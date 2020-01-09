Владимир пережил новогодний старт мусорной реформы с неубранными помойками

Новогоднего старта мусорной реформы владимирцы ждали с опасением. Еще в декабре эксперты предрекали, что с 1 января городские помойки утонут в кучах прошлогоднего мусора. Кое- где так и получилось: на некоторых контейнерных площадках бутылки из-под шампанского и мандариновые шкурки лежали всю праздничную неделю. Убрали их только 8 января.

Проблемы с вывозом мусора, как и предполагалось, случились в тех дворах, где до Нового года работали компании «УНР-17» и «Спецтранс». После боя курантов новый региональный оператор ООО «Биотехнологии» должен был заменить их контейнеры на свои — всего 2100 штук. Естественно, за одну ночь сделать это было нереально, а договориться о совместной работе с этими фирмами не получилось. Там же, где мусор вывозила компания «Чистый Владимир», проблем не возникло — «Биотехнологии» тесно связаны с этой фирмой, и контейнеры от нее оператору явно достались по наследству.

Изначально сдержанные в оценках возможностей регионального оператора городские власти с первых же дней мусорной реформы забили тревогу. 3 января администрация города Владимира заявила, что на помощь «Биотехнологиям» выделила 13 машин «ЦУГД» и «Владимирводоканала» — погрузчики, манипуляторы и грузовики. Представители ООО «Биотехнологий» поблагодарили мэрию за поддержку и обещали после праздников справиться своими силами. Соцсети в эти дни пестрели фотографиями неубранных помоек в разных концах города.

Администрация Владимирской области, напротив, излучала сдержанный оптимизм. Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова публиковала фотографии убранных контейнерных площадок и сообщала о диверсиях «УНР-17» и «Спецтранса», напоследок вываливших горы мусора из своих контейнеров и оставивших его на пустых помойках в качестве новогоднего подарка преемникам. По версии администрации региона, кто-то пытался "спровоцировать мусорный коллапс публикацией фотографий неубранных помоек в соцсетях". В выходные я лично прошелся по своему району и нашел несколько неубранных помоек, так что назвать посты владимирцев о неубранных помойках чьей-то провокацией не стал бы.

6 января в мусорную реформу включились управляющие компании. В СМИ было разослано эмоциональное послание в адрес губернатора Владимирской области Владимира с жалобами на неубранные помойки и просьбой к главе региона разобраться с виновниками мусорного коллапса. По обращением стояли фамилии руководителей УК, однако подписей-автографов не было.

К 8 января остатки мусора во дворах вывезли. На данный момент у регионального мусорного оператора «Биотехнологии» задействовано 24 мусоровоза, три из которых были куплены буквально на флажке. После новогодних праздников региональному оператору кроме уборки мусора во дворах предстоит начать работать с многочисленными школами и детскими садами. Так что, пока пройден только первый этап мусорной реформы. Вместе с тем, жители города уже обратили внимание, что с приходом нового регионального оператора в городе пропали контейнеры разных цветов для раздельного вывоза мусора. При этом, на раздельном сборе и утилизации ТКО строилась вся нынешняя мусорная реформа.