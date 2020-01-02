«Художка» никому не нужна, а в Гусь-Хрустальный район вернулись «лихие 90-е»

Владимирская область заканчивает год с не самыми радужными показателями. Например, индекс промышленного производства в этом году составил всего 102,1 процента. А депутаты Заксобрания при обсуждении бюджета были вынуждены согласовать главный финансовый документ региона с серьезным дефицитом. В том числе поэтому власти региона всячески пытались исправить ситуацию.

Льготы года

Для этого в конце ноября во Владимирской области были установлены налоговые каникулы для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) и участников специальных инвестпроектов. Теперь организации-резиденты ОЭЗ во Владимирской области имеют налоговые преференции по налогу на прибыль. В первые семь лет компании вовсе будут освобождены от уплаты данного налога, а потом еще пять лет они хоть и будут платить, но по пониженной ставке в пять процентов. Даже после двенадцатого года работы в регионе у компании, работающей в особой экономической зоне, налог достигнет лишь 13,5 процента (в России он составляет 20 процентов).

С данной инициативой выступил губернатор Владимир Сипягин, который хотел таким образом привлечь инвесторов в моногорода, такие как Камешково. В принципе, это попытка вообще привлечь крупные предприятия во Владимирскую область, ведь в этом году таких инвесторов не было. Ходили лишь разговоры о потенциальных инвесторах, однако привлечь бизнесменов к нам не удалось.

Планируется, что особая экономическая зона появится в Ковровском районе рядом с частным городом Доброград.

Скандал года

А самый крупный экономический скандал произошел под самый занавес 2019-го. На стекольном заводе «Раско» в Анопино учредитель пытался сместить гендиректора. Причем 3 декабря в деревне вспоминают как возвращение «лихих 90-х».

Рано утром на завод «Раско» приехал учредитель завода, владелец 45% акций предприятия Виталий Миронов. Вместе с целым автобусом (40 человек) так называемых «контролеров» он пытался проникнуть на территорию завода, но его не пустили дальше проходной. За несколько дней до этого он расторг договор с компанией ООО «Экспо Гласс» и заявил, что его вновь избрали гендиректором завода. При этом в «Экспо Гласс» утверждают, что это незаконно и вообще они вложили в производство уже более полумиллиарда рублей.

Конфликт чуть не перерос в криминальные разборки. На видео, которое появилось сразу же в сети, было видно, что обе стороны вели себя агрессивно. Понадобилось вмешательство главы Гусь-Хрустального района Алексея Кабенкина, чтобы снизить градус гнева и перевести разговор в формат диалога. Однако конфликт до сих пор не исчерпан. Сейчас обе стороны решают дело в суде, а руку на пульсе держат представители областной администрации.

Проект года

И все же, кое-что однозначно позитивное в 2019 году для бизнеса было. Также под конец года произошло событие, о котором давно просили предприниматели региона. В регионе появился офис Центра оказания услуг «Мой бизнес». Он находится в здании администрации Владимирской области. Это первый в России случай, когда учреждение поддержки предпринимательства размещено в здании регионального правительства.

Открытие центра "Мой бизнес"Фото: Администрация Владимирской области

Центр «Мой бизнес» объединяет на одной площадке все организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: гарантийный фонд Владимирской области, центр поддержки предпринимательства, региональный центр инжиниринга, микрокредитную организацию, региональную лизинговую компанию. Ранее эти организации располагались по разным адресам.

Облом года

А вот кинотеатр «Художественный» никак не может вернуться в рыночные отношения. Очередной «хозяин» - компания «Лилу Продакшн» - так и не смогла ничего сделать с концессией. В итоге, администрация города Владимира вновь вернула кинотеатр себе.

- Мы, наконец-то выиграли суд у «Лилу Продакшн», и можем забрать кинотеатр обратно у компании, - рассказал 3 декабря на заседании Горсовета заместитель главы администрации города Дмитрий Норихин. - Учитывая, что оба наших опыта в концессии были неудачными, скорее всего, мы больше не будем к нему возвращаться. Будем изыскивать деньги на кинотеатр в бюджете. Но это в любом случае будет не раньше следующего года.

«Оранжевый дом» пытается пристроить «Художку» в концессию с 2009 года. Тем не менее, ни одна попытка до настоящего времени не увенчалась успехом. Ту же компанию «Лилу Продакшн» в мэрии выбрали с подачи экс-вице-губернатора Владимирской области Михаила Колкова. Однако инвестор сразу же отметился неисполнением взятых на себя обязательств. По сути, за все время был сделан только фасад. Внутри же «Художка» стала даже хуже, потому что за несколько лет концессии там ничего не делалось, и все лишь ветшало. Дошло до того, что в начале 2019 года в здание закрыли доступ вовсе, так как внутри просто небезопасно находиться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Торгуем больше с СНГ, а вот с дальним зарубежьем - нет

Вообще внешнеторговый оборот области в 2019 года уменьшился на 13,7 процента. При этом уменьшился и экспорт, и импорт.

На страны дальнего зарубежья приходилось 77,4% товарооборота. Основные торговые партнеры области в 2019 году - Германия, Китай, Польша, Турция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Саудовская Аравия, Болгария. Основные торговые партнеры среди стран СНГ - Беларусь, Казахстан, Украина, Узбекистан и Азербайджан.

Основу экспорта составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Еще иностранцев интересовали наши товары химической промышленности, машиностроения, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.