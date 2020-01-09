2020-01-08T23:16:46+03:00
Общество

Во Владимирской области определили места для крещенских купаний

31 купель на 13 тысяч человек оборудуют на реках и озерах
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
..Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Во Владимирской области уже начали подготовку к крещенским купаниям. Пока предварительно определено 51 место, в том числе 31 — на реках и озерах. Остальные 20 купелей должны оборудовать при храмах. Планируется, что в ледяную прорубь окунутся более 13 тысяч жителей региона.

Во Владимире места для крещенских купаний из года в год остаются неизменными: озера Семязино и Глубокое, Заклязьменский пруд и Гусинка в Добром. Сотрудники МЧС, МВД и медики буду дежурить в каждом разрешенном месте.

- Прежде чем оборудовать купель, ее согласуют с органами санитарно-эпидемиологического надзора и РПЦ. В акте приемки специалисты ставят отметки по результатам и делают вывод о степени готовности места проведения крещенского купания: готово, ограниченно готово, не готово, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области. - Если лед на водоемах будет ненадежен, то купание организуют на берегу. Место заплыва, опять же, будет обозначено. Также полицейские, спасатели и органы местного самоуправления будут выезжать на реки, где купание небезопасно. Как раз последние наделены правом штрафовать за нарушения: от 800 до 4000 рублей.

Лучше всего принять участие в крещенских купаниях там, где все подготовлено: и освещение, и пункты обогрева, и раздевалки. Ближе к Крещению список официальных мест разместят на сайте ГУ МЧС - https://33.mchs.gov.ru/

Его составляют на основании данных органов местного самоуправления.

КОНКРЕТНО

Как подготавливают безопасные купели?

В месте обряда замеряют глубину водоема и обследуют дно.

Устанавливают освещение, лестницы для спуска в воду, спасательный пост, пункты обогрева.

Ограждают с трех сторон снаружи и внутри по периметру.

Проверяют наличие сходен в месте сопряжения кромки льда с берегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Судогодские юные хоккеисты впервые проиграли в турнире имени Александра Рагулина
Следком Владимирской области проводит проверку по факту гибели многодетной роженицы
Число пострадавших в ДТП в Александрове выросло до 8 человек
В Ковровском районе бешеная собака напала на ребенка
В Александрове в ДТП пострадали пятеро человек
В Петушинском районе пятые сутки ищут 35-летнего мужчину
16 тысяч жителей Владимирской области пришли на ночные богослужения в честь Рождества
Каток в центре Владимира откроется 10 января
С начала года во Владимирской области случился 41 пожар
На Рождество в храмах Владимирской области дежурили 211 пожарных
Во Владимире пропала заведующая детским садом
Губернатор Владимирской области увеличил срок согласования своих заместителей до трех месяцев
С нового года владимирцы будут оплачивать счета за отопление с комиссией
Во Владимире на парковке у «Глобуса» сбили женщину
В Судогде стартовал традиционный хоккейный турнир
Во Владимире треть контейнерных площадок переполнены мусором
В Гусь-Хрустальном семье из аварийного дома дадут квартиру
В Кольчугино появится новый прокурор
На рождественские угощения владимирцы потратят около четырех тысяч рублей
Житель Юрьев-Польского отомстил соседу, сбив его автомобилем
Девушка из Вязников обманула столичных любителей животных
В Петушинском районе на пожаре пострадал человек
Ковровчанин напал на горожанина, прикинувшись полицейским
11 заправок Владимирской области попали в "черный список" Росстандарта
Во Владимире в "Дружбе" заработала лыжная база