Политические итоги 2019 года во Владимирской области: выборы, демарши, парад отставок

2019 год Владимирская область прожила в новой реальности: политическая жизнь области ожила, партии отработали старые и новые технологии на выборах в муниципалитетах, владимирский горсовет перешел на одномандатную систему, а вице-губернаторы зачастили в отставку.

Выборы

2019 год во Владимирской области стал годом больших выборов в муниципалитетах. Два крупнейших после Владимира города Ковров и Муром выбирали мэров и депутатов СНД, градоначальника выбирали и в Собинке. В это же время во Владимире довыбирали одного депутата горсовета. Различные политические силы использовали эти кампании, как шанс отработать выборные технологии.

В Коврове прежний мэр города Анатолий Зотов неожиданно решил не идти на новый срок, а сильного местного кандидата в городе не нашлось. Когда замаячила перспектива получить мощного конкурента извне, местный горсовет быстро одумался, и решил на ходу сменить правила игры. В итоге в Коврове прямые выборы сменили на конкурс, который с легкостью выиграл заместитель градоначальника по ЖКХ Юрий Морозов — идейный продолжатель политики Анатолия Зотова. Сам Зотов не испытал никаких сложностей с избранием в горсовет и спокойно занял место спикера Совета народных депутатов. Кроме того, по итогам выборов в ковровский горсовет впервые не прошел ни один коммунист. Такого провала на выборах у КПРФ не было давно.

В Собинке, где мэром осталась Елена Карпова, конкуренцию мэру составил легендарный Дядя Вова Виноградов — опер, рассказавший как ехал на войну в Чечню. Отметить прямые выборы депутаты не решились, и вокруг избирательной кампании завертелась нешуточная конкуренция. Во-первых, Елена Карпова пошла на выборы самовыдвиженцем. Владимир Виноградов к тому времени перекрасился в цвета КПРФ. Ему подобрали тезку-спойлера из партии КПСС — грустного мужчину, который хотел, чтобы все это побыстрее закончилось. В довершение всего, в поддержку действующему мэру самовыдвиженцем баллотировался депутат ЗС и местный глава ячейки «Единой России» Дмитрий Рожков и еще несколько никому не известных людей. Все они сошли с дистанции раньше времени, но в какой-то момент на пост главы города претендовали 12 человек. В середине избирательной кампании кандидаты выдохлись, денег на грязные акции явно не хватило, а админресурс все же сделал свое дело. Елена Карпова переизбралась, ну а мы еще раз насладились неповторимым стилем веселых историй от Дяди Вовы. Прям как в старые-добрые времена.

В Муроме Евгений Рычков от «Единой России» выиграл выборы классически: без спойлеров и переодеваний. Этот срок для него уже третий.

Во Владимире на довыборах депутата по самому восточному и самому проблемному округу № 17 попробовали свои силы и молодые оппозиционеры (например, Иван Ширышев), и опытные партийцы (например, Магамед Ахматов из «Партии Родина» и Валерий Беляков из «Справедливой России»), и новые лица «Единой России» (Александр Захаров). Эти выборы были интересны в свете грядущих выборов в горсовет-2020.

Александр Захаров использовал традиционную тактику предвыборной кампании, активно встречаясь с избирателями. Не обошлось без помощи главы администрации Фрунзенского района Николая Маркина. Предполагалось, что оппозиционеры выстроят свою тактику вокруг проблем с переездом станции скорой помощи из Оргтруда во Владимир, но Магамед Ахматов до выборов вообще не добрался, не успев собрать подписи, а кандидат от КПРФ Елена Мусина не снискала такого же успеха, как харизматичный Захаров. В итоге кандидат от «Единой России» выиграл выборы в одну калитку, набрав более 55% голосов. Неожиданностью стало третье место 22-летнего представителя партии «Коммунисты России» Ивана Ширышева.

Наконец, интересные выборы прошли в Киржачский райсовет. Несмотря на перенарезку округов, когда оппозиционно настроенных жителей разбавляли лояльными местными, КПРФ и ЛДПР смогли отхватить ровно половину мандатов. Депутатом стала известный активист Татьяна Гусева, отстоявшая свою кандидатуру в суде двух инстанций.

Будни ЗС

В Законодательном Собрании в 2019 году было жарко. В конце года даже случился «демарш оппозиционеров»: депутаты от фракций КПРФ и ЛДПР покинули заседание на обсуждении увеличения срока рассмотрения кандидатур вице-губернаторов. Оказалось, что на бланках проголосовавших заочно депутатов не были поставлены даты.

Кроме того, депутаты ЗС спустя год согласовали кандидатуры двух вице-губернаторов: Аркадия Боцан-Харченко и Игоря Моховикова. Максима Брусенцова оставили с приставкой и.о., а Александру Байеру дадут второй шанс после Нового года. А уже под занавес депутаты ЗС запретили продажу снюсов во Владимирской области.

В 2019 году мандат депутат ЗС сдал известный спортсмен Алексей Слепов. Он достался киржачскому предпринимателю Петру Смирнову. Рокировка произошла и в ЛДПР: свой мандат сдал Андрей Щитков, а в ЗС из горсовета отправился Андрей Усов. В ЗС же перебрался и«самый бедный депутат владимирского горсовета» Валерий Пузанов, теперь он — советник фракции.

Новые правила выборов во владимирский горсовет

Конец 2019 года был особенно богатым на события и неожиданности. В первом ряду стоит вспомнить введение одномандатной (мажоритарной) системы во владимирском горсовете. Изначально ходили слухи, что отказываться полностью от партийных списков депутаты не будут, оставят территориальные группы. Но эта компромиссная затея потерпела крах в Законодательном Собрании, и за дело взялся наделенный правом менять устав города горсовет. Состоящий в основном из представителей «Единой России», увидевших преимущество одномандатников над списочниками на выборах по округу № 17, он не упустил возможность скорректировать правила игры и отменили списки вовсе. Теперь вместо 35 депутатов в горсовет будет избираться 25 человек. Осталось перенарезать округа: сейчас их 17.

Парад вице-губернаторских отставок

В 2019 году с трудом собранная команда вице-губернаторов начала расходиться. Ровно год проработала прославившаяся фразой про «золотую рыбку» врио вице-губернатора по социальной политике Марина Чекунова. Замену ей пока не нашли. Покинул свой пост и полпред области в столице Вячеслав Климанов. Ему преемника нашли быстро. В конце года неожиданно решил написать заявление по собственному желанию вице-губернатор по внутренней политике Игорь Моховиков. Когда он покинет Владимирскую области, пока не известно.