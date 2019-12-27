2019-12-26T18:07:33+03:00
Общество

Во Владимирской области хотят создать заповедник размером в три района

Как будут жить селяне, попавшие в заповедную зону?
Валерия ПРОНИНА
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Новый заповедник будет не меньше "Мещеры"Новый заповедник будет не меньше "Мещеры"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Минприроды планирует разместить на территории Владимирской области государственный заповедник федерального значения. Изначально только в Селивановском районе хотели создать национальный парк — идея исходила от инициативной группы Священного синода Русской православной церкви. Но тогда жители стали выходить на митинги против нацпарка на их территории. Губернатор Владимирской области направлял официальное письмо в Министерство природы РФ с просьбой не допустить появления парка.

100 тысяч га заповедного леса

Но через полгода про идею решили вспомнить на совещании Минприроды и, как говорил Горбачев, «расширить и углубить»: к Селивановскому району добавить еще два — Ковровский и Судогодский, а вместо нацпарка сделать заповедник. Общая площадь заповедника, который заденет три района, почти как у национального парка «Мещера» - 100 тысяч гектаров. И все они перейдут из -под управления администрации Владимирской области в федеральную собственность. Управлять огромным заповедником будет Министерство природы РФ.

Если планы федералов воплотятся, то сельские жители Ковровского, Судогодского и Селивановского районов получат массу ограничений. Например, на сбор грибов и ягод нужно будет получать разрешение, а на сельскохозяйственной деятельности вообще поставят жирный крест. Сельхозпредприятия закроются, жители сел останутся без работы и без возможности свободно ходить в лес.

- Этот вопрос поднимался год назад, когда нацпарк хотели создать только в одном районе. Ажиотаж был такой, что в домах культуры, где проводились собрания, не хватало мест. Люди протестовали. Услышав жителей, губернатор дал отрицательное заключение на реализацию этого проекта. И я уверен, что позиция губернатора не изменится и в этот раз. Администрация области создала межведомственную комиссию для того, чтобы решить вопрос, нужны ли нам такие заповедники на территории области? - рассказал Сергей Корнишов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области.

Кого охранять будем?

Если участие Минприроды в создании заповедника объяснимо, то какой интерес у РПЦ? Ведь заповедник — это охрана редких растений и животных. Ответ на этот вопрос нам не дала даже Ольга Канищева, и.о. директора департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области, которая много лет была руководителем дирекции особо охраняемых природных территорий.

- Сейчас я не могу это прокомментировать, потому что у нас еще не собиралась рабочая группа. После Нового года соберутся представители Минприроды, администрации президента, администрации области, органов местного самоуправления, общественных организаций, - отметила Ольга Канищева. - Летом на эти территории должны выдвинуться ученые, которые определят: есть ли что охранять в наших зонах? По результатам экологического обследования будет принято решение.

Основная проблема в том, что десятки населенных пунктов попадают в охранную зону. Рабочая группа в том числе будет решать, можно ли перенести границы заповедника так, чтобы они не коснулись сел и деревень. К концу марта группа пока предварительно определит координаты заповедной территории, так как еще неизвестно, какие у нас редкие растения и животные, где должна пройти граница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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