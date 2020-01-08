Где во Владимирской области покататься на лыжах, ватрушках и сноубордах

Хотя пока во Владимирской области снега немного, синоптики обещают, что к Крещениб он обязательно ляжет. И можно будет кататься на всем, на чем вы любите. Благо выбор есть: в нашей области есть и "дикие" горки, и трассы для начинающих и продвинутых, и большие комплексы для семейного отдыха.

Горнолыжный комплекс «Заячья горка»

«Заячья горка» входит в комплекс Владимиро-Суздальского парка активного отдыха VS Park, расположенного в посёлке Садовый.

Длина трасс до 350 метров, есть горки для новичков и опытных горнолыжников и сноубордистов, 8 трасс для любителей тюбинга.

Поесть и отдохнуть можно в кафе «Зайбургер» и ресторане «Утес», расположиться надолго - на базе отдыха «Раек». Есть отапливаемая беседка.

Для маленьких спортсменов организована детская комната, с детьми занимаются воспитатели-аниматоры, проводятся развлекательные программы.

Для студентов и школьников организцют специальные дискотеки.

Режим работы: 9.00-23.00.

Цены:

Стоимость проката в будни, лыжи: 1 час — 450 руб., 2 часа - 600 руб., 3 часа — 750 руб, день — 900 руб.

Сноуборды: 1 час - 500 руб., 2 часа — 600 руб., 3 часа — 760 руб., день — 1200 руб.

Выходные и праздники, лыжи: 1 час - 600 руб., 2 часа — 750 руб., день — 900 руб.

Сноуборды: 1 час — 600 руб., 2 часа — 750 руб., день — 900 руб.

Ватрушки: 600 рублей за 30 минут. Вход со своей «ватрушкой» на территорию комплекса запрещён.

Подъемники: 1 подъем — 30 руб., 10 подъемов — 300 руб., 20 подъемов — 500 руб., 30 подъемов - 700 руб.

Понедельник — пятница:

1 час — 400 руб., 2 часа — 550 руб., 3 часа — 700 руб., 5 часов — 750 руб.

Выходные и праздники: 1 час — 500 руб., 2 часа — 600 руб., 3 часа — 700 руб., 5 часов — 800 руб.

Занятия с инструктором: 900-1700 руб. в час.

Специальные цены для детей.

Где переночевать:

Гостевые домики от 2000 руб. за сутки.

Суздальский район, пос. Садовый, ул. Заячья горка, д. 1, сайт vspark.ru, телефоны: 7 (980) 756-56-04, 7 (980) 756-56-07

Как добраться: на автомобиле, на автобусе около часа езды

Горнолыжный комплекс «Красная горка»

Комплекс в поселке Мелехово предлагает пять трасс от 150 до 450 метров для новичков и профессионалов. Есть SKI BAR, ресторан, каминный зал, турбаза.

Еженедельно в воскресенье в 17 часов проходят групповые двухчасовые занятия по сниженной цене.

Режим работы: будни 10.00-22.00, выходные и праздничные дни 9.00-22.00.

Цены:

Прокат лыж и сноубордов: 1 час — 250-400 руб., 2 часа — 400-600 руб., 3 часа — 500-700 руб., 4 часа — 600-800 руб..

Подъемники: 1 подъем - 35-75 рублей, 1 час — 400-800 руб., 2 часа — 550-1200 руб., 3 часа — 650-1500 руб., 4 часа - 1000 рублей.

Тюбинг - 300 руб. час, выходные и праздники - 500 руб. час. Свои «ватрушки» приносить нельзя.

Для студентов, детей скидки.

Прокат отдельно ботинок, лыж, сноубордов

50 % от стоимости комплекта.

Занятия с инструктором - в будни по предварительной записи по тел: 8 (905) 147-04-91 - Александр (лыжи ), 8 (900) 474-92-35 - Владимир (сноуборд). Цены: 1300 - 2900 руб. за 1 час. Ski pass и прокат оборудования оплачиваются отдельно.

Воскресные групповые двухчасовые занятия - 1000 руб - ski pass включены, подробности можно узнать, позвонив по номеру лично тренеру 8 (919) 005-36-16.

Где переночевать: гостевые домики от 3000 руб. за сутки.

Квартиры и гостиницы в Коврове: от 800 рублей за сутки.

Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Полевая, д. 24, сайт redmountain33.ru, телефоны: 8-(915(-790-31-03, 8(910)773-08-16

Как добраться: на автомобиле в течение полутора часов.

Горнолыжный курорт «Пужалова гора»

Большой горнолыжный комплекс «Пужалова гора» расположен в Гороховце. Общая территория комплекса - 12 гектаров. Здесь легко разместились 16 трасс от 100 до 600 м. - для горнолыжников, для лыжных гонок и биатлона, для санок и тюбингов. Есть свой ноуборд-парк, учебные и детская трассы.

Отдохнуть и поесть можно в спорт-баре, кафе быстрого питания, кафе «Летающая тарелка», ресторане «Вертикаль», гостинице «Водолей». В комплексе есть своя сауна.

Комплекс подходит и для серьезных тренировок, и для удобного семейного отдыха с детьми. Тренеры помогают малышам освоить зимние виды спорта. Есть большая детская площадка, проводятся развлекательные мероприятия. В клубе рядом с бильярдной воспитатель играет с детьми в развивающие игры или читает им книжки. В кафе предусмотрено детское меню.

«Пужалова гора» предлагает семейные туры. В течение сезона действуют специальные предложения и акции.

Режим работы: понедельник-четверг 18.00-22.00, пятница 12.00-22.00, выходные и праздничные дни 9.00-22.00.

Подъемники: понедельник-пятница 1 час - 500 руб., 3 часа - 700 руб., 5 часов - 800 руб.

Суббота, воскресение, праздники - 1 час - 550 руб., 3 часа - 950 руб., 5 часов - 1200 руб.

Для детей предусмотрены специальные цены, в том числе скидки, если родители тоже катаются.

Тюбинг: 3 часа - 500 руб. Свои «ватрушки» приносить нельзя.

Санки: 200 руб. за 3 спуска

Занятия с инструктором - 900-2500 руб.

Детский городок с аттракционами: 200 руб.

puzhalova.ru

Проживание в гостинице «Водолей» от 1900 рублей.

Квартиры и гостиницы в Гороховце от 1000 рублей.

Адрес: г. Гороховец, ул. Комсомольская, д.31,сайт puzhalova.ru, телефоны: 8 (49238) 2-34-75

8 (920) 622-00-70

Как добраться: на автомобиле в течение двух часов, на автобусе — 2, 5 часа, электрички - от полутора часов.

Большинство горнолыжных курортов с прокатом тюбингов не разрешает использовать свои «ватрушки». Сноуборды и лыжи можно свои. Ски-пассы на длительный срок покупать выгоднее, если вы детйсивтельно готовы кататься целый день.

Трассы для беговых лыж

Самые популярные владимирские трассы - в парке «Дружба» им. Алексея Прокуророва длиной 5, 2, 3 км., со спусками и подъемами.

Часть маршрута вечером освещается, есть прокат лыж и теплая раздевалка.

Цена за аренду инвентаря - от 150 рублей в час для взрослых и 100 для детей.

Также в парке есть небольшой каток с прокатом коньков.

Освещенная ровная лыжня длиной 1 км есть в Загородном парке. Там же можно бесплатно покататься на своих ватрушках. Есть пункт проката спортинвентаря, аренда - от 100 рублей.

В Центральном парке тоже можно арендовать спортинвентарь по цене от 100 рублей. На ватрушках и других приспособлениях катаются с большой горки рядом с колесом обозрения. На лыжах бегают вдоль прогулочных дорожек.

В парке "Добросельский" лыжники накатывают лыжню сами.

В городе Радужном лыжная трасса длиной 5 км проходит рядом с озером Якушево.

В Коврове есть трасса для профессиональных спортсменов длиной 5 км.

В Киржаче обустроили свою освещенную лыжню в парковой зоне «Вшивая горка».

В Гусь-Хрустальном есть несколько освещенных трасс длиной 2, 5 и 10 км и 2 км.

Под Ковровым рядом с деревней Гороженово проходит современная лыжня спортивного комплекса «Гудвил» - 4 круга протяжённостью 15 км. Есть прокат, занятия с инструктором. Лыжня оборудована биотуалетами. Рядом парковка, кафе.

Кататься - здорово!

Чтобы покатушки прошли без сучка, без задоринки, правильно экипируйтесь. У детей обязательно должны быть защитные приспособления. Взрослым тоже рекомендуется позаботиться о защите.

Осторожнее с "диким" тюбингом. Ватрушки плохо управляются. На необорудованных горках они могут налетать на препятствия, и пассажиры не защищены от серьезных травм.

Приготовьте защитные маски и очки для лица от резкого ветра и снега.

Удобная спортивная верзняя одежда и термо-белье дают больше мобильности, чем толстый зимний комплект.

Не жалейте денег на специальные непромокаемые и теплые перчатки или спортивные варежки.