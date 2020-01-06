Взрывы газа и массовые эвакуации: дайджест чрезвычайных ситуаций Владимирской области за 2019 год

Серьезных чрезвычайных ситуаций в 2019 году в нашем регионе не было. Уходящий год прошел относительно спокойно. Среди положительных моментов — снижение числа происшествий на водных объектах и сокращение детской смертности на пожарах. А вот на владимирских дорогах ситуация противоположная. Резко выросло количество аварий в ряде районов: Камешковском,Киржачском, Ковровском и Судогодском. Зафиксирован рост детского травматизма — на 14 процентов по сравнению с 2018 годом.

ПОЖАРЫ

В этом году во Владимирской области случилось 3965 техногенных пожаров. 87 человек погибли, однако спасти удалось почти в два раза больше. В основном возгорания происходили из-за беспечности людей. Речь идет о несоблюдении правил эксплуатации печного оборудования,электрооборудования и неосторожном обращении с огнем. Самые крупные пожары в 2019 году произошли в краснопламенской школе Александровского района, в здании торгового комплекса «Экватор» в Петушках и на заводе «Точмаш» во Владимире. К счастью, никто из людей в этих ЧП не пострадал.

Но многие, вероятнее всего, запомнили другой пожар - тот, что случился в Суздальском районе, в доме многодетной семьи Шевчик, воспитывающей 16 детей. В двухэтажном здании проживало 22 человека. Все домочадцы, находящиеся дома во время пожара, спаслись, однако дом, площадью в 150 кв.метров, выгорел дотла. И тут хочется вспомнить о человеческой беспечности. Ведь «жилище» удалось бы спасти, если бы семейство не отказалось от установки бесплатного извещателя. Благодаря этому устройству, о пожаре бы узнали раньше и спасателей бы вызвали. По факту же получилось, что пожарным позвонили, когда дом полыхал.

ДТП

Владимирская область остается в числе худших регионов по детскому травматизму на дорогах. На совещании в Белом доме зав. отделом по проблемам семьи, детей и демографии комитета по соцполитике Марина Жукова рассказала, что дети до 18 лет чаще всего гибнут на дорогах. Это происходит по разным причинам: из-за безответственности взрослых, несоблюдения ПДД и оставления детей при присмотра. Сразу вспоминается трагедия в Мелехово, которая произошла 4 сентября. 23-летний водитель иномарки сбил двух подростков на пешеходном переходе. 13-летние Влад и Вика скончались в карете скорой помощи. В соцсетях пишут, что молодой человек несся с огромной скоростью, несмотря на ограничение — 40 километров в час. На видео видно, что другие машины притормозили у перехода, а водитель «БМВ» - нет. Сейчас автогонщик задержан. Против него завели уголовное дело. Еще одна страшная авария, в результате которой, к счастью, все остались живы — ДТП со школьным автобусом в Гусь-Хрустальном районе. 15 ноября 8 детей в сопровождении двух взрослых ехали на газели на танцевальный марафон. При обгоне микроавтобус задела легковушка «ВАЗ-21099». Водитель «99» модели не справилась с управлением на повороте. От удара школьная газель перевернулась и опрокинулась на крышу. Шестерых детей госпитализировали, но все остались живы. Возможно благодаря тому,что все дети были пристегнуты и «Газель» была новой.

ВЗРЫВЫ

Взрывы в нашем регионе начали фиксировать в первый же день наступившего 2019-го года. 1 января во Владимире в одной из квартир многоэтажки на Красноармейской произошел хлопок. Потом выяснилось, что в квартире запускали пиротехническое устройство, которое используют в страйкболе. Пострадали четверо человек. Все они были госпитализированы. В других случаях взрывы в квартирах владимирцев происходили уже не из-за пиротехники. Прямо перед 8 марта в Гороховце на заводе стеклотары, принадлежащего ООО «РусДжам», на воздух взлетели банки с лакокрасочными материалами. Начался пожар. В огне пострадали семеро человек. Четверых из них доставили в ожоговое отделение больницы в Нижнем Новгороде. Сразу два взрыва произошло в июне 2019-го, сначала в Муроме, потом в Коврове. В Муроме бытовой газ взорвался из-за неисправности газового оборудования. Пострадали трое человек, двое из них - дети. В Коврове постадавших было больше - 10 человек. К сожалению, один человек погиб. Взрыва бытового газа в своей собственной квартире организовал психически больной мужчина. В месте подводки газа к плите и колонке он вырвал соединительные шланги. Произошла утечка газа, а потом взрыв. Отец молодого человека,устроившего взрыв, скончался на месте. Взрывы газа стали частным явлением за последние несколько лет не только во Владимирской области, но по всей стране. Минстрой и Правительство РФ поручили регионам разобраться, в чем дело. На итоговой пресс-конференции главный жилищный инспектор Елена Андреева заявила, что у всех «управляшек» и ТСЖ были найдены нарушения. Они не всегда своевременно проводили техническое обслуживание газового оборудования. Но хуже всего то, что в нашей области диагностика газового оборудования вообще никогда не проводилась.

ЭВАКУАЦИИ

2019 год можно смело назвать годом массовых эвакуаций. Владимир столько раз подвергался атакам лже-террористов, что можно со счету сбиться. Началось все с конца января. 30 числа людей эвакуировали из городских больниц, школ, торговых центров, административных зданий. Покидать свои рабочие места пришлось даже обитателям Белого дома. Буквально через день, 1 февраля, трижды пришлось эвакуироваться учащимся и учителям 23 гимназии. Но в данном случае угрозы поступали не по телефону. Руководство учебного учреждения получало письма об угрозах на электронную почту. Дальше наступило затишье, но было оно недолгим. С наступившим в мае теплом активизировались и «телефонные территористы». 13 мая людей массово эвакуировали из Северных торговых рядов, «Ашана», «Мегаторга», «Крейсера», «Восток-1» и даже автовокзала и аэропорта Семязино. В июне сотрудники центрального офиса на Буревестнике в спешном порядке покидали здание. В августе из-за звонка о якобы заложенной бомбе сотням человек пришлось экстренно эвакуироваться из гипермаркета «Глобус». 15 октября прекратить свой рабочий день пришлось сотрудникам департамента образования. 26 октября спецслужбы перекрыли движение на улице Чайковского. В соцсетях люди писали,что на остановке нашли муляж противопехотной мины. Но оказалось, что там кто-то оставил обычный пакет. Волна «виртуальных минирований» накрыла город в декабре. 5 числа из-за угроз эвакуировали сотрудников и посетителей Арбитражного суда и мэрии, 17 декабря им снова пришлось покидать свои рабочие места. Список пополнили обитатели железнодорожного вокзала. Самая массовая эвакуация состоялась 27 декабря: мэрия, Арбитражный суд, 11 школ, здание детской поликлиники в Добром. После обеда - «Мегаторг» и «Ашан». Вообщем, псевдо-территористы в этом году не давали расслабиться ни спецслужбам, ни жителям. С другой стороны, такую ситуацию вряд ли можно считать нормальной. Со временем люди могут перестать бояться. И в случае реальной угрозы, вряд ли отнесутся к очередной эвакуации со всей серьезности.