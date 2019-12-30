С 1 января жители Владимира, Суздаля и Коврова будут платить за вывоз мусора 110 рублей с человека

30 декабря департамент цен и тарифов провел заседание правления, на котором установил предельный тариф для ООО «Биотехнологии» - регионального оператора в зоне № 2 (Владимир, Ковров, Вязники, Гороховец, Собинка и Радужный). Он составит 110 рублей 40 копеек с человека.

«Биотехнологии» и «Перспектива» объединились

Нового регоператора на заседании правления представлял тандем главных действующих лиц компании: один из учредителей Андрей Федянин и его помощник Альберт Скворцов. Андрей Федянин человек в мусорном бизнесе не новый, он запускал работу регионального оператора в Каширской зоне Подмосковья. Правда там у него было не 10 дней, а полгода. По словам учредителя фирмы, никакого отношения к «Биотехнологиям» та подмосковная фирма не имеет. Альберт Севорцов — руководитель другой известной теперь во Владимире фирмы «Перспектива», которая не стала региональным оператором осенью этого года из-за жалоб конкурентов в ФАС.

По словам Альберта Скворцова, его фирма «Перспектива» объединила усилия с «Биотехнологиями» и будет работать с ней в качестве подрядчика. В частности, компания будет возить мусор с контейнерных площадок. «Биотехнологии» в свою очередь — часть активов известной владимирской фирмы «Чистый Владимир». Учредитель регионального оператора заявил, что его фирма уже закупила 3000 контейнеров одного зеленого цвета, которые будет использовать в работе. В тариф будет включена покупка только 881 контейнера. Учитывая, что другие компании, работающие сейчас во Владимире и его окрестностях, планируют вывезти свои контейнеры до 31 декабря, региональному оператору придется «поднажать».

Если надо, будем работать ночью, - заявил Андрей Федянин. - Будет ли мусорный коллапс? Давайте подождем 1 января.

По словам Андрея Федянина, сейчас ООО «Биотехнологии» располагают 23 мусоровозами и еще 15 они купят в ближайшее время. Кроме того, компания договорилась о возможности поставки мусоровозов «Скания» из Подмосковья напрямую от производителя. После того, как станет точно понятно, какие компании-перевозчики готовы работать с регоператором, а какие нет, фирма решит, сколько еще придется купить техники.

Платить будем с человека

Заранее договориться с компаниями-перевозчиками во Владимире «Биотехнологиям» не удалось, поэтому конкурс, который нужно было проводить среди них по закону, региональный оператор не провел. Андрей Федянин сказал, что провести эту процедуру за 10 дней с момента признания его фирмы официальным регоператором в любом бы случае не получилось. Так что пока «Биотехнологии» будут возить мусор сами, и тариф закладывался исходя из этих данных. Если договоренности все же будут достигнуты, то тариф будет пересмотрен, но уже в 2022 году.

Платить за вывоз мусора жителям Владимирской области теперь придется с человека, а не с квадратного метра. Тариф для зоны №2 - 110 рублей 40 копеек с человека. Раньше платили примерно 2,5 рубля с квадратного метра, то есть со средней двухкомнатной квартиры около 120 рублей. Новый тариф выгоден одиноким обитателям больших квартир и невыгоден большим семьям в маленьком жилье. Но для многодетных семей предусмотрена система компенсаций.

Будет ли мусоросортировка?

Учитывая, что региональный оператор должен не только вывозить мусор, но и модернизировать саму систему сбора и захоронения отходов, рано или поздно придется задуматься о строительстве мусоросортировочного комплекса. Об этом пока представители фирмы «Биотехнологии» говорить не готовы, так как не понимают, что за земельный участок будет выделен под этот объект. Альберт Скворцов, причастный к созданию действующих правил землепользования и застройки города, сообщил, что речь идет о строительстве в районе Мостостроя. Пока же региональный оператор будет возить мусор на свою площадку на территории Владимирского тракторного завода, и оттуда на Марьинский полигон. Кстати, на прошлой неделе новый собственник завода выставил своим контрагентам счета за въезд на заводскую площадку, но, как заявил Андрей Федянин, он сумел найти общий язык с руководством липецкой фирмы «Тягачиактив».

КСТАТИ

По словам Андрея Федянина, сейчас он живет в Подмосковье, где у него есть «другие бизнесы», но уже 15 января планирует перебраться во Владимир. На данный момент он не является генеральным директором «Биотехнологий», но скоро получит эту должность. Сейчас формальным руководителем регионального оператора значится Яна Афонькина.

Компания «Биотехнологии» существует уже 20 лет, но активно на мусорном рынке работает с 2005 года.