ВСМЗ отремонтировал музей хрусталя

Владимиро-Суздальский музей-заповедник показал полностью отремонтированный музей хрусталя у Золотых ворот. Сейчас там нет ни одного экспоната, зато уже установлены новые экспозиционные стенды, полностью закончены работы по ремонту стен, дверей и пола. Генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова надеется открыть обновленную экспозицию уже к маю следующего года, и на ней будут представлены как хорошо известные экспонаты, так и новые приобретения.

Стены музеяФото: Сергей МОРКОВКИН

Новые витрины в два раза шире и позволяют не только ставить экспонаты на стекло и зеркала, но и прикреплять их к стенду. Надежность конструкции особенно актуальна для музея, ведь именно из-за ЧП с одним из экспонатов летом 2018 года ВСМЗ и решился на обновление экспозиции. Тогда во время установки светомузыкального фонтана на Театральной площади из-за вибрации в музее хрусталя упала и разбилась ценная ваза.

Витрины обошлись ВСМЗ в 5,7 миллионов рублей. Светлана Мельникова посетовала на то, что из-за санкций более нет возможности работать с проверенным европейскими поставщиками. Заказ на витрины музея хрусталя сделала небольшая фирма из Кургана. На ремонт пола, дверей и стен бывшего Троицкого храма ушло еще 5 миллионов рублей.

Интерьер музеяФото: Сергей МОРКОВКИН

Также Светлана Мельникова заверила, что планов по передаче музея хрусталя старообрядческой общине города Владимира сейчас нет.

- Музей и так в свое время пошел на колоссальные уступки, передав общине прекрасный храм у худграфа (улица Большая Московская), - пояснила Светлана Мельникова. - Там хранилась замечательная коллекция фарфора.

Отметим, Троицкая красная церковь была построена в 1916 году городской старообрядческой общиной.