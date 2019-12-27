2019-12-26T18:16:36+03:00
Общество

Реконструкцию спорткомплекса «Торпедо» начнут с лестницы

Первые работы запланированы на август 2020 года
Алексей СУХОВ
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Уже в 2020 году рабочие отремонтируют восточную трибуну (сверху). В 2021 году будет сделана южная трибуна (справа). Затем дойдут руки до западной (снизу) и северной (слева)Уже в 2020 году рабочие отремонтируют восточную трибуну (сверху). В 2021 году будет сделана южная трибуна (справа). Затем дойдут руки до западной (снизу) и северной (слева)Фото: Администрация Владимирской области
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Ремонт начнется со входа на стадион. Его подкрасят и оштукатурят. Подновят также лестницу, ведущую к стадиону. При этом фонтан, который встречал болельщиков, ликвидируют. Асфальт вокруг арены заменят тротуарной плиткой, вдоль длинной лестницы к «Торпедо» поменяют фонари и вырубят многолетние кустарники, где гостевые фанаты раньше распивали алкоголь. Вместо кустов должна появиться зеленая изгородь, как в европейских парках. Наконец, сделают восточную трибуну стадиона.

Второй этап реконструкции ориентировочно запланирован на 2021 год (но дата может и измениться, все зависит от наличия денег и скорости работ на первом этапе). Тут уже рабочие займутся непосредственно стадионом. Будут отремонтированы южная трибуна стадиона с подтрибунными помещениями и административно-бытовой корпус.

Главный вход оштукатурят и подновят. А перед ним поставят клумбы с цветами Фото: Администрация Владимирской области

Главный вход оштукатурят и подновят. А перед ним поставят клумбы с цветамиФото: Администрация Владимирской области

Всего же будет шесть этапов. На третьем займутся западной трибуны с подтрибунными помещениями, на четвёртом и пятом – северной трибуной с подтрибунными помещениями и футбольным полем с прилегающими беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами, на шестом – тренировочным полем с искусственным покрытием, футбольным полем с подогревом, зданием дворца спорта «Лидер», а также благоустройство территории комплекса.

Лестницу изменят сильнее всего. Уберут фонтан (сразу за входом), а асфальт на площадках между ступеньками заменят на тротуарную плитку Фото: Администрация Владимирской области

Лестницу изменят сильнее всего. Уберут фонтан (сразу за входом), а асфальт на площадках между ступеньками заменят на тротуарную плиткуФото: Администрация Владимирской области

В департаменте спорта говорят, что проект реконструкции должны рассмотреть и утвердить в ближайшее время на градостроительном совете при Губернаторе региона и научно-экспертном совете по охране, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Владимирской области при государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

Стадиону действительно нужен был ремонт. Последний раз здесь что-то делалось еще в 90-е годы прошлого века. В 1991 году на «Торпедо» появилось цветное табло венгерского производства и вечернее освещение.

При этом владимирский стадион не раз признавался одним из самых красивых во второй лиге. И если с данным утверждением еще можно спорить (красота — вещь субъективная), то вот с чем точно не поспоришь — так это с тем, что наш стадион самый вместительный среди команд второй лиги в зоне «Запад». 18 тысяч человек — это очень серьезные цифры. Это означает, что после реконструкции стадион смогут использовать для проведения соревнований самого серьезного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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