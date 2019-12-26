Эксперты опасаются, что после Нового года Владимир утонет в мусоре

23 декабря региональным мусорным оператором в зоне № 2 была официально признана компания ООО "Биотехнологии", аффилированная с "Чистым городом". Ряд местных компаний-перевозчиков уверены, что фирма не сможет запустить мусорную реформу во Владимире и Коврове, потому что ей банально не хватит сил и средств для вывоза мусора. Тем не менее, представители самой фирмы уверили администрацию города Владимира в том, что у них все получится.

По информации "КП-Владимир", проблемы у "Биотехнологий" заключаются в том, что компания не смогла договориться с местными мусорными перевозчиками, которые не согласны работать на предложенных условиях. Глава общественной организации "ЖКХ-Контроль" Альберт Русанен сообщил, что представители "Биотехнологий" обзванивали перевозчиков два дня, но так и не смогли найти с ними общий язык.

Другая проблема - тарифорегулирование. Для начала работы региональному оператору нужно провести через департамент цен и тарифов тариф, но перед этим нужно провести конкурс среди перевозчиков. Представители владимирских мусорных компаний уверены, что оставшееся время сделать это не удастся. С другой стороны, региональный оператор может и сам вывозить мусор.

26 декабря в администрации города Владимира прошло заседание с участием представителей ООО "Биотехнологии", на котором новый мусорный оператор заверил в своей способности начать работу. При этом, как сообщил официальный представительмэрии Александр Карпилович, в качестве главы компании был представлен некий Андрей Федянин, и еще одним представителем фирмы стал небезызвестный владимирский предприниматель, бывший директор компании "СпецТехАвто", эксплуатировавшей Марьинский полигон, Альберт Скворцов. Он же - глава фирмы "Перспектива", которая не стала региональным оператором в зоне № 2 осенью, когда ФАС отменила итоги конкурса. Заодно выяснилось, что "Биотехнологии" собираются использовать в работе технику со своей площадки в Подмосковье.

По словам Александра Карпиловича, мэрию интересовал вопрос, как 31 декабря произойдет смена контейнеров на площадках на контейнеры "Биотехнологий". Мы полагаем, что как раз с этим проблем во Владимире точно не будет. Ни для кого не секрет, что "Биотехнологии" аффилирована с "Чистым Владимиром", так что фирма может просто получить мусорные бачки по наследству.

Также отметим, что департамент цен и тарифов уже определил дату заседания по тарифу компании ООО "Биотехнологии". Ожидается, что на него придут и представители местных фирм-перевозчиков.