вызовов на дому.

Городская больница №4. 31 декабря – амбулаторный прием (с 8.00 до 15.00); обслуживание вызовов на дому (с 15.00 до 18.00). С 1 по 8 января амбулаторный прием (с 9.00 до 15.00); обслуживание вызовов на дому (с 15.00 до 18.00).

Городская больница №5. 31 декабря с 8.00 до 18.00 – по графику субботы работают дежурные врачи. 1, 5, 7 января ведет прием дежурный врач-терапевт (с 09.00 до 13.00). 2, 3, 4, 6 и 8 января работают дежурные врачи-терапевты, обслуживание вызовов на дому (с 09.00 до 15.00); прием вызовов (с 9.00 до 12.00).

Городская больница №6. 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января - прием врача-терапевта и прием вызовов на дом с 08.00 до 12.00; обслуживание вызовов на дому – с 12.00 до 15.00.

Городская больница №7. 3 января – прием врача-терапевта и врача-педиатра (с 09.00 до 12.00); 6 января – прием врача терапевта участкового (с 09.00 до 12.00).

Областная стоматологическая поликлиника - с 1 по 8 января с 08.00 до 13.00.

Детская стоматологическая поликлиника - с 1 по 8 января c 09.00 до 15.00.