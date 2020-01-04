Неожиданно: «Торпедо»в лидерах, а Николай Куксенков завершает карьеру

В уходящем году спортивные события напоминали напряженный триллер. В нем было много неожиданных поворотов, и чаще случались события со знаком «минус».

Неожиданность года

А вот для кого год точно удачный, так это для владимирского «Торпедо». Для главного тренера команды Дмитрия Вязьмикина этот сезон уже второй у руля команды, большая часть состава черно-белых сменилась. Перед стартом чемпионата команду покинули многие лидеры. В общем, ничего хорошего от «Торпедо» никто не ждал. Получилось обратное - команда идет на третьем месте, отставая от лидера всего на шесть очков. Особенно удались черно-белым матчи с лидерами: дублем питерского «Зенита» и московским «Велесом».

Дмитрий Вязьмикин привил команде простой и эффективный футбол - много проходов по флангам с навесами и игрой на опережение. Состав команды явно подобран под эту схему - в нападении ребята крепкие и совсем не тихоходы. Результат налицо. Кто-то назовет такой футбол «бей-беги», но к индивидуальным качествам игроков он не менее требователен, нежели "стеночки и забегания".

А вот ФК «Муром», в отличие от «Торпедо» живущий на деньги китайского инвестора, ставил перед собой задачу занять первое место в зоне «Запад». Но вместо этого идет седьмым, отставая от лидирующего «Велеса» на 12 очков. Теоретически еще не все потеряно - весной при стечении обстоятельств можно наверстать упущенное, пригласить новых игроков. Но и соперники тоже не будут сидеть сложа руки. Так что, скорее всего чемпионские амбиции команде с берегов Оки придется отложить как минимум до старта следующего сезона.

Вот так все неожиданно!

Завершение года

Чего уж точно никто не ожидал в уходящем году, так это того, что ведущий владимирский спортсмен последних лет, гимнаст Николай Куксенков вдруг завершит карьеру. Стало об этом известно аакурат в декабре. Серебряный призер Олимпиады-2016 в составе сборной России получил приглашение стать тренером национальной команды. Учитывая 30-летний возраст спортсмена, отказываться от такого предложения было бы странно. Так что понять гимнаста можно.

Просто еще в прошлом году казалось, что у Николая все еще впереди. В октябре 2018-го российская сборная по спортивной гимнастике впервые за 12 лет сумела взять медали чемпионата мира в командных соревнованиях. Капитанил в той сборной как раз Куксенков. Он выводил команду на помост, его же поставили на самый сложный для сборной России снаряд — коня. Он у наших гимнастов традиционно вызывает большие сложности. И Николай сумел выступить, если не на пятерку, то точно на твердую четверку, создав отличный задел на последующие медали.

Николай Куксенков родился в 1989 году в Киеве. До 2012 года выступал за сборную Украины, в составе которой стал победителем Универсиады-2011 и двухратным бронзовым призером чемпионата Европы. Во Владимир Николай перебрался осенью 2012 года, в составе национальной сборной России он взял три золота на Универсиаде в Казани, стал трехкратным чемпионом Европы, а также выигрывал серебряные медали чемпионата мира в Дохе (2018) и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

Неудача года

Вот для кого 2019 год точно счастливым не назовешь, так это для владимирского биатлониста Алексея Слепова. Ради нормальных результатов он в апреле даже сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания. Однако начало текущего спортивного сезона началось просто кошмарно. Союзбиатлонистов России обнародовал составы основной и второй сборной страны на новый сезон. И Алексей не попал в сборную России даже на Кубок IBU.

Это означает, что один из самых скоростных и некогда перспективных российских спортсменов пропустит как минимум начало сезона. Шанс у Алексея Слепова на выступление в главных международных соревнованиях еще оставался. Все-таки Слепов не плохо выступил на «Ижевской винтовке». А это дает право на участие в кубке IBU. Вот только даже после двух побед на турнире тренерский штаб сборной не сразу согласился взять Алексея в состав главной команды страны. На кубок IBU Слепова все-таки отправили. Но сама ситуация заставляет насторожиться.

Напомним, что в сезоне 2018/2019 Алексей уже выступал на Кубке IBU. А лучшие свои результаты он показал в 2015 году, когда трижды взял золото чемпионата Европы и стал обладателем Кубка IBU.

Уход года

В 2019 году еще один спортсмен из Владимирской области предпочел выступать за других. На этот раз регион покинула молодая талантливая пловчиха Анастасия Авдеева. В июне она сообщила, что переезжает в Калужскую область. И как и во всех предыдущих случаях, Анастасия Авдеева уезжает по простой причине — дома нет нормальных условий для развития и подготовки к соревнованиям.

Главным аргументом для подобного переезда спортсменка назвала 50-метровый бассейн, который есть в Калуге. Во Владимире есть лишь 25-метровый бассейн. Но дело в том, что 50 метров — это главная минимальная дистанция Олимпийских игр. И на них всегда соревнования проходят в 50-метровых бассейнах. И готовиться к Олимпиаде желательно в бассейнах такой же длины. Справедливости ради, областные власти пытались удержать Авдееву, но построить новый бассейн в короткие строки нереально. Поэтому их аргументы не сказались на решнии спортсменки.

Анастасия Авдеева является уроженкой Коврова. Она выступает на дистанции 200 метров на спине. В 2018 году Анастасия стала бронзовым призером чемпионата России, а в 2019 и вовсе выиграла российские соревнования.

Проект года

В 2019 году директор департамента Алексей Сипач пообещал, что к 2024 году во Владимире все-таки появится большой универсальный дворец для игровых видов спорта. В нем будут проводить крупные российские и международные соревнования. Сама арена размером 72 метра на 36 метров будет окружена трибунами на 3500 мест.

Строительство планируется на пустыре рядом с ВлГУ. Там земля принадлежит государству, и сейчас губернатор решает вопрос о ее передаче региональным властям. Кстати, от того, сколько передадут земли, зависит, появится ли во дворце пресловутый пятидесятиметровый бассейн, или его длину придется урезать в два раза.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти Владимирской области назвали лучших спортсменов 2019 года. Список выглядит так:

1. Анастасия Агафонова (спортивная гимнастика)

2. Мовсар Баймасханов (рукопашный бой)

3. Наталья Гемперле (спортивное ориентирование)

4. Илья Кибартас (спортивная гимнастика)

5. Абуязид Манцигов (спортивная (греко-римская) борьба)

6. Кирилл Прокопьев (спортивная гимнастика)

7. Самир Рагимов (восточное боевое единоборство)

8. Антон Фолифоров (спортивное ориентирование)

9. Анастасия Хомячкова (самбо)

10. Ольга Шипилова-Виноградова (спортивное ориентирование).