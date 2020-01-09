Крыска бежала, хвостиком махнула: владимирский заводчик рассказала, как ужиться с символом нового года

Первые крысы у владимирки появились в 1997 году, и с тех пор через ее руки прошло несколько десятков питомцев. У девушки никогда не было отвращения к этим млекопитающим, наоборот, они всегда ей казались грациозными, интересными и общительными. Сейчас у Натальи уживаются пятнадцать декоративных крыс, у каждой из которых – свое имя и свой характер.

Больше двух - собираться

- Крысы – социальные животные, их лучше держать группами, хотя бы две. Но при этом помните, что если вы не хотите обзаводиться потомством, в одной клетке нужно держать только мальчиков или только девочек. Иногда взрослые люди об этом почему-то забывают. У меня есть и мальчики, и девочки – в разных клетках, мужское и женское общежитие. Трачу много усилий, чтобы они не пересекались без моего желания, - рассказывает девушка. – Крыса – подвижное животное. Ей нужен простор, чтобы она могла вытянуться, перевернуться, нужен воздух, а значит, никакие террариумы, аквариумы, тазики и уж тем более стеклянные банки ей не подходят. Крысы ближе к земноводным, они много пьют и много писают, в таких емкостях практически сразу появится неприятный запах, некомфортно будет не только крысам, но и вам.

Для счастливой жизни крысам нужны просторные клетки, минимальный размер на двух крыс – 60 на 40 сантиметров, но лучше брать больше. Кстати, стоят они довольно дорого – несколько тысяч рублей.

Палки, зерна и лекарства

В уходе крысы нетребовательны: достаточно периодически протирать им хвост тряпочкой и выпускать размять лапки в квартире: кто-то для этих целей выделяет целую комнату, а кто-то просто выпускает на плед, где разложены игрушки: коробочки, трубочки. Им нужно движение и интеллектуальная работа, поэтому при желании можно построить им целый лабиринт. Правда, во время прогулки нужно тщательно следить за питомцами. Хвостиком они вряд ли смахнут что-то ценное, но сгрызть буквально за минуту брошенную книгу могут легко. С кормежкой крыс проблем тоже не будет: они всеядны и их рацион максимально приближен к человечеству. Белковая пища, фрукты, овощи, вместо каши - сухие зерновые смеси, которые легко сделать самим – они будут рады всему. Можно порадовать их ветками или палочками – как истинные грызуны, они оценят ваш подарок. А вот оставлять в пределах их досягаемости что-то опасно.

- Около клетки ничего вешать не надо – затянут и сгрызут. У меня чего только не съедали – и наушники, и телефон. Крысы легко могут прогрызть поддон в клетке, а некоторые даже умудряются научиться открывать замки, даже весьма крепкие карабины. Это еще одна причина, почему лучше, если в одной квартире будут обитать животные только одного пола, - предупреждает хозяйка крыс Наталья Куликова.

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Но, несмотря на простоту в уходе, заводить крысу как питомца ребенку не стоит: слишком часто они болеют и живут недолго. Будущим хозяевам скорее всего придетсяч много сил потратить на лечение питомцев.

- Увы, это не самые здоровые животные. Декоративные крысы быстро стареют, а лечить их сложно. На них плохо сказываются стрессы, сквозняки, после полутора лет часто появляются опухоли, а найти ветеринара, который сможет провести ювелирную операцию – сложно. У меня есть еще собака и кошка, но только в одном случае из ста я иду к ветеринару с ними, а не с крысами, - говорит заводчица.

Крыса людям не игрушка

Во Владимире серьезно увлеченных декоративным крысоводством – мало. Наталья знает еще только одну любительницу, а своих питомцев на вязки возит в Москву. Но в год крысы число желающих подарить живой сувенир растет, тем более, что стоят они недорого – во Владимире их можно купить за 150 рублей. Наталья предупреждает: дарить крыс в качестве подарка нельзя.

- Любое животное нельзя преподносить как подарок. Человек должен сам выбрать. Иначе питомец рискует быть выброшенным на улице, а декоративная крыса на воле не выживет. Во Владимире был случай, когда около магазина на Диктора Левитана подобрали декоративную крысу – ее кто-то просто оставил на крыльце. Малыш не боялся людей, шел к ним, но два дня провел на улице в ноябре, пока в нем не признали породистую крысу и не подобрал добрые люди. Ей нашли хозяина в Москве, отвезли, но малыш успел подхватить воспаление легких и вылечить его не сумели, - рассказывает Наталья. – Даже человека, который любит крыс, нельзя осчастливить крысенком. Это как подарить человеку, любящему овчарок, пойманную на помойке дворняжку. И найденыша жалко, и место для него нет… Лучше подарить елочную игрушку мышку или выбрать другой предмет с символом года.