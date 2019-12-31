«Самовар-пати» и «Добросельские забавы»: куда сходить в новогодние каникулы с детьми бесплатно

Перетягивание каната, бег в мешках, мастер-классы, игры с главным волшебником Дедом Морозом, народные гулянья и новогодние концерты — все это организуют на площадках города для жителей бесплатно. Уже в 11.30 2 января в парке «Дружба» состоится праздник, на который, помимо детей и родителей, приглашены Дед Мороз и Снегурочка.

Праздники в парках и на улицах

Также 2 января в 12.00 всех ждут на «Праздничные затеи» на улице Георгиевской. 3 января в 11.00 для всей семьи в парке «Добросельский» организуют «Добросельские забавы». На главной сцене пройдет большая программа с участием творческих коллективов города. Кроме того, всем желающим предлагают поучаствовать в традиционных забавах: перетянуть канат, пробежать в мешке, поиграть в ручеек и лапту. За участие все получат сладкие призы, а самые активные и смелые - ценные подарки. 4 января в 12.00 — народные гулянья «День рассола» в Центральном парке культуры и отдыха. Жители города могут поделиться своими рецептами домашних заготовок и получить за это призы. Также запланированы творческие мастер-классы, интерактивные программы с аниматорами и сказочными героями. На протяжении всего праздника на территории парка будут работать: прокат лыж и ватрушек, комната «Смеха и страха», торговые точки с разнообразными угощениями, колесо обозрения и «Дом художника». В этот же день можно прийти еще на гулянья: в 13.30 в парке «Дружба» пройдут «Зимние потехи», а на площади перед Домом культуры молодежи в 18.00 - «Новый год на Мира».

5 января в 12.00 в Загородном парке начинается «Самовар-пати». Фреш-проект посвящен одному из самых древних, традиционных предметов быта русского народа — самовару. Центром события станет игра с частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами.

Рождественская ярмарка — на Георгиевской

7 января можно будет посетить сразу несколько площадок. В 11.00 начинаются мероприятия в парке «Добросельский». В 11.30 в парк «Дружба» приедет из Суздаля сказочная мастерица Марья Искусница с верным помощником Служивым. Они приготовят для гостей праздника русские игры, колядки и хороводы. На сцене будет устроен праздничный концерт. В 12.00 Рождество встретят в Центральном парке культуры и отдыха, а также на улице Георгиевской, где впервые состоится рождественская ярмарка и появятся аттракционы и карусели. По планам Рождественская ярмарка будет работать до 8 января. Как раз 8 января Дом культуры Оргтруд устроит «Шумные игры». Праздники завершатся забегом Дедов Морозов, который состоится 12 января 2020 года костюмированным пробегом от Золотых ворот до Соборной площади.

Игры в библиотеках

Областная библиотека для детей и молодежи ( ул. Мира, 51) тоже готовит сюрпризы. 3 января в течение всего дня сотрудники с юными читателями будут создавать бумажные аппликации в форме снежинок, а также в 12.00 оформлять новогодние открытки на иностранных языках. 4 января весь день будет идти новогодний мультипоказ, а 5 января — мастер-класс по изготовлению рождественских звезд. В этот же день запланированы игры и викторины. 6 января дети будут мастерить уже рождественского ангела и знакомиться с традициями праздника в разных странах мира. 8 января в 11.00 детей зовут в «Снежное приключение» и в 12.00 - в «Путешествие по Скандинавии». Центральная детская библиотека (ул. Б. Московская, 31) 10 января в 12.00 приготовит познавательную программу «Новогодние каникулы. Читаем и играем». Вход на все мероприятия свободный.