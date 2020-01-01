Чем заняться в новогодние каникулы во Владимире

Провести новогодние каникулы на диване перед телевизором, доедая салатики - не лучшая идея. Пусть с погодой не повезло, и на вид на улице скорее ноябрь, чем январь - это не повод унывать и засиживаться дома. Во Владимире найдется, чем заняться каждый день. Итак, 1 января мы все выспались, пришли в себя после новогодней ночи и готовы к культурному, активному отдыху!

2 января - в парк и на ярмарку

Вы еще не были на Рождественской ярмарке на улице Георгиевской? Самое время там прогуляться. Масштабы, конечно, не те, что были, когда ярмарка проходила в парке Липки и на Пушкинском бульваре, домиков-шале меньше раза в два. Но выбрать есть из чего. На ярмарке продаются пряники, мед, гжельские сувениры, валяные войлочные изделия. На Шалопаевке торгуют раритетами советского времени: посудой, книжками, значками, монетами. На смотровой площадке малышей ждет карусель «Дракончик». Есть и угощение - шашлыки от 100 рублей за 100 граммов, глинтвейн (безалкогольный) от 50 рублей за стаканчик. В 12.00 на Георгиевской начнется новогодняя программа «Праздничные затеи» от Центра культуры и искусства на Соборной.

В этот же день можно отправиться гулять в парк «Дружба». Там для детей и их родителей в 11.30 начнется развлекательная программа «Новогоднее чудо».

3 января - день народности и романтики

С утра можно опять пойти погулять, на этот раз в Доброе: в парк «Добросельский» в 11.00 начнется праздник для всей семьи «Добросельские забавы». В программе - концерт народных песен и танцев, русские народны забавы, конкурсы с вручением подарков, а в 13.00 - дискотека «Позабавимся на славу» под самые народные композиции.

А вечером - в театр! В 18.00 во владимирском драмтеатре - спектакль «За любовь благодарю», посвященный замечательному певцу, легендарной личности, Александру Вертинскогому. Условный жанр варьете и «пюпитр-спектакля» подчеркивает изящество стиля Вертинского, создавая своеобразный «эффект присутствия» зрителя в сценических событиях. Спектакль длится всего 1 час 10 минут без антракта, так что даже утомленные новогодними гуляниями зрители высидят без труда.

4 января - за золотом скифов

В Палатах в эти дни проходит уникальная выставка «Сокровища донских степей» из археологической коллекции Ростовского областного музея краеведения. На выставке представлено искусство скифов и сарматов - древних кочевников донских степей. Золотые ожерелья, браслеты, перстни, бусы, монеты, оружие, украшения для конской упряжи, античная керамика – всего около 1500 предметов.

Украшением коллекции является реконструкция калафа – парадного женского головного убора с подлинными золотыми накладками и бляшками.

Режим работы: с 10:00 до 17:00

5 января - в гости к графу Храповицкому

Уникальная готическая усадьба в поселке Муромцево Судогодского района ждет любознательных туристов. В воскресенье там проводятся экскурсии, во время которых можно увидеть сохранившиеся и отреставрированные здания когда-то огромной усадьбы, узнать о непростой судьбе ее владельца - графа Владимира Храповицкого. А в Визит-центре усадьбы, который разместился в бывшем Лодочном домике, работает выставка «С Новым годом, друзья! Ваш Дед Мороз». На ней можно увидеть новогодние открытки, которыми поздравляли друг друга советские люди половину столетия – с начала 50-х до конца 90-х годов 20 века. Румяные Деды Морозы мчатся на санях, летят на ракете и вертолёте, едут на машине, плывут на ледоколе – и, конечно же, несут огромные мешки с подарками!

Выставка работает с 10.00 до 17.00.

Стоимость билетов:

Полный билет – 60 руб.

Льготный билет – 30 руб.

6 января - все на концерт

В этот день во Владимире пройдут концерты на любой музыкальный вкус. В 18.00 в филармонии выступит мужской фольклорный ансамбль «Мурома» с программой «Зимняя дорога». В составе коллектива 9 мужчин-певцов, в репертуаре - традиционные русские народные песни, инструментальные композиции и наигрыши на старинных русских инструментах 13-16 вв., православные духовные песнопения с использованием колоколов, отлитых в начале 19 века, лирические, строевые, плясовые песни Центра и Юга России, современные инструментальные обработки народных и популярных песен.

В баре «Другой» в 20.00 выступит Группа "BeAt DeViLs", которая играет в стиле psychobilly.

А в 17.00 на сцене Областного дворца культуры - легендарный ВИА «Синяя птица». Любимые песни нескольких поколений россиян исполнят вокалисты Валентин Барков, Сергей Лелявин, Алексей Комаров. В программе только "живой" звук.

7 января - конечно, Рождество

В 12.00 в филармонии пройдет благотворительная архиерейская елка «Звезда Рождества». Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон поздравит детей и их родителей с Рождеством Христовым.

Всех зрителей ждёт праздничный концерт с участием солистов и коллективов г.Владимира.

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии.

В парке «Добросельский» рождественские гуляния начнутся в 11.00. В 11.30 в парке «Дружба» - встреча с Марьей Искусницей, в 12.30 там же мастер-класс по рисованию гуашью «Зимний пейзаж». В 12.00 Рождество будут встречать в Центральном парке. «Волшебное Рождество» на улице Георгиевская - концерт с участием лучших коллективов города - начнется в 12.00.

8 января - учимся чему-нибудь полезному

Скоро на работу и в школу, поэтому сделаем этот день переходным от уличных гуляний к сидению за столами и партами. Отправимся на мастер-классы, выбор большой.

В музее «Старая аптека» в 11.00 научат изготовлению «Игрушек радости», в 12.00 - мастер-класс «Свечи из вощины», в 16.00 можно научиться делать ароматическое саше.

В «Музее ложки» целый день будут идти мастер-классы по росписи ложек, тематические экскурсии и конкурс на лучшее фото в интерьерах музея.

В парке «Дружба» в 12.30 мастер-класс по аквагриму «Веселые лица».

В Доме худохника в Центральном парке можно будет научиться гончарному делу и мыловарению.

А в кузнице Бородина на смотровой площадке - увидеть работу настоящих кузнецов с 10.00 до 17.00.