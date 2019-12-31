«Жаркая пора для медиков»: врачи готовятся к наплыву экстренных больных в новогодние праздники

13 бригад станции скорой медицинской помощи будут работать круглосуточно в новогодние праздники. Также в любое время можно обратиться в Областную клиническую и детскую больницы и вызвать врача. Например, педиатры уже с 8 утра пойдут на вызовы по домам. Городская поликлиника №1 Владимира 31 декабря примет больных с 8.30 до 15.00, а с 1 января по 8-е - с 09.00 до 15.00. В детской городской поликлинике можно прийти на прием или вызвать врача с 8.00 до 13.00, в отдельные дни — до 14.00.

До Нового года медики стараются выписать всех выздоравливающих, чтобы были места для экстренных больных. Но все же хочется верить, что во Владимирской области не будет массовых травматических ситуаций, аварий, отравлений.

- Главное правило при праздновании Нового года - не объедаться и соблюдать умеренность в употреблении алкоголя. Но сколько не давай русскому человеку рекомендаций он все равно сделает по-своему! Поэтому медики встречают отравившихся во всеоружии. До 11 января в каждом районе области будут ответственные дежурные, которые оперативно подключатся в экстренных случаях. Лечебные учреждения запасают медикаменты, стараются людей, идущих на поправку, выписать, чтобы освободить места в палатах. Традиционно поступление больных увеличено в первых числах января. Скорая помощь также будет работать в повышенном режиме готовности, - рассказал Анатолий Уколов, замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области.

Многие люди знают, что им нельзя употреблять конкретные продукты или алкоголь, но живут по принципу: «если очень хочется, то можно». Это относится к людям с сахарным диабетом, когда они отрезают маленький кусочек торта, больным, страдающим от заболевания поджелудочной железы.

- В одной из больниц Владимира лежал мужчина с болями поджелудочной железы. Он умолял врачей отпустить его домой на Новый год. Медики говорили: «Вы понимаете, вам алкоголь вообще запрещен! Зачем вы проситесь домой?» Мужчина клялся, что не будет выпивать. Его отпустили. Уже на выходе он не удержался и выпил 100 граммов шампанского, и спасти его не удалось - тотальный некроз поджелудочной железы, - сказал Анатолий Уколов.

КОНКРЕТНО

Вызов скорой медицинской помощи с мобильного телефона: МТС – 030; Билайн – 003; Мегафон – 030; Тele2 – 030. Работа горячей линии департамента здравоохранения – круглосуточно по тел: 8 (800) 200-82-33 или (4922) 77-86-40. В нерабочее время ваш звонок будет записан в автоматическом режиме и передан специалистам департамента здравоохранения. Информация о режиме работы медицинских учреждений приведена в таблице с указанием номеров телефонов, рабочих дней и времени приема специалистов.