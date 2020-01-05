Тройное и заказное убийство, мини-завод по розливу спирта, кража икон из монастыря

Один житель Владимирской области украл из кафе унитаз, другой — убил троих людей из-за конфликта. Вне зависимости от тяжести преступления человека все равно записывают в преступники. В ГУ МВД России по Владимирской области для «Комсомолки» подобрали самые нелепые и громкие преступления, случившееся в 2019 году.

Недолгое веселье

В апреле оперативники задержали 40-летнего жителя Владимира. По версии следствия, в ночь на 6 апреля подозреваемый пришел в квартиру своей знакомой, которая помимо него пригласила еще женщину и мужчину. Веселье продолжилось недолго: друзья стали ссориться, и подозреваемый набросился с ножом на них. Тела потерпевших были найдены вечером 8 апреля. Они так и лежали в квартире. Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство трех лиц.

180 тысяч за убийство новой избранницы

Кто-то сам набрасывается с ножом, а кто-то заказывает убийство: в августе 39-летняя москвичка, которая отстраивала дом в Гусь-Хрустальном районе, приревновала бывшего любовника к его новой избраннице. На эмоциях женщина попросила строителя, который работал в ее доме, узнать, есть ли во Владимирской области наемный убийца. Строитель, испугавшись, обратился в полицию. Оперативники разработали план: один из них выступил исполнителем заказа и пошел на встречу с москвичкой. Женщина просила убить возлюбленную и предоставить фотографии трупа. За это она пообещала 180 тысяч рублей. Полицейские сообщили об этом избраннице и попросили ее «попозировать». На следующей встрече «киллер» показал фотографии якобы убитой жертвы заказчице, а она передала ему деньги. В этот момент ревнивицу задержали.

10 500 литров паленки

47-летний мужчина устроил в Боголюбове мини-завод по розливу алкоголя. В огромном гараже оперативники нашли девять тонн зерна пшеницы, дрожжи, добавки и сырье для изготовления спирта. Кроме этого, в гараже было оборудование, бутылки с алкоголем, тары и упаковки. В общей сложности из незаконного оборота изъяли 10 500 литров спирта, 750 бутылок немаркированного алкоголя, а также 60 коробок со стеклянными бутылками и коробки с пробками. Местный житель продавал паленку всем, кто о нем знал, за низкую цену. Розничная стоимость всей продукции составила 600 тысяч рублей. Уголовные дела направлены в суд.

Мелочь тырил

В Муроме 31-летний безработный нижегородец ломал автоматы с игрушками и воровал в специальном отделе деньги. В основном там была мелочь. Насобирал мужчина всего 6 тысяч рублей. В этом же городе уже 34-летний безработный житель снял с манекена, который стоял у входа в магазин, куртку и продал ее. И в том, и другом случае возбуждено уголовное дело за кражу. Еще одно нелепое воровство случилось во Владимире. С открытой веранды кафе 30-летний мужчина украл большой зонт стоимостью 20 тысяч рублей. Инвентарь он хотел поставить на свой участок, но вместо этого попал на скамью подсудимых. Кстати, полицейская собака привела оперативников к дому вора. Другой владимирец воровал туи и другие растения с территорий офисов и магазинов. Он вырывал деревья из земли, прятал в мусорные пакеты и продавал на рынке. В общей сложности мужчина украл 14 декоративных растений на 40 тысяч рублей.

Непристойные слова на стенах храма

В Вязниковском районе настоятель монастыря доверил мужчине, проживающему в обители, передачу трех икон на реставрацию. В храм была возвращена только одна святыня. В ходе расследования подозреваемый ушел из монастыря, в котором жил четыре года. После чего он был объявлен в федеральный розыск. 25-летнего

уроженца Северо-Кавказского региона все же задержали. Он рассказал, что продал две оставшиеся иконы за 670 тысяч рублей. Мужчину заключили под стражу. Еще одно преступление, связанное с церковью, совершил 18-летний житель Петушков. Он разбил окно, потом залез в храм и украл оттуда деньги. Напоследок хулиган разбросал иконы, согнул металлические кресты и написал непристойные слова.

Громкое преступление раскрыли в Муроме: из кассы Дворца культуры украли 1,5 миллиона рублей. Как выяснилось позже, работник Дворца, зная, что в кассе лежит крупная сумма, предложил знакомому взломать окно и забрать деньги. Шалость удалась: один сразу купил машину и оформил на сожительницу, другой приобрел наркотики. Суд приговорил первого к трем годам лишения свободы, второго - к четырем годам колонии строгого режима.

Украли стиралку и унитаз

За мелкое преступление наказание получил и 54-летний житель Кольчугинского района. Он пытался украсть из подъезда стиральную машинку соседки, которая и сообщила в полицию. Оперативники сразу выехали на место. Безработный и ранее судимый местный житель хотел сдать ее в пункт приема лома.

А в августе 43-летний ковровчанин вынес из кафе унитаз. Полицейские, прибывшие в кафе, изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали воришку. Он сказал, что демонтировал унитаз и перекинул через окно на улицу. Сам же вышел через входную дверь. Сантехнику он хотел установить у себя дома, но по дороге уронил и разбил. Унитаза нет, статья за кражу есть.

И старость не помеха!

Пожилые преступники в регионе воруют по мелочам. 68-летний судогодец украл из гаража мотор от лодки за 20 тысяч рублей. Гараж на удивление был открыт, и внутри никто не находился. Поэтому пенсионер и решил сделать такую «надбавку» к пенсии — мотор он сразу же продал. Второй мужчина такого же возраста уже из Александровского района, зная, что хозяина нет дома, взломал замок и украл бензотриммер. Инструмент он забрал себе и хотел им дальше пользоваться. Не вышло. Дедулю судят за кражу, совершенную с проникновением в жилище.

Материалы подготовлены при поддержке пресс-службы УМВД по Владимирской области.