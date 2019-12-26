Сбербанк, компании Visa и «Ситикард» запускают проект по удешевлению проезда во владимирском общественном транспорте

Социальный проект владимирского отделения Сбербанк, компаний Visa и «Ситикард» стартовал во Владимире в начале этой недели. Его суть заключается в том, что все владимирцы, которые оплачивают проезд в общественном транспорте картами Visa, будут экономить по 4 рубля за каждый билет. В троллейбусе при оплате бесконтактной картой Visa стоимость проезда снизится до 19 рублей, а в автобусе - до 20 рублей.

- Акция проходит при поддержке администрации города Владимира и наших партнеров. Она будет действовать до 29 февраля включительно, - рассказала Елена Варламова, заместитель управляющего владимирского отделения Сбербанка. - Надеемся, что в глобальном смысле этот проект даст толчок развитию операций по другим направлениям населения нашего региона, потому что это быстро и удобно для граждан.

Оплачивать проезд можно будет не только картой, но и смартфоном, брелоком, часами и другими устройствами, привязанными к карте. И в любом случае пассажир заплатит меньше на 4 рубля. Узнать об условиях акции можно на сайте компании Владимирского оператора системы оплаты проезда «Ситикард». Но некоторые детали, на которые владимирцам стоит обратить особое внимание, представитель компании Visa все-таки озвучил.

- Во-первых, в чеке стоимость билета будет указана без скидки, но спишется на 4 рубля меньше. Далее, после того, как пассажир приложит карту к терминалу, транзакция будет одобрена, но деньги могут списаться не сразу, а через несколько минут или часов. Я бы хотел успокоить горожан - это нормально. Если у пассажира во время оплаты на карте будет недостаточно средств, то такая карточка попадет в стоп-лист. Это значит, что еще раз оплатить проезд этой картой у пассажира не получится, пока он ее не пополнит. Задолжность спишется автоматически, или ее можно погасить в личном кабинете пассажира, проверив историю своей поездки на сайте оператора системы оплаты Ситикард г.Владимир, перейдя по ссылке: vladicard.ru/bank_history , - рассказал директор по развитию бесконтактных платежей на транспорте платежной системы Visa в России Эдуард Низовцев.

Что же касается взаимоотношений транспортного оператора и перевозчиков, то проблем быть не должно.

- Платежная система Visa заранее авансирует оператора, поэтому проблем в связи с этой акцией у владимирских перевозчиков не будет, - отметил Эдуард Низовцев.

Директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков рассказал, что на данном этапе около 50 процентов населения проезд в общественном транспорте оплачивают «безналом». И после таких акций, люди активнее переходят с оплаты наличными на оплату банковской картой.

- Я уверен, что такие акции приведут к тому, что доля «безнала» вырастет, и у органов исполнительной власти появится возможность, используя массив этих данных, модернизировать маршрутную сеть, чтобы гражданам было более удобно пользоваться транспортными услугами.

Представители мэрии подчеркнули, что готовы поддерживать любые социальные проекта Сбербанка, потому что они всегда направлены на улучшение качество жизни горожан.