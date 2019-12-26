Вице-губернатор Владимирской области Игорь Моховиков написал заявление об увольнении

25 декабря вице-губернатор по внутренней политике Владимирской области Игорь Моховиков написал заявление об увольнении. Эту растиражированную информацию подтвердил глава пресс-службы администрации Владимирской области Григорий Белов. Тем не менее, об уходе одного из ключевых сотрудников «белого дома» говорить пока рано. В разговоре с "КП-Владимир" Григорий Белов пояснил, что распоряжение на данный момент не подписано губернатором, а сам вице-губернатор еще может забрать свое заявление и остаться во Владимирской области. О причинах решения Игоря Моховикова покинуть Владимирскую область Григорий Белов говорить не стал.

Игорь Моховиков не самый медийный человек. В администрации Владимирской области он работает менее полугода и за это время не дал ни одной пресс-конференции. При этом, судя по тому, как долго и тяжело аппаратчики администрации региона искали кандидата на должность вице-губернатора по внутренней политике, человек этот играет важную роль.

До назначения Игоря Моховикова «белый дом» пытался согласовать в Москве не менее 10 кандидатов, но никто, кроме «серого кардинала» ЛДПР, Кремль не устроил. Не секрет, что Игорь Моховиков - однопартиец губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Причем внутри самой партии у него действительно большой вес, вице-губернатора даже за глаза называют "членом теневого правительство Жириновского". Даже Законодательное Собрание Владимирской области, пристально изучавшее всех членов команды губернатора, не рискнуло не согласовать его кандидатуру.

Официальная биография Игоря Моховикова, опубликованная летом 2019 года, такова. Родился в 1977 году в Москве. В 1999 году получил высшее образование по специальности "Юриспруденция" (вуз не называется), после чего прошел профессиональную переподготовку и через два года получил статус адвоката. Следующие 16 лет работал в различных адвокатских конторах столицы, был управляющим партнером одной из них. До переезда во Владимирскую область работал в аппарате Госдумы, где был советником фракции ЛДПР. Член Избиркома РФ с правом совещательного голоса. Государственный советник РФ 3 класса.