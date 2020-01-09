За новогодние праздники во Владимирской области — четверо пропавших и 28 пострадавших в ДТП

Новогодние праздники во Владимирской области не обошлись без происшествий: уже 1 января 2020 года в Суздальском районе случилась первая авария, повлекшая смерть девушки. Водитель "Форда" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Хендаем" и "Ладой". Водителей первой и третьей машин госпитализировали. Позже девушка, которая находилась за рулем "Лады", умерла.

На следующий день пострадали сразу пятеро в Александровском районе. Водитель "УАЗа" влетел в "Шкоду". Также 2 января в Суздальском районе 20-летний водитель "AUDI S-8" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "KIA". В "корейце" находилось двое детей: одному- годик, другому - три. Оба малыша отправлены на лечение домой.

4 января во Владимире у остановки «Вокзальный спуск» 20-летний водитель на "ВАЗе" не справился с управлением и наехал на светофор — он сломался от удара. Возбуждено дело об административном правонарушении.

5 января на парковке у гипермаркета "Глобус" на Суздальском проспекте 31-летний водитель машины "Лада Веста " сбил 80-летнюю женщину. Она вышла из машины своего сына и пошла мимо припаркованных автомобилей в магазин. По предварительным данным, водитель просто ее не заметил. Женщину отвезли в больницу.

7 января в Александрове 69-летний водитель "Хендай Гетц " врезался в "Хендай Солярис " под управлением 31-летнего жителя Карабанова. В результате ДТП пострадали 8 человек: водитель и двое пассажиров "Хендай Гетц " - женщины 1984 и 1955 годов рождения, а также водитель и четверо пассажиров "Хендай Солярис " - женщины 1990 и 1959 года рождения, дети 2009 и 2011 годов рождения.

Восемь пострадавших 7 января также в АлександровеФото: ГУ МЧС по Владимирской области

На юрьев-польской дороге 7 января 20-летний таксист из Владимира, управляя "Рено ", выехал на встречную полосу, где столкнулся с «девяткой». В результате аварии пострадали оба водителя и две пассажирки "Рено". Всех отправили в больницу. Родственники женщин позже написали в соцсетях, что одна пострадавшая скончалась во время операции в БСП.

8 января на дороге "Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики" в аварии пострадали семеро человек. 31-летний водитель "Шкоды" решил обогнать автомобиль и выехал для этого на встречную полосу, где и столкнулся с ехавшим навстречу ВАЗом. Водитель "Жигулей" и двое детей — 10 и 5 лет - из "Шкоды" доставлены в больницу. Женщина и еще один ребенок, а также 30-летний пассажир ВАЗа были осмотрены на месте.

Троих не нашли

С 1 по 8 января во Владимирской области — четверо пропавших, одного из них уже нашли. Со 2 января ищут 46-летнего жителя Суздаля, с 3 января — 35-летнего жителя деревни Киржач, а с 4 января — заведующую владимирским детским садом №95. 50-летняя женщина даже не взяла с собой телефон, в соцсетях родители, которые водят детей в этот сад, пишут, что она появляется в интернете. Но, как оказалось, с ее страницы заходит сын. 7 января в Вязниках пропал 28-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Его почти сразу удалось найти, родственники уже пишут волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» слова благодарности.

Собака набросилась на ребенка

В деревне Ручей Ковровского района зафиксировали очаг бешенства. У собаки хозяева начали замечать необычное поведение: она стала шатко ходить, кашлять, появились позывы к рвоте. Позже животное стало агрессивным: она набросилась на ребенка, после чего ее пришлось усыпить. 5 января пришел положительный результат на бешенство. Вакцинацию против болезни питомец не проходил.