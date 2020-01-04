Жизнь на кончиках спиц: владимирки вяжут крошечные вещички, чтобы согреть недоношенных младенцев

Рукодельниц, которые помогают недоношенным детям, организаторы этого движения называют феями. Женщины (хотя можно участвовать и мужчинам, ограничений нет) вяжут крошечные шапочки, носочки и даже игрушки, а потом бесплатно отдают в отделения выхаживания детей, родившихся раньше срока. Такая благотворительная практика существует по всей России. Свои феи есть и во Владимире.

Вязаная пуповина

Мария Душейко – педагог дополнительного образования в детском клубе – не только сама вязала для «торопыжек», но и «заразила» этим других рукодельниц. Маша «дружит» со спицами с детства – научилась вязать у мамы. Вязала всегда для родных и никогда не занималась этим на продажу. А потом сама стала мамой.

-Моя младшая дочь – «торопыжка», родилась на 34-й неделе беременности, - рассказывает Мария. - Отношение работников детской реанимации к маленьким пациентам было очень трепетным, мою малышку накрывали крошечным пледом ручной вязки. Я узнала, что вяжут их сами работницы реанимации. Решила помочь и начала вязать такие же пледики, носочки, терапевтические игрушки.

Со временем это переросло в акцию «Обыкновенное чудо». Мария кинула клич в соцсетях и вскоре собрала целую «армию» рукодельниц. Среди участниц была и Евгения Балакина. Ее дочь тоже родилась раньше – в 36 недель, но по весу и росту ребенок не «дотягивал» и до этого срока, был еще меньше.

- Мне тоже захотелось как-то отблагодарить медперсонал, - говорит Евгения. - И тут я нашла ссылку на группу «Обыкновенное чудо». Нужно было вязать пледики, носочки. Вещи должны быть очень маленькими. Самый «большой» плед – 50 см на 50 см. За день, если ничего не отвлекает, я могу связать пару таких пледиков и носочков. Также вязали терапевтических осьминогов – их тело не должно превышать 10 см в длину, щупальца – не более 20 см в вытянутом состоянии.

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Вязаные осьминоги – идея рукодельницы из Дании, которая связала игрушку своему недоношенному ребенку. После того, как малыш «поиграл» в кувезе осьминогом, врачи отметили у него улучшение сердцебиения, а главное, он перестал вырывать капельницу и зонд. Щупальца, связанные как спиральки, напоминают малышу пуповину и успокаивают его. Вязать осьминогов можно только из 100% хлопка, а наполнять – холлофайбером, зашитым в мешочек, чтобы он не выбивался при обработке.

- Для недоношенных деток вяжут исключительно из натуральной пряжи – шерсть или хлопчато-бумажные нитки, - продолжает автор акции «Обыкновенное чудо» Мария Душейко. - На вещах не должно быть никаких украшений, пуговиц – они могут поранить нежную кожу крошек. Носочки и шапочки должны быть швами наружу, чтобы не натирало. Кроме того, мы шили для малышей специальные затемняющие чехлы на кувезы – они позволяют малюткам находиться в среде, похожей на мамин животик, где темно и тепло.

28 петель

Чтобы начать вязание носочка для «торопыжки», нужно набрать на спицы 28 петель. Так называется и международный волонтерский клуб, филиалы которого есть по всей России и за рубежом. Оксана Митрофанова узнала о клубе несколько лет назад и, не задумываясь, стала координатором владимирского областного филиала.

- Вязать меня научила моя бабушка Любовь Ивановна, мне тогда не было и 10 лет. Сначала вязала себе, начиная с простых вещей – шарфы, шапки, носки, варежки. Потом перешла к более сложным – кофты, свитера, безрукавки. За основу брала модель из журнала и придумывала что-то свое.

Поначалу для маленьких пациентов Оксана вязала сама. В поисках «феечек» она вела несколько страничек в соцсетях, распространяла листовки с информацией о клубе, рассказывала о нем друзьям. В результате появились первые рукодельницы-волонтеры, образовалась команда. Теперь это большая семья, члены которой живут в разных городах.

- Нашей помощи рады не только врачи, но и мамы, - говорит Оксана. - Когда они видят своего ребенка в кувезе в крохотных носочках, они понимают, что не одни в этот сложный период их жизни. Сейчас у нашего клуба более 30 регулярно вяжущих волонтеров, не считая тех, кто присылает посылки, оставляет вещи в «благотворительной корзине», дарит пряжу. Если подаренная пряжа не соответствует требованиям, из нее вяжут вещи для отказников или носки в дома престарелых.

Для стерилизации таких вещей есть специальные отделения. К своим маленьким хозяевам «наряды» поступают, предварительно побывав в автоклаве, и доставляются в стерильных пакетах.

- Конечно, такая одежда не для утепления, - рассказывает заведующая отделением реанимации для новорожденных ОПЦ Маргарита Пантелеева. - В кувезах соблюдены все необходимые условия. Но польза определенно есть. Носочки из чистой шерсти покалывают ножки, заставляют малышей двигаться, не дают им уйти в состояние глубокого сна, близкого к забытью, когда кроха может… забыть сделать вдох. С помощью хлопчато-бумажных шапочек мы прикрываем малышам глазки, свет им вреден. Приносят нам и вязаных осьминожек. Хочется попросить, чтобы они были разные по величине, ведь есть совсем маленькие детки, подаренные игрушки часто больше них и они не могут ухватить щупальца. А хватательный рефлекс у таких малышей никто не отменял. В целом, такая практика положительно влияет не только на детей, но даже на самых депрессивно-настроенных мамочек.

«Свяжем тепло»

Так назывался проект владимирского блогера Надежды Деевой. Она начала рукодельничать еще в детстве и даже в школу ходила в свитере, который связала сама. Наде всегда хотелось помочь жителям детдома или маленьким пациентам онкоцентров. Раньше она вязала для них одна, а потом кинула клич. Идея собрать команду появилась, когда число подписчиков на ее ютуб-канале перевалило за 10 тысяч. Аудитория откликнулась: в проекте «Свяжем тепло» участвовало 300 мастеров, которые вязали на 4 страны – Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан. А через два года рукодельницы уже сотрудничали с фондом «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.

- Мы знали, что онкобольные дети нуждаются в шапочках, но не могли выйти на онкоцентры - мы не были организацией, а действовали на добровольных началах как блогеры. И только благодаря фонду наша помощь смогла дойти до этих детей. За год связали более 1000 шапок. Получили рекомендации от врача-онколога. Сложность в том, что вещи для больных детей должны быть в упаковках. Мы покупали стерильные пакеты, стирали шапки с детским мылом, сушили на одноразовых детских пеленках и упаковывали каждую шапку в отдельный пакет. Сейчас я не вяжу – нет времени. Но до сих пор верю, что ручная работа обладает положительной энергетикой. Когда мы вязали, передавали деткам через ручной труд пожелания поскорее выздоравливать. Судя по добрым отзывам родителей, от которых я ревела, нам удалось это сделать.

КОНКРЕТНО

«Клуб 28 петель» в соцсетях:

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Не умеете вязать, но хотите помочь? У вас есть такая возможность. Вы можете купить пряжу и оставить в благотворительной корзине.

Адреса благотворительных корзин:

Владимир, ул. Большая Московская, 18, Магазин "всё для рукоделия".

Ковров, рынок Крупянщик, 2 этаж, секция 24.

Ковров, ТК Городок, 1 этаж, секция пряжи.

Ковров, ул. Ватутина, 2-В магазин "ПРЯЖА".