Камерунец из шоу «Танцы» и владимирская учительница: «Наши отношения начались с вопроса: «Do you speak English?»

Настоящая рождественская история любви - здесь было все: и трудности, и неуверенность, и разные взгляды и привычки. И счастье.

10 лет назад Инносент Абуэм А Ибонг прибыл из Камеруна во Владимир учиться, встретил свою любовь и остался здесь навсегда. Непонимание родителей, косые взгляды прохожих и даже волокита с оформлением документов – их отношения прошли настоящую проверку на прочность. Теперь это многодетная интернациональная семья с русско-африканскими устоями и традициями, о которых они с удовольствием рассказали читателям «КП-Владимир».

«Я не знал русский и мне было страшно…»

Страсть к путешествиям у ковровчанки Натальи Молодкиной с детства. Родители считали, что ребенку это на пользу и Наташа изучала географию не только по учебникам. Девочку из Коврова всегда манила чужая культура и она не сомневалась, что выйдет замуж только за иностранца. В 5-м классе Наташа увлеклась английским. Да так, что закончила факультет иностранных языков и стала преподавать в школе. В это время в далеком Камеруне получал высшее экономическое образование Инносент Абуэм А Ибонг. А потом, по совету друзей, полетел в Россию, во Владимир, чтобы учиться в ВлГУ на магистра.

- Я пришла с друзьями в ночной клуб и увидела парня-африканца, который прекрасно двигался, - рассказывает Наталья. - Это был дружеский танцевальный баттл, который он, естественно, выиграл. Меня как током ударило, я поняла - он мой. Оказалось, что русского языка он не понимал вообще и мое знание английского оказалось судьбоносным. Первый вопрос был: «Do you speak English?», потом: «What is your name?» и закрутилось. Иностранному студенту было приятно, что его понимают, а для меня это была лучшая практика. Но он быстро «схватил» русский и мы перешли на него.

.

- Когда я увидел Наташу, я вообще не знал русский и мне было страшно, - признается Инносент. - Мы познакомились через два месяца после моего приезда в Россию. Я заметил красивую девушку, но не знал, как начать разговор. Ну, скажу я «привет», она скажет «привет». Спрошу «как дела», она ответит – «нормально». А дальше что? Когда оказалось, что она знает английский – это было круто. До встречи с ней я хотел поскорее уехать, сильно скучал по семье, мне было некомфортно. Я остался только из-за нее. Уже 10 лет, как я не был на Родине.

Свадьба состоялась через пару лет после встречи. Это был апрель, Наталья и Инносент уже стали родителями – их сыну Якиму было 4 месяца. Отмечали шумно - с национальными танцами под африканские барабаны. Со стороны жениха присутствовали только местные друзья-студенты. Прилететь из Камеруна никто не смог – слишком дорого и проблематично. Даже чтобы просто остаться во Владимире после учебы, когда действие визы закончилось, Инносент оформил немыслимую кипу документов и справок.

- Когда нам дали этот список, мы были в отчаянии, думали - во что мы влезаем? - вспоминает Наталья. - К тому же, когда мы подавали заявление в ЗАГС, в одном из документов была ошибка в моем имени – возникла загвоздка. Очень много стояли в очередях, сталкивались с неприятным отношением – сейчас это вспоминается с ужасом. Мама Инносента прилетала к нам из Камеруна всего один раз за все 10 лет. Это очень дорого, а чтобы оформить приглашение, тоже нужна куча документов. Сама я еще ни разу не была на родине мужа. Но мы обязательно там побываем.

.

Танцы, кулинария и воспитание

Три года спустя после свадьбы в семье Абуэм А Ибонг родились двойняшки, мальчик и девочка – Иннокентий и Белла. Сейчас им по три с половиной года, они ходят в местный детсад. Старший Яким учится в Вальдорфской школе, где, кроме него, есть еще мулаты. Мальчик с удовольствием занимается хореографией, которую преподает… его отец. Инносент – талантливый танцор. Еще в Камеруне он занимал призовые места в разных конкурсах. Во Владимире же открыл свою секцию танца в стиле хип-хоп. Теперь хореография – его работа, причем, не только в провинции, но и в Москве. А его легендарное выступление на телешоу «Танцы» помнят все зрители ТНТ.

- Ребенком я посмотрел клип Майкла Джексона и не мог спать, - вспоминает Инносент. -Три месяца я тренировал «лунную походку», пока не сделал это. Я начал всем показывать и мне говорили – «это круто!» Я понял, что могу двигаться так, чтобы это нравилось людям.

Но на этом таланты молодого африканца не закончились. Инносент оказался еще и отличным поваром-самоучкой – это тоже покорило Наталью. У плиты глава семьи стоит часто. Один из фирменных рецептов Инносента – шарики из вареной манки, жареная курица и домашний томатный соус со множеством специй. Манный шарик макают в соус и едят вместе с курицей.

- Еще он готовит арахисовый соус, -говорит Наталья. - Много-много арахиса чистят вручную, обжаривают, добавляют чеснок, томаты, специи, мясо или креветки – все бурлит. Очень вкусно, особенно с рисом. Муж хорошо печет пиццу, делает пончики – по национальному рецепту, которые в Африке едят с фасолью. Любит готовить десерты. Кроме того, он может спокойно убрать в доме, сделать домашние дела. Мне это запало в душу и я поняла – вот она, забота.

.

Инносент рос в большой семье, где кроме него было еще 5 детей. Всему учился «на глазок» - наблюдал, что делает мама. Признается, подход к воспитанию в Камеруне совсем иной. А потому по прибытии в Россию он долго удивлялся поведению местных детей.

- У вас в семьях не бьют детей за провинность. А у нас в Камеруне это принято, конечно, в разумных пределах, - рассказывает Инносент. - К примеру, я однажды разбил стакан и мне круто влетело от отца. И после этого я не считал его злым или несправедливым. Я провинился и получил наказание – это нормально. Я в шоке, как здесь дети общаются со своими родителями. Нет никакого уважения. «Купи мне телефон или я тебя ненавижу!» И родители терпят! Если бы я сказал такое отцу - не знаю, что бы он со мной сделал. А тут это нормально, вседозволенность. На улице ты не можешь шлепнуть чужого ребенка, даже если он пакостит. Мне это немного не понятно. Однажды, когда я здесь гулял, ко мне подошел подросток лет 14 и попросил зажигалку, чтобы прикурить. В Камеруне ты не сможешь так сделать, даже если это твой дядя - это неуважение. Во-первых, ты куришь, во-вторых, тебе не стыдно подойти к взрослому и попросить зажигалку. Эй, с тобой все в порядке?

Несмотря на строгое воспитание, сам Инносент – добрый отец и заботливый муж. По африканским законам женщина делает то, что велит мужчина, но Инносент уверен: главное в семье – понимание. А Наталья, в свою очередь, ценит традиции, которые дороги ее мужу.

-Большое значение в Камеруне придают Рождеству, которое католики празднуют 25 декабря, -говорит Наталья. -Это семейный праздник, который отмечают в ночь с 24 на 25 декабря за накрытым столом с национальными блюдами, дарят друг другу подарки. Поэтому мы готовимся и к католическому Рождеству, и к Новому году – наши дети получают подарки и от Санты, и от Деда Мороза. Правда, мужу непривычно, что 25 декабря в России все работают. Ему всегда тяжело работать в такой значимый для него день. Он даже сдавал экзамены 25-го декабря! На праздничном столе у нас обычно салат из авокадо под фирменным соусом, курица с кускусом и томатным соусом от мужа. Я делаю рождественские кексы, печенье.

.

Наталья признается - никогда не обращала внимание на цвет кожи и национальность супруга, хотя родители поначалу и были против ее выбора. Сопротивлялся и отец Инносента. Но в итоге признался, что его друг тоже женат на русской девушке из Владимира. А значит, это судьба.