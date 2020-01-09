Во Владимирской области определили места для крещенских купаний

Во Владимирской области уже начали подготовку к крещенским купаниям. Пока предварительно определено 51 место, в том числе 31 — на реках и озерах. Остальные 20 купелей должны оборудовать при храмах. Планируется, что в ледяную прорубь окунутся более 13 тысяч жителей региона.

Во Владимире места для крещенских купаний из года в год остаются неизменными: озера Семязино и Глубокое, Заклязьменский пруд и Гусинка в Добром. Сотрудники МЧС, МВД и медики буду дежурить в каждом разрешенном месте.

- Прежде чем оборудовать купель, ее согласуют с органами санитарно-эпидемиологического надзора и РПЦ. В акте приемки специалисты ставят отметки по результатам и делают вывод о степени готовности места проведения крещенского купания: готово, ограниченно готово, не готово, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области. - Если лед на водоемах будет ненадежен, то купание организуют на берегу. Место заплыва, опять же, будет обозначено. Также полицейские, спасатели и органы местного самоуправления будут выезжать на реки, где купание небезопасно. Как раз последние наделены правом штрафовать за нарушения: от 800 до 4000 рублей.

Лучше всего принять участие в крещенских купаниях там, где все подготовлено: и освещение, и пункты обогрева, и раздевалки. Ближе к Крещению список официальных мест разместят на сайте ГУ МЧС - https://33.mchs.gov.ru/

Его составляют на основании данных органов местного самоуправления.

КОНКРЕТНО

Как подготавливают безопасные купели?

В месте обряда замеряют глубину водоема и обследуют дно.

Устанавливают освещение, лестницы для спуска в воду, спасательный пост, пункты обогрева.

Ограждают с трех сторон снаружи и внутри по периметру.

Проверяют наличие сходен в месте сопряжения кромки льда с берегом.